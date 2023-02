Le marché locatif de Londres est en crise. Voici comment les locataires sont touchés.

Les histoires sur la flambée des loyers et la recherche d’un nouvel endroit où vivre pendant des mois ne sont que trop courantes à Londres en ce moment. Le marché locatif de la ville est en crise et les locataires en subissent les conséquences. L’un d’eux est Daniel Lloyd, qui vit avec son colocataire dans le sud-ouest de Londres. Après avoir vécu dans leur appartement de deux chambres pendant près d’un an, leur propriétaire leur a demandé de payer 27 % de loyer en plus. “Nous avons été choqués de voir à quel point l’augmentation du loyer était élevée”, a-t-il déclaré à Make It de CNBC. Alors qu’ils s’attendaient à ce que leur loyer augmente, ils ne l’avaient pas prévu à ce point. “Nous étions prêts à accepter un niveau d’augmentation acceptable. Cependant, aller près de 30 % aurait représenté une augmentation d’un peu plus de 4 000 £. [$4,854]et nous n’allions pas gagner 4 000 £ de plus à la fin de la location”, a expliqué Lloyd. Ils ne pourraient donc pas payer le loyer plus élevé et seraient obligés de déménager. Mais comme les prix des loyers ont augmenté dans toute la ville, ils devraient probablement s’éloigner du centre – quelque part avec de moins bonnes liaisons de transport et loin de leur communauté locale. “Aucune des zones pour lesquelles nous avons trouvé des propriétés potentielles ne conviendrait vraiment à notre situation de vie”, a déclaré Lloyd. Lui et son colocataire ont également réalisé que la plupart des autres locataires de leur immeuble étaient confrontés au même problème. Ils se sont réunis et ont tenté de repousser les augmentations de loyer après avoir réalisé que leur propriétaire violait leurs contrats de location, ce qui limite l’augmentation des loyers. Certains des voisins de Lloyd ont eu des nouvelles de leur propriétaire par l’intermédiaire du gestionnaire immobilier et de nouvelles augmentations de loyer plus faibles ont été suggérées, mais la plupart attendent toujours avec inquiétude.

Acheter au lieu de louer ?

Dave Chawner était dans une situation similaire et a déménagé lorsque son propriétaire a proposé une augmentation de loyer de 26 %. “Quand nous avons dit:” Écoutez, je pense qu’il est raisonnable qu’il y ait de l’inflation, je pense qu’il est raisonnable que les prix augmentent. Nous négocierons à, disons, 15%. Cela vous semble-t-il bon? Et ils ont dit absolument pas. C’est une augmentation de 26% ou rien”, a-t-il déclaré à Make It de CNBC. L’augmentation de loyer était inabordable pour eux et aurait réduit leur budget pour la nourriture et les factures, a déclaré Chawner. Chawner et son partenaire économisaient déjà et ont pu acheter un appartement ensemble lorsqu’ils ont déménagé. Leur hypothèque est maintenant inférieure à ce qu’aurait été leur augmentation de loyer. “Nous avons eu une chance incroyable de pouvoir acheter quelque part”, a déclaré Chanwer, ajoutant qu’il était très conscient que la plupart des locataires de Londres ne se trouvaient pas dans la même position. Il n’est cependant pas le seul à choisir d’acheter, a expliqué Richard Donnell, directeur exécutif de la recherche à la société immobilière Zoopla. “Nous voyons des gens quitter un logement loué pour acheter une propriété et regarder plus loin. C’est donc une approche. Et en fait, le fait que les loyers augmentent si vite eux-mêmes poussera certains locataires à acheter”, a-t-il déclaré à Make It de CNBC. . Une enquête récente de l’organisme de bienfaisance Dolphin Living, publiée dans le Le journal britannique The Timesa déclaré que huit locataires sur 10 à Londres avaient du mal à suivre le coût du logement.

La racine de la crise