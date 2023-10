Le marché ne sait pas comment évaluer la guerre au Moyen-Orient : ce que les investisseurs devraient considérer

Les tensions au Moyen-Orient sont aussi fortes qu’elles ne l’ont été récemment après l’invasion d’Israël samedi et le massacre de ses citoyens par le groupe terroriste Hamas. L’attaque la plus meurtrière contre Israël depuis un demi-siècle a déclenché une volatilité sur les marchés financiers et pourrait avoir des répercussions sur les investisseurs du monde entier, en fonction de ce qui se passera dans les jours et les semaines à venir. Les combats ont provoqué une hausse attendue des prix du pétrole aux États-Unis et dans le monde. Le brut West Texas Intermediate, la référence américaine, a bondi de plus de 4% lundi. Le brut Brent, la norme internationale, a augmenté d’un montant similaire. Le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq ont inversé lundi leurs fortes baisses antérieures et se sont négociés à la hausse. La réaction du marché obligataire américain, fermé lundi à l’occasion du Columbus Day, devra attendre encore un jour. Si les actions avaient été contraintes de composer avec un rendement plus élevé des bons du Trésor à 10 ans lundi, le marché aurait été soumis à davantage de pression, a déclaré Jim Cramer plus tôt dans la journée. Le rendement à 10 ans a atteint vendredi un plus haut depuis 16 ans avant de se détendre en fin de séance. Le marché ne sait pas comment prendre en compte ce qui se passe au Moyen-Orient, a déclaré Jim Cramer lundi après-midi. La guerre de la Russie contre l’Ukraine, qui a débuté en février 2022 et se poursuit toujours, a déclenché une hausse de l’inflation et conduit à un resserrement monétaire agressif de la Réserve fédérale pour arrêter la hausse des prix. Jim a déclaré que la guerre entre le Hamas et Israël pourrait en réalité « rester entre les mains de la Fed ». Avant de porter un jugement, Jim a ajouté qu’il souhaitait voir les données d’inflation de cette semaine. Dans le contexte plus large du Moyen-Orient, les efforts visant à élaborer un accord de normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël, poussés par les États-Unis, sont au mieux suspendus, l’entrée d’Israël à Gaza avec des forces terrestres étant considérée comme inévitable. Israël, qui a rassemblé des dizaines de milliers de soldats près de la bande de Gaza, a bombardé la zone et coupé l’électricité, le carburant, la nourriture et d’autres approvisionnements en représailles. Reste à savoir qui d’autre sera entraîné dans le conflit. Le groupe terroriste Hezbollah se trouve à la frontière nord et le lien commun entre le Hamas et le Hezbollah est l’Iran, puissance clé au Moyen-Orient et premier producteur mondial de pétrole. Les inquiétudes suscitées par les retombées plus larges du conflit Hamas-Israélien risquent de limiter les prix du pétrole pour le moment. C’est un point positif pour les producteurs américains, car cela signifie un flux de trésorerie disponible sain grâce à une tarification stable des dividendes et des rachats. Le bouleversement géopolitique est en revanche moins favorable aux valeurs hors énergie, qui représentent un coût de production important pour la plupart des entreprises et un frein pour le consommateur dont les dépenses alimentent près des deux tiers de l’économie américaine. La hausse des prix de l’énergie est inflationniste, mais la Fed y accorde moins d’importance. La Fed aime mesurer l’inflation en utilisant l’indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), qui exclut l’impact de l’alimentation et de l’énergie. Cependant, nous devons considérer que si l’énergie reste élevée, ou augmente, les entreprises envisageront à nouveau d’agir sur les prix pour répercuter les coûts sur leurs clients et protéger leurs marges bénéficiaires. Il y a trop d’incertitude à l’heure actuelle pour débattre des actions dans un sens ou dans l’autre. La Fed, qui ne se réunit pas ce mois-ci, a jusqu’en novembre pour évaluer l’impact d’une énième variable à prendre en compte dans sa lutte contre l’inflation. Les banquiers centraux ont suspendu leurs hausses de taux d’intérêt lors de leur réunion de septembre. Mais ils ont indiqué des taux plus élevés pendant plus longtemps, signalant une augmentation supplémentaire des taux cette année et moins de réductions l’année prochaine. En résumé Si le conflit Hamas-Israël reste contenu, nous nous attendons à ce que la hausse du pétrole ait un potentiel de hausse limité. N’oubliez pas que le brut américain a chuté la semaine dernière après un troisième trimestre très solide. La saison des résultats débute vendredi avec les grandes banques publiant leurs trimestres, y compris le nom du club Wells Fargo. Avec peu d’impact direct sur les bénéfices et les fondamentaux des entreprises américaines, nous nous attendons à ce que les investisseurs se concentrent davantage sur les résultats que sur ce qui se passe au Moyen-Orient. L’évolution des prix de lundi semble illustrer ce sentiment. Les actions ont ouvert en baisse avec très peu de raisons d’acheter ici, mais se sont redressées et ont progressé plus tard dans la journée. Pour l’instant, nous restons calmes et patients en attendant de voir comment les choses se dérouleront. Nous recherchons des opportunités sur ce qui a été un marché survendu, selon l’oscillateur S&P 500. Nous avons effectué plusieurs petits achats dans la faiblesse la semaine dernière. Cependant, nous restons conscients que l’argent liquide peut être de plus en plus précieux dans les jours et les semaines à venir, car la guerre entre le Hamas et Israël pourrait toujours s’étendre à d’autres régions du Moyen-Orient. Un bâtiment qui s’est effondré suite à la chute d’une roquette au sud de Tel-Aviv, aujourd’hui 8 octobre 2023. Yahel Gazit | AFP | Getty Images