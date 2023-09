Le marché nocturne du quartier international de Chinatown à Seattle annulé en raison du manque de sponsors et de la hausse des coûts

Depuis plus d’une décennie, des milliers de personnes ont envahi les rues du quartier international de Chinatown pour déguster des brochettes de poitrine de porc et des rouleaux de printemps au barbecue, regarder des artistes de danse du lion et parcourir les stands des vendeurs au marché nocturne annuel du CID. Cette année sera probablement beaucoup plus calme.

La Chinatown-International District Business Improvement Area, une organisation à but non lucratif du quartier qui organise l’événement, a annoncé l’annulation du marché nocturne pour une durée indéterminée le mois dernier, citant un manque de sponsors et des coûts en hausse. Il était prévu pour aujourd’hui.

Le personnel de Crawfish King, un restaurant de fruits de mer vietnamien-cajun du CID et vendeur de longue date sur le marché, s’est déclaré dévasté par l’annulation du marché.

« J’avais vraiment le cœur brisé », a déclaré Truong Nguyen, directeur marketing de Crawfish King. Le CID « reçoit des coups à gauche et à droite, et c’est comme un KO ».

Les membres de la communauté et les propriétaires d’entreprises locales disent qu’ils manqueront l’événement, ce qui a commencé en 2006, qui a marqué la fin de l’été et a célébré la culture, la gastronomie et la communauté asiatiques, en particulier au milieu d’une année de préoccupations persistantes en matière de sécurité, de consommation de drogues, de développement économique et de différends concernant l’emplacement d’un nouvel arrêt de train léger sur rail. L’annulation du marché nocturne survient également à un moment où les propriétaires d’entreprises locales n’ont pas vu l’augmentation qu’ils espéraient en termes de ventes et de trafic piétonnier lors du week-end MLB All-Star de cet été et des concerts de Taylor Swift.

Monisha Singh, directrice exécutive du CIDBIA, a déclaré que l’organisation à but non lucratif espère relancer le marché nocturne du CID lorsque l’organisation sera dans une meilleure situation financière et pourra financer durablement l’événement. Singh a déclaré que l’organisation avait besoin d’au moins 50 000 $ de parrainages pour gérer le marché nocturne du CID cette année. Singh a déclaré que les parrainages ont diminué pour tous ses événements depuis le début de la pandémie en 2020.

« Nous ne sommes tout simplement pas en mesure d’atteindre le seuil de rentabilité à ce stade », a déclaré Singh.

En 2021, le CIDBIA a déclaré près de 854 000 $ de revenus, selon sa déclaration de revenus 990. La majeure partie de cet argent provenait du financement de secours lié au COVID-19, qui a depuis été épuisé, a déclaré Singh.

Le marché et d’autres événements du CIDBIA comme le Dragon Fest et la célébration du Nouvel An lunaire sont conçus pour collecter des fonds pour l’organisation à but non lucratif, qui finance divers programmes, notamment le ramassage des déchets dans le quartier et l’élimination des graffitis, la sensibilisation à la sécurité publique, ainsi que l’éducation et le marketing pour les petites entreprises du pays. la zone. Singh a cependant déclaré que l’organisation à but non lucratif « n’a jamais vraiment gagné d’argent avec [the events] parce qu’ils sont tellement chers à produire.

Trois événements – le marché nocturne, le Dragon Fest et le Nouvel An lunaire – ont coûté plus de 41 000 $ à produire, mais ont rapporté à l’organisation un peu plus de 7 000 $ de revenus nets, selon la déclaration de revenus de l’organisation à but non lucratif pour 2021. Les représentants de l’organisation à but non lucratif ont refusé de divulguer le coût spécifique de l’événement CID Night Market de l’année dernière.

Plus tôt cet été, a déclaré Singh, les dirigeants du CIDBIA ont réalisé qu’ils n’avaient pas la capacité en personnel et l’argent pour organiser l’événement de cette année. L’année dernière, le CIDBIA comptait quatre employés, dont un dédié à la gestion d’événements tels que le marché nocturne du CID. Ce membre du personnel a depuis quitté le CIDBIA pour une opportunité d’emploi.

Le CIDBIA a informé les vendeurs de l’annulation de l’événement en juillet, a déclaré Singh. Mais, à la suite de l’annonce, certains résidents et propriétaires d’entreprises ont déclaré qu’ils n’étaient pas conscients des menaces financières qui pèsent sur l’avenir de l’événement et ont été choqués qu’il y ait peu d’occasions de partager leurs inquiétudes.

Tanya Woo, danseuse au marché nocturne du CID depuis 2020, a déclaré que certains résidents voulaient collecter des fonds pour sauver le marché, mais avaient l’impression qu’ils n’en avaient pas l’occasion sans la communication du CIDBIA. (Woo se présente également pour représenter le district 2 du conseil municipal de Seattle, qui comprend le district international de Chinatown, contre la titulaire Tammy Morales.)

« Si nous avions su que ce festival risquait d’être annulé, je pense que les gens seraient sortis de toutes pièces pour aider et s’assurer qu’il se déroulerait et resterait solide », a déclaré Woo.

Le CIDBIA a déclaré qu’il appréciait l’effusion de soutien de la communauté, y compris les appels à la collecte de fonds. Cependant, ils ont déclaré que l’événement nécessite un soutien financier à plus long terme pour se poursuivre.

