Le marché locatif de Londres est devenu un « cauchemar ». Voici pourquoi

Pour Rebeca Blázquez, les dernières semaines ont été un “cauchemar”.

Basée à Madrid mais espérant trouver du travail à Londres avant d’entamer son master, la diplômée universitaire de 22 ans a passé un mois à chercher en ligne une chambre à louer. à Londres avec un budget de 900 £ (1 070 $). Elle a envoyé des dizaines de messages aux propriétaires et aux locataires sortants, et s’est connectée pour visionnements virtuels pour constater que la salle avait déjà été prise.

“Je pense que j’ai envoyé plus de 100 messages à différentes publicités, et je n’avais que [a] répondre à 30 messages », a-t-elle déclaré à CNN Business.

Locataires, agents immobiliers et recherche de biens des spécialistes ont décrit à CNN Business une ruée frénétique pour les logements locatifs depuis le printemps alors que les étudiants et les travailleurs affluaient vers le ville après la pandémie.

Cette augmentation de la demande s’est heurtée à une forte baisse de l’offre. Les données de Rightmove, un portail immobilier en ligne, montrent que le nombre de locations disponibles à Londres a chuté de près d’un quart entre juillet et septembre par rapport à la même période en 2021. Les prix ont ainsi atteint des sommets sans précédent.

Le loyer mensuel moyen, y compris les factures, pour une chambre dans une maison ou un appartement en colocation atteint 933 £ (1 109 $) en octobre, en hausse de 17 % par rapport à avant la pandémie, selon les données de SpareRoom, le plus grand site de recherche de colocataires du pays.

Blázquez a déclaré que la recherche d’un appartement cet automne était bien loin de son expérience en septembre 2020, lors de sa dernière location dans la ville. Elle s’est installée plus tôt ce mois-ci, mais paie près de 300 £ (357 $) de plus pour une chambre de taille similaire dans un endroit moins souhaitable.

“Je l’ai louée sans voir de vidéo ou quoi que ce soit parce que j’étais tellement désespérée”, a-t-elle déclaré.

Matt Hutchinson, directeur de la communication chez SpareRoom, a déclaré à CNN Business que la capitale a connu un “afflux massif” d’étudiants, de jeunes et de travailleurs étrangers ces derniers mois – exige que la pandémