Analyse approfondie et informations basées sur les données sur l’impact du COVID-19 inclus dans ce rapport mondial sur le marché des diagnostics COVID-19. Le marché mondial du diagnostic COVID-19 en termes de chiffre d’affaires devrait enregistrer un TCAC négatif de (9%) au cours de la période 2021-2026.

Le segment des tests RT-PCR représentait plus de 75% de la part de marché mondiale des diagnostics COVID. Le marché est en croissance en raison de l’épidémie de pandémie de coronavirus (SRAS CoV-2), qui a augmenté la demande de tests rapides à travers le monde. À mesure que le nombre de personnes souffrant de l’infection virale augmente, la demande de tests rapides, qui permettent de détecter rapidement le virus, augmente. L’adoption d’une approche de test à l’échelle de la population, qui comprend des tests individuels à domicile, est l’une des tendances influençant la demande de kits de diagnostic covid-19. Le passage des tests symptomatiques aux tests de masse dans les pays développés est un autre facteur majeur affectant le marché.

Les facteurs suivants sont susceptibles de contribuer à la croissance du marché des diagnostics COVID-19 au cours de la période de prévision:

• Augmentation de la demande de tests de masse

• Demande de diagnostics moléculaires en raison de la pandémie de Covid-19

• Indisponibilité de médicaments / vaccins spécifiques

L’étude considère le scénario actuel du marché des diagnostics COVID-19 et sa dynamique du marché pour la période 2020-2026. Il couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs, contraintes et tendances de la croissance du marché. Le rapport présente à la fois l’aspect de la demande et de l’offre du marché. Il dresse le profil et examine les principales entreprises et d’autres plus importantes opérant sur le marché.

Segmentation globale du marché des diagnostics Covid-19

Ce rapport de recherche comprend une segmentation détaillée par produit, utilisateurs finaux, test, technologie, géographie. En 2020, le segment des consommables représentait plus de 74% de la part de marché mondiale des diagnostics COVID-19. La demande de consommables, y compris les biomarqueurs et les réactifs, y compris les substrats, les enzymes, les électrolytes, les protéines spécifiques, les lipides et les kits de test au point de service, augmente car ils obtiennent des résultats rapides et précis pour le diagnostic des maladies, y compris le COVID-19. La nécessité d’effectuer des tests rapides pour détecter la propagation du coronavirus dans le monde stimule la demande de consommables.

Les tests RT-PCR étant considérés comme exceptionnellement fiables, le segment représentait plus de 75% de la part de marché mondiale des diagnostics COVID. Le marché assiste à une adoption croissante des tests PCR pour fournir un diagnostic fiable en succession rapide. Actuellement, la réaction en chaîne par transcription inverse-polymérase (RT-PCR) est une norme pour le diagnostic du COVID-19. L’OMS recommandant le test PCR comme l’une des méthodes fiables pour les procédures de test COVID-19, des pays tels que les États-Unis, le Brésil, la Russie, l’Inde, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne stimulent la demande de kits PCR, le virus infecte fortement ces régions. Les tests d’antigènes et d’anticorps représentaient une petite part du marché mondial des diagnostics COVID-19. Ces tests sont considérés comme un facteur important dans le dépistage de masse. Cependant, en raison d’un manque de spécificité et de sensibilité, ces tests n’ont pas été initialement utilisés dans plusieurs pays. Alors que la pandémie de COVID-19 se poursuit, les fournisseurs ont mis au point des tests avancés d’anticorps et d’antigènes, stimulant la croissance du marché.

L’échec de plusieurs kits de diagnostic rapide pour détecter la présence du virus COVID-19 dans plusieurs pays a conduit au développement de tests moléculaires par PCR pour le diagnostic du covid-19. La part des fabricants de tests de diagnostic moléculaire a considérablement augmenté, l’OMS déclarant la RT-PCR comme test standard pour le diagnostic de Covid-19. Cette tendance est suivie dans plusieurs pays développés, en développement et sous-développés, générant ainsi une forte demande de tests de diagnostic moléculaire. Le segment des immunoessais représentait plus de 24% de la part de marché mondiale en 2020. Ces tests sont effectués sur ceux qui sont exposés au maximum au virus covid-19, en particulier les professionnels de la santé et les médecins.

Dans la plupart des pays, les laboratoires de diagnostic, qui comprennent des laboratoires de santé publique et standard, ont joué un rôle important dans la détection de la covid-19. La demande de laboratoires autonomes augmente progressivement en raison de la prévalence de la pandémie, des conditions épidémiques ou de la flambée de maladies infectieuses imprévues, nécessitant un diagnostic immédiat des maladies pour une grande population dans un délai plus court. Les hôpitaux ont joué un rôle majeur dans les tests de covid-19 depuis son épidémie. La majorité des hôpitaux ont leurs propres laboratoires internes pour effectuer des tests de diagnostic, ce qui les aide à admettre et à surveiller les patients COVID-19. Par conséquent, le segment connaît une forte demande de kits de test COVID-19. La demande de kits de diagnostic COVID-19 provenant des établissements de soins ambulatoires a augmenté dans les pays développés, car ces milieux accueillaient plusieurs patients asymptomatiques.