« Le cœur des gens est au bon endroit », a déclaré Singh, mais « les collectes de fonds de dernière minute ne sont pas durables ».

Evelyn Chow, porte-parole du membre du conseil Morales, a déclaré que les membres de l’équipe étaient déçus que l’événement soit annulé, mais qu’ils contacteraient le CIDBIA pour évaluer le manque de ressources et soutenir le retour de l’événement.

Jay Yanamura, résident de longue date du CID et participant au marché, a déclaré que l’événement est essentiel pour les propriétaires de petites entreprises car « ils ont besoin de toute l’aide possible ».

En mai, le quartier a été classé parmi les lieux historiques « les plus menacés » par le National Trust for Historic Preservation.

Nguyen de Crawfish King a déclaré que les revenus du marché nocturne sont une aubaine pour le restaurant alors qu’il se prépare à une saison commerciale hivernale plus lente.

Dans un e-mail, Singh a déclaré que la CIDBIA avait « réduit ou réduit beaucoup de [night market] dépenses d’avant la pandémie, notre budget est donc aussi réduit qu’il pourrait l’être. Le CIDBIA collecte moins de revenus auprès des entreprises que la plupart des autres zones d’amélioration des affaires du quartier de Seattle, selon le Rapport 2019 sur les zones d’amélioration commerciale de Seattle.

Le CIDBIA, créé en 1994, disposait d’un budget d’évaluation des domaines d’amélioration des affaires de 176 000 $ en 2018 ; des quartiers comme Pioneer Square, Ballard et University District disposaient de fonds allant de plus de 400 000 $ à environ 918 000 $, selon le rapport de 2019.

« Nous fonctionnons avec des tarifs très anciens et dépassés… pour répondre aux demandes de ce quartier », a déclaré Singh.

En raison de la fermeture des rues du quartier, du manque de places de stationnement et de l’augmentation des déchets pendant le marché nocturne du CID, Singh a déclaré que « la hausse des affaires n’est pas répartie équitablement dans le quartier », en particulier pour les magasins sans stand au marché.

Plus d’une décennie de culture

Les marchés nocturnes sont populaires en Asie et dans les quartiers chinois des États-Unis pour leurs délicieux plats de rue et leur atmosphère animée. Le marché nocturne de Seattle était un effort communautaire lancé par des étudiants à Wilderness Inner-City Leadership Development en collaboration avec la Chambre de commerce chinoise, le CIDBIA et le Programme d’action communautaire.

Les organisations visaient à réactiver l’espace du parc en rassemblant les gens pour socialiser dans le quartier après la tombée de la nuit, a déclaré Jeff Hou, professeur d’architecture paysagère à l’Université de Washington.

« Le marché nocturne a joué un rôle important en attirant un public plus large, des gens d’autres quartiers de la ville, au CID », a déclaré Hou, afin de « véritablement découvrir la culture unique du quartier ».

Cet été-là, des centaines de personnes se sont rassemblées au parc Hing Hay pour un concours de karaoké pour tous les âges et ont joué à l’ancien jeu de société Go, au mahjong et aux échecs. Des danseurs de lion se sont produits dans le parc tandis que les résidents donnaient des cours d’arts martiaux et de cuisine aux participants à l’événement.

Le marché nocturne du CID est également l’occasion pour les propriétaires de petites entreprises de se promouvoir.

Genna Fong, artiste de fibre sino-américaine et vendeuse du marché nocturne de Noeuds exquis a déclaré que ses travaux au crochet de plantes de bambou et de biscuits de fortune sont adorés au marché du CID.

«J’aime vraiment rencontrer des gens qui apprécient mon métier», a déclaré Fong. « Les gens vont à l’événement en s’attendant à voir des artistes asiatiques et leurs œuvres et cela fait partie de ce qui rend l’environnement plus confortable. »

Sans événements comme le marché nocturne du CID, Hou a déclaré qu’il y avait moins de place pour les petites entreprises pour innover et « une opportunité de moins pour ce type d’expériences interculturelles ».

Aujourd’hui, il existe plusieurs marchés nocturnes à Seattle, notamment à Columbia City et à South Lake Union. Bien que le marché nocturne du CID soit plus petit que le Marché nocturne de Richmond En Colombie-Britannique, connu comme le plus grand marché nocturne d’inspiration asiatique en Amérique du Nord, de nombreux résidents ont déclaré que ce marché était un motif de fierté pour la communauté.

« Nous espérions que le marché nocturne deviendrait de plus en plus grand chaque année », a déclaré Yanamura. « Nous espérions que celui de Seattle se développerait avec le temps, mais il semble que cela va peut-être dans la mauvaise direction. »

Nguyen de Crawfish King a déclaré que les employés aimaient passer du temps avec les propriétaires d’entreprises locales au marché nocturne et qu’ils ressentaient toujours son absence.

« C’est notre chance de montrer nos aliments et d’attirer de nouveaux clients. Sans l’arrivée des clients, cela représente une énorme perte financière », a déclaré Nguyen. « Des événements comme celui-ci doivent avoir lieu pour préserver la culture. Quand des coups comme celui-ci surviennent, cela nous fait un trou dans le cœur.