Le marché obligataire est d’accord avec la Réserve fédérale — l’inflation est temporaire

Le dictionnaire Merriam-Webster définit « transitoire » comme « de courte durée », tandis qu’Oxford Languages ​​le définit encore plus simplement : « non permanent ».

Il semblerait que le marché obligataire considère l’inflation comme « transitoire », telle que mesurée par la récente chute des rendements du Trésor à 10 ans.

La semaine dernière, le rendement a glissé jusqu’à 1,25%, tombant à son plus bas niveau depuis février.

Nous assistons également à une chute des rendements mondiaux, suggérant plusieurs choses :

L’inflation a atteint un sommet. Le taux de croissance économique a également atteint un sommet au pays et à l’étranger. Les investisseurs, de tous bords, étrangers et nationaux, compensent leur exposition aux actions mondiales en achetant des bons du Trésor de haute qualité pour donner du lest à leurs portefeuilles. La propagation de la variante delta de Covid pourrait ralentir la croissance économique mondiale si elle se poursuit sans contrôle parmi les non vaccinés.

Il n’est vraiment pas difficile de comprendre pourquoi les rendements baissent. Le pic d’inflation à lui seul est déjà une raison suffisante pour détenir des obligations ou un proxy des obligations du Trésor.

Les « points morts » d’inflation à cinq et dix ans — une mesure du marché obligataire des anticipations d’inflation – a culminé le 17 mai.

Le bois d’œuvre, la matière première qui a grimpé en flèche cette année à des niveaux jamais vus auparavant, a chuté de plus de 50 % par rapport à son sommet historique. Le cuivre a également baissé, de même que d’autres produits agricoles.

La Chine a jeté toutes sortes de produits de base pour aider à faire baisser le prix des « choses », tout en resserrant le crédit et en frappant les grandes entreprises chez elle… pas la matière dont est faite la croissance mondiale.

Le pétrole, bien sûr, est à son plus haut niveau depuis des années. C’est une source d’inflation, mais aussi une source de douleur pour les consommateurs qui peuvent conduire ou voler moins à mesure que le coût des déplacements augmente. Cela peut ralentir une économie plus qu’il ne peut déclencher l’inflation de nos jours.

Le marché obligataire a connu une crise d’inflation au début de cette année alors que les rendements des obligations à 10 ans approchaient 1,8 %, de nombreux économistes et stratèges prédisant une course immédiate à 2 % ou plus.

J’étais parmi eux, croyant que la politique budgétaire était sur le point de devenir encore plus expansive qu’elle ne l’avait déjà été, associée à des politiques monétaires historiquement faciles de la Fed, dont aucune n’avait de fin en vue.

Mais même ces attentes ont été réduites car la proposition d’infrastructure actuelle qui circule à Washington est environ la moitié de la taille de la proposition initiale de l’administration Biden.

En attendant, le budget de l’exercice 2022 pourrait ne jamais s’approcher de la demande de 6 000 milliards de dollars envisagée par la Maison Blanche.

Par conséquent, l’inflation pourrait bien être « transitoire », tout comme la Réserve fédérale l’a toujours maintenu.

On peut plaider en faveur d’une hausse de l’inflation et d’une hausse des taux toute la journée, indépendamment du fait que les indicateurs des marchés financiers plaident désormais en faveur d’une poussée d’inflation qui n’est tout simplement pas permanente.

Je fais implicitement confiance au message du marché obligataire. Il fait partie des marchés les plus sensibles au monde, prévoyant souvent les changements économiques à venir bien avant que les autres marchés ne réalisent que le monde évolue rapidement.

Le célèbre économiste John Maynard Keynes l’a dit le mieux : « Quand les faits changent, je change d’avis. Que faites-vous, monsieur ?

—Ron Insana est un contributeur CNBC et un conseiller principal chez Schroders.