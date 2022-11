Le marché publicitaire est pire maintenant que pendant les creux de la pandémie, selon David Zaslav

Le marché de la publicité est actuellement plus faible qu’à n’importe quel moment du ralentissement de la pandémie de coronavirus de 2020, Découverte de Warner Bros. a déclaré le directeur général David Zaslav lors d’une conférence sur l’investissement mardi.

Si le marché publicitaire ne s’améliore pas l’année prochaine, “il sera difficile” d’atteindre les 12 milliards de dollars de bénéfices prévus pour 2023, a déclaré Zaslav lors de la conférence mondiale TIMT de RBC à New York.

Les commentaires de Zaslav signalent un changement dans la rhétorique des grands dirigeants des médias traditionnels qui ont généralement déclaré cet été que les baisses de la publicité n’étaient pas importantes pour eux, même si les lecteurs de médias numériques ont connu un recul. Annonceurs ont réduit leurs dépenses alors que la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt pour calmer l’inflation, faisant pression sur les actions, y compris les sociétés de médias.

Les choses se sont “bien aggravées” au cours des derniers mois, a déclaré Zaslav.

Warner Bros. Discovery a vu sa valorisation réduite de moitié cette année. D’autres entreprises qui dépendent de la publicité, telles que Instantané , Méta et BuzzFeed ont tous chuté de plus de 65 % cette année.

La fusion de Discovery avec WarnerMedia plus tôt cette année a apporté une série de défis imprévus car certains actifs étaient “inopinément pires que nous ne le pensions”, a déclaré Zaslav.

HBO est passé de plus de 2 milliards de dollars en 2019 à une perte d’environ 3 milliards de dollars l’année dernière alors que les dépenses de contenu augmentaient, selon Zaslav. Le PDG a changé de cap pour HBO Max alors qu’il s’apprête à fusionner avec Discovery + l’année prochaine, notamment en éliminant les émissions mal notées et les films à gros budget réalisés uniquement pour le service de streaming.

“C’est plus compliqué que nous ne le pensions, c’est bien pire que nous ne le pensions”, a déclaré Zaslav. Il a toutefois ajouté qu’il ne souhaitait pas acheter une société “très bien gérée” car cela aurait limité les avantages de la fusion. Zaslav a réduit ses coûts depuis la conclusion de l’accord en avril et prévoit de licencier plus de 1 000 employés supplémentaires avant la fin de l’année, a rapporté CNBC le mois dernier.