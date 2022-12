Le marché noir de la marijuana sape le commerce légal

En décembre, le maire Eric Adams a annoncé la saisie de plus de 4 millions de dollars de produits vendus illégalement. Son bureau a également émis plus de 500 convocations civiles et pénales dans le cadre d’un programme pilote de deux semaines avec divers organismes d’application de la loi.

Outre les lettres de cesser et de s’abstenir, la ville de New York a également commencé à sévir d’autres manières.

Les marchés non réglementés, a-t-elle dit, présentent également de graves risques pour la santé des consommateurs. Un novembre étudier commandée par la New York Medical Cannabis Industry Association a révélé qu’après avoir examiné les produits à base de cannabis de 20 magasins illicites à New York, environ 40 % contenaient des contaminants nocifs tels que E. coli, le plomb et la salmonelle.

Le problème est particulièrement lourd à New York, a déclaré Knowles. L’herbe peut être achetée dans des vitrines physiques, des camions, des boutiques éphémères, des bodegas et même des services de messagerie qui livrent directement aux consommateurs. Son bureau a envoyé des lettres de cesser et de s’abstenir à certains des opérateurs non agréés de l’État, mais certains groupes commerciaux disent qu’il y a probablement des dizaines de milliers d’entreprises illégales dans la seule ville.

“Ces magasins se font passer pour des entités juridiques sûres”, a déclaré Trivette Knowles, attachée de presse au Bureau de gestion du cannabis de l’État de New York, “mais il n’y a actuellement aucune vente sous licence dans l’État de New York”.

Le programme de licences à New York a des années de retard sur le marché noir sophistiqué de l’État. New York a distribué son premier ensemble de licences de dispensaire le mois dernier, mais la marijuana à des fins récréatives est légale dans l’État depuis près de deux ans.

Bien que ce soit un problème dans des États comme le Colorado, le Michigan et Washington, c’est un problème beaucoup plus important à New York. Les entreprises sans licence “prennent un pourcentage assez élevé de la part de marché potentielle”, selon Amanda Reiman, chercheuse à la société de renseignement sur le cannabis New Frontier Data. Aucun des 36 dispensaires nouvellement agréés à New York n’a encore commencé à fonctionner.

Les entreprises de marijuana florissantes et non réglementées à travers les États-Unis sapent les marchés légaux en attendant une réforme bancaire et fiscale.

“C’est, malheureusement, une victoire pour le marché illégal, qui ne paie pas d’impôts et n’a pas de réglementation ni de test de sécurité en place”, a déclaré Boris Jordan, co-fondateur et président exécutif de Curaleaf.

En vertu de la loi fédérale, les banques et les coopératives de crédit s’exposent à des poursuites et à des sanctions fédérales si elles fournissent des services à des entreprises de cannabis légales, car il s’agit toujours d’une substance de l’annexe I, avec l’héroïne et le LSD. Substances de l’annexe I, selon la Drug Enforcement Administration fédérale sont définis comme des médicaments sans usage médical actuellement accepté et à fort potentiel d’abus.

Les consommateurs se tournent souvent vers le marché noir pour acheter de l’herbe parce qu’ils y obtiennent une meilleure offre, a déclaré Jason Klimek, avocat fiscaliste spécialisé dans le cannabis. Il a conseillé diverses sociétés de cannabis et est actuellement président du comité fiscal de la section du droit du cannabis de l’association du barreau de l’État de New York.

Klimek est l’auteur d’un étudier sur les taxes sur le cannabis de New York qui prédit que le cannabis légal dans l’État doublera probablement les prix en raison des taxes fédérales et étatiques élevées.

Il a déclaré que le prix élevé de l’herbe légale à New York “rendra l’utilisation légale du cannabis par les adultes beaucoup plus cher que le marché illicite”, et laissera les clients “choqués par les autocollants”. Il a dit ne cherchez pas plus loin que la Californie par exemple, où les impôts élevés et la concurrence des entreprises sans licence sont toujours un problème pour son industrie juridique six ans après son lancement.

“La Californie est décimée par son marché illicite qui prospère parce que les produits légaux sont plus chers, plus réglementés et plus taxés”, a-t-il déclaré. “Ils ne pouvaient tout simplement pas rivaliser.”

Un certain soulagement est survenu en juillet lorsque le gouverneur Gavin Newsom a réduit la taxe de culture de l’État, qui offrait une bouée de sauvetage aux petits cultivateurs. Mais des taxes élevées entravent toujours l’adoption du marché réglementé. La marijuana vendue chez les détaillants californiens comprend une taxe d’accise de 15 %, une taxe de vente d’État de 7,25 % et des taxes locales pouvant atteindre 15 %.