Par produit

• Consommables

• Analyseurs / Instruments

Par test

• PCR

• Antigène

• Anticorps

Par technologie

• Moléculaire

• Immunologie

Par utilisateur final

• Laboratoires

• Hôpitaux

• Paramètres de soins ambulatoires

• Instituts de recherche

APERÇU PAR GÉOGRAPHIE

L’APAC est devenu le plus grand marché du diagnostic Covid-19 et devrait conserver sa position au cours de l’année de prévision en raison de l’infection généralisée au COVID dans la population. Plusieurs pays de la région, en particulier l’Inde, où le nombre de personnes infectées par le coronavirus s’élevait à 8,5 millions en octobre 2020, devraient augmenter les tests de masse, augmentant ainsi la demande. La présence d’une population nombreuse, un niveau de vie médiocre et une infrastructure médicale inadéquate sont les principaux facteurs responsables de la forte prévalence de l’infection. Cependant, une augmentation des initiatives de tests de masse et des investissements élevés dans les services de santé publics devraient favoriser le marché des tests de diagnostic COVID-19. La Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud et l’Australie sont les principaux contributeurs aux revenus du marché des diagnostics APAC COVID-19. Plusieurs pays ont préféré utiliser les tests basés sur la PCR en raison de leur plus grande précision que les tests sérologiques. L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont augmenté leurs capacités de test pour réduire l’impact de la maladie.

Par géographie

• Amérique du Nord

o NOUS

o Canada

• L’Europe 

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

o Russie

• APAC

o Chine

o Japon

o Corée du Sud

o Australie

o Inde

o Indonésie

o Philippines

• Amérique latine

o Brésil

o Mexique

o Argentine

o Pérou

o Colombie

o Chili

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o Afrique du Sud

o Turquie

o Iran

APERÇU DES VENDEURS

Le marché mondial du diagnostic des coronavirus est très dynamique avec la présence de plusieurs profils d’entreprises mondiaux, régionaux et locaux, offrant une gamme diversifiée d’analyseurs, de kits de test, de tests et de réactifs pour effectuer des tests COVID-19. Abbott, BD, Danaher, F. Hoffmann-La Roche, Siemens Healthineers et Thermo Fisher Scientific sont les principaux acteurs du marché du diagnostic. Les acteurs du marché mondial se concentrent sur le développement de produits innovants et l’élargissement de leur portefeuille de produits pour rester compétitifs sur le marché. Ils investissent massivement dans les activités de R&D et de développement de produits pour élargir leur portefeuille de produits.

Fournisseurs de premier plan

• Abbott

• Siemens Healthineers

• Hoffmann-La Roche

• Thermo Fisher Scientific

• Danaher

• BD

Autres fournisseurs importants

• Abingdon Health

• ACCÈS BIO

• Assure Tech. (Hangzhou)

• Diagnostics Autobio

• Advaite

• Babson Diagnostics

• Beijing Wantai Biologique

• Biomerica

• bioMérieux

• Réactifs Biopanda

• Biocerna

• Diagnostics Biocan

• BioMedomics

• Laboratoire de référence clinique

• Cellex

• Le Centre des maladies thoraciques et de la prévention (CDC)

• CTK Biotech

• DiaSorin

• Laboratoires Diazyme

• Erba Mannheim

• Génétique d’Édimbourg

• Eurofins Scientific

• GenScript

• Healgen Scientific

• Hangzhou AllTest Biotech

• Hangzhou Biotest Biotech

• Jiangsu Well Biotech

• Kabla Diagnostics

• Luminex

• Meridian Bioscience

• Megna Health

• Microgène

• MP Biomedicals

• Nova Tech Immunodiagnostica

• NOWDiagnostics

• Quotient

• QIAGEN

• Quidel

• Diagnostics Sekisui

• Sinocare

• Diagnostics SureScreen

• Salofy Oy

• Génie biomédical des nouvelles industries de Shenzhen (SNIBE)

• Sysmex

• BIOMATÉRIAUX SEASUN

• Amérique vibrante

• Diagnostics du guerrier

• Biotechnologie Xiamen Biotime

• Diagnostic Zuhai Livzon

QUESTIONS CLÉS RÉPONDÉES

1. Quelle est la valeur marchande totale du rapport sur le marché des diagnostics COVID-19?

2. Quel type de test représentait la plus grande part de marché des diagnostics COVID-19?

3. La demande de tests COVID-19 stimulera-t-elle le marché mondial des tests au point de service?

4. Quels facteurs pourraient aider à combler le fossé de la chaîne d’approvisionnement sur le marché?

5. Quelles sont les perspectives clés que les fournisseurs clés utilisent pour faire évoluer les entreprises vers une nouvelle trajectoire de croissance?

6. Quels sont certains des obstacles potentiels pour les acteurs existants sur le marché?

