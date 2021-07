Le marché obligataire est déchiré par le potentiel d’une inflation plus élevée et d’une croissance plus faible

Pour sa part, Markowska pense que le commerce qui a fait chuter les rendements du Trésor à 10 ans d’un sommet d’environ 1,75 % fin mars à environ 1,18 % plus tôt cette semaine était une erreur. Les rendements se négocient à des prix opposés, donc une baisse là-bas signifie que les investisseurs achètent des obligations et poussent les prix à la hausse.

Cependant, le mot revient de plus en plus ces jours-ci à mesure que le tableau de la croissance devient plus nuageux.

Dans les années 1970, le mélange de prix plus élevés et de croissance plus faible était appelé « stagflation », un terme péjoratif qui a attiré peu d’attention depuis lors, car l’inflation est restée maîtrisée au cours des dernières décennies.

Elle voit un consommateur fort et une éruption à venir de l’offre, renversant le goulot d’étranglement actuel qui a poussé les prix à leurs plus hauts niveaux depuis avant la crise financière de 2008, comme générant beaucoup d’élan pour maintenir la croissance en marche sans générer d’inflation galopante. Markowska prévoit que la Réserve fédérale restera en marge jusqu’en 2023 au moins, malgré les récents prix du marché selon lesquels la banque centrale commencera à augmenter ses taux à la fin de 2022.

Alors que l’économie s’est développée après la fermeture de la pandémie imposée par le gouvernement, le PIB a été bien au-dessus de la tendance de 2% environ qui prévalait depuis la fin de la Grande Récession en 2009. La récession de Covid a été la plus courte jamais enregistrée, et le l’économie a été une fusée depuis la mi-2020.

« Nous pensons que la croissance et l’inflation sont modérées », a déclaré Michael Collins, gestionnaire de portefeuille principal chez PGIM Fixed Income. « Je me fiche de la croissance et de l’inflation cette année, ce qui compte pour nos prévisions du Trésor à 10 ans, c’est ce que ça va être sur 10 ans. Et je pense que ça va redescendre. C’est le monde nous vivons dans. »

La question qui se pose alors est celle de l’inflation.

Les prix à la consommation ont augmenté un haut 5,4% en juin tandis que les prix que les producteurs reçoivent ont augmenté de 7,3%. Les deux chiffres indiquent des pressions continues sur les prix que même le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a reconnu avoir été plus agressives et persistantes que lui et ses collègues de la banque centrale ne l’avaient prévu.

Alors que la baisse des rendements indique qu’une partie des inquiétudes est sortie du marché, tout autre signe indiquant que l’inflation persistera plus longtemps que prévu par les décideurs pourrait faire rapidement changer d’avis les investisseurs.

C’est à cause de la dynamique tourbillonnante qui menace de soulever ce spectre de stagflation. La plus grande préoccupation de croissance en ce moment se concentre sur la menace que représentent Covid-19 et sa variante delta. Le ralentissement de la croissance et la hausse de l’inflation pourraient être mortels pour le paysage actuel de l’investissement.

« Si le virus recommence à se propager rapidement, cela freinerait la croissance économique et prolongerait les perturbations inflationnistes de la chaîne d’approvisionnement qui ont touché tant d’industries, notamment les semi-conducteurs et le logement », a déclaré Nancy Davis, fondatrice de Quadratic Capital Management et gestionnaire de portefeuille de Quadratic Interest. Fonds négocié en bourse contre la volatilité des taux et l’inflation.