Analyse approfondie et informations basées sur les données sur l’impact du COVID-19 incluses dans ce rapport sur le marché mondial de l’isolement des patients portables. Le marché mondial de l’isolation des patients portables en termes de revenus devrait croître à un TCAC de 13% au cours de la période 2021-2026.

La demande de salles de transport et de pods est susceptible d’observer une impulsion en raison des efforts accrus pour isoler efficacement les patients symptomatiques ou suspects souffrant de COVID-19. Alors que le monde lutte pour contrôler et prévenir la propagation du coronavirus, les fournisseurs engagés dans la fabrication et la vente de produits d’isolement des patients assistent à une augmentation de ces produits provenant des établissements médicaux et de santé ainsi que des organismes militaires, de défense et gouvernementaux. Les améliorations de l’infrastructure de santé mondiale et l’adoption d’une dépendance aux ressources rentable, économe en énergie et durable sont les autres principaux facteurs qui animent le marché.

Les facteurs suivants sont susceptibles de contribuer à la croissance du marché de l’isolement portable des patients au cours de la période de prévision:

• La demande de lits d’hôpitaux présente des pistes de croissance

• Épidémie de pandémie et d’autres maladies infectieuses

• Forte croissance de l’infrastructure de santé

L’étude considère le scénario actuel du marché de l’isolation des patients portables et sa dynamique du marché pour la période 2020-2026. Il couvre un aperçu détaillé de plusieurs catalyseurs, contraintes et tendances de la croissance du marché. Le rapport présente à la fois l’aspect de la demande et de l’offre du marché. Il dresse le profil et examine les principales entreprises et d’autres plus importantes opérant sur le marché.

Segmentation du marché mondial de l’isolation des patients portables

Le rapport d’étude de marché mondial sur l’isolement des patients portables comprend une segmentation détaillée par produit, utilisateur final, disponibilité et géographie. Les innovations accrues dans les cabines de transport et l’épidémie de maladies infectées / contagieuses sont des facteurs responsables de l’adoption des cabosses dans les établissements de soins. L’APAC devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités de construction de soins de santé et d’une augmentation des investissements privés et publics dans le secteur de la santé. Cependant, le facteur important susceptible d’influencer le marché est l’introduction de modules de transport innovants. Les fournisseurs proposent des nacelles avec des filtres HEPA, tandis que d’autres déploient des tuyaux de ventilation appropriés et bien équipés de ports médicaux, de sacs d’écluse, de gants et de ports d’opérateur. La demande de modules de transport a considérablement augmenté avec l’éclatement de la pandémie de COVID-19.

La demande d’identification, de confinement et de traitement des patients infectieux et le potentiel de croissance des systèmes portables d’isolement des patients sont susceptibles d’augmenter l’adoption de salles de traitement et de pods dans le segment des soins de santé. La forte prévalence des infections microbiennes virales, bactériennes et résistantes aux antibiotiques a encouragé les utilisateurs finaux à investir dans des dosettes portables pour prévenir les infections contractées dans les hôpitaux. Les épidémies ont souligné l’importance des POC / tests rapides d’infrastructure portable à grande échelle pour les besoins de santé publique et les résultats des patients, ainsi que pour combler les lacunes des méthodologies actuelles de tests diagnostiques. Par conséquent, l’augmentation du nombre de personnes souffrant d’infections incite les médecins des hôpitaux à adopter des pods portables, contribuant ainsi à la croissance du segment.

Les nacelles et les salles d’isolement instantanées et portables des patients peuvent être opérationnelles en moins de 15 minutes. Ces pods sont utilisés pour déplacer les patients infectieux vers les établissements médicaux avec cette personne avec une contamination chimique, biologique, pathogène, radioactive et nucléaire. Ces produits trouvent des applications parmi les utilisateurs finaux car ils sont des solutions plus économiques et moins encombrantes que les salles d’isolement conventionnelles et fixes. Les produits d’isolement non instantanés sont largement adoptés dans les secteurs gouvernementaux et publics, car ils consistent généralement en des produits d’isolation multi-patients, y compris des appareils à pression négative et des antichambres. Ces produits peuvent fournir une isolation efficace pour plusieurs patients et peuvent être facilement démontés et déplacés vers un autre endroit avec la propagation des infections.

Produit

• Pods

• Pièces

Utilisateur final

• Soins de santé

• Défense et autres

État de préparation

• Instantané

• Non instantané

APERÇU PAR GÉOGRAPHIE

À la lumière de l’éclosion de la pandémie corona, le secteur de la santé devrait sortir à l’abri des incertitudes politiques qui prévalent sur l’Europe après les négociations sur le Brexit, qui devraient affecter négativement la croissance économique. Les fournisseurs de produits portables d’isolement des patients ont pu répondre à de nouvelles commandes au premier semestre 2020, malgré le verrouillage dans plusieurs pays. La pression accrue pour améliorer les capacités d’infection et contrôler la propagation du virus coronavirus à travers l’Europe devrait être de bon augure pour le marché. De plus, la croissance des produits portables d’isolement des patients en Europe est principalement soutenue par des investissements croissants et des dépenses publiques consacrées à l’infrastructure de santé et à la préparation à la gestion de la deuxième vague du coronavirus.

La géographie

• Amérique du Nord

o NOUS

o Canada

• L’Europe 

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o Italie

o Espagne

• APAC

o Chine

o Japon

o Corée du Sud

o Australie

o Inde

• Amérique latine

o Brésil

o Mexique

• Moyen-Orient et Afrique

o EAU

o Arabie Saoudite

o Turquie

APERÇU DES VENDEURS

L’une des innovations majeures du marché est l’introduction de filtres HEPA et d’unités de pression d’air, capables de contenir des agents pathogènes, des noyaux de contact et de gouttelettes, et capables de générer des pressions négatives et positives. Les fournisseurs disposant de meilleures ressources techniques et financières peuvent développer des produits innovants qui pourraient constituer une menace pour les produits concurrents, les rendant non compétitifs et même obsolètes avant de pouvoir récupérer les coûts de R&D et de commercialisation. Par conséquent, les fournisseurs doivent développer de nouvelles technologies et se tenir au courant des innovations à venir pour avoir un avantage concurrentiel sur les autres fournisseurs.

Fournisseurs de premier plan

• GAMA Healthcare

• À

• Structure de l’Alaska

• Groupe environnemental RGF

• Beth-El Industries

• Chambre Isoport

• Groupe biomédical américain

• Technologies de réduction

• Alliance Environmental Group

• Safespear

• SIliconCube

• Produits ISOVAC

• AirBoss of America

• EpiGuard

• Ecolab

• Odulair

• PPS

QUESTIONS CLÉS RÉPONDÉES

1. Quelle est la valeur du marché mondial de l’isolement portable des patients en 2021-2026?

2. Quels sont les principaux moteurs de croissance et opportunités du marché mondial des lits d’isolement?

3. Quelle région détient la plus grande part du marché des produits d’isolement des patients?

4. Quelles sont les stratégies adoptées par les acteurs du marché et les développements de produits réalisés au cours de la période de prévision?

5. Quel segment est susceptible de générer les revenus les plus élevés au cours de la période de prévision?

