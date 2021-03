Les cartes de vaccins contrefaits et ce qui est facturé comme des vaccins Covid-19 sont maintenant en vente sur le dark web, selon un rapport publié mardi. Des chercheurs en sécurité de la société de cybersécurité Check Point Software ont déclaré avoir découvert des listes de vaccins Covid-19 de différentes marques, telles que AstraZeneca et Johnson & Johnson, pour un maximum de 1000 $ la dose, ainsi qu’au moins 20 certificats de vaccin pour 200 $ chacun. Le dark web fait partie d’Internet non détecté par les moteurs de recherche où les cybercriminels vendent et achètent souvent du matériel illicite, des numéros de carte de crédit et des drogues aux cyberarmes et maintenant, apparemment, des produits liés aux coronavirus.

Un porte-parole de Check Point a déclaré à CNN Business qu’il n’était pas certain que les vaccins soient réels, mais a déclaré qu ‘«ils semblent être légitimes» d’après les photos des emballages et des certificats médicaux. Les publicités pour les vaccins sur le dark web ont augmenté de 300% au cours des trois derniers mois, selon le rapport.

Pendant ce temps, les certificats de vaccination – ou la preuve des cartes de vaccination – sont créés et imprimés sur commande; l’acheteur fournit le nom et les dates souhaités sur le certificat et le vendeur répond avec ce que Check Point a dit ressemble à une carte authentique.

Les produits contrefaits sont commercialisés auprès de personnes qui ont besoin de monter à bord d’un avion, de traverser les frontières, de commencer un nouvel emploi ou d’autres activités qui peuvent exiger que quelqu’un fournisse une preuve de vaccination. Le logo des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), y compris une image d’un aigle, est présenté dans le coin supérieur droit des fausses cartes de vaccins, tout comme sur les vraies. Le porte-parole de Check Point a déclaré que la société estime que « les fournisseurs sont capables de produire de faux cartes de vaccination par milliers, voire dizaines de milliers, en fonction des demandes. »

Certains experts disent que les marchés illégaux autour des cartes de vaccins et des passeports numériques sont inévitables. «Tout le monde n’a pas accès au vaccin; les déploiements sont lents dans de nombreux pays et les gens en ont assez des verrouillages et des couvre-feux », a déclaré Michela Menting, qui couvre la cybersécurité pour ABI Research. «Si les gens peuvent facilement se procurer un faux passeport pour éviter les restrictions, alors ils le feront et un marché illicite se développera autour de lui.»

La nouvelle survient alors que les agences gouvernementales avertissent les gens de cesser de publier des photos de leur carte de vaccin sur les réseaux sociaux pour éviter un vol d’identité potentiel ou être la cible de stratagèmes de phishing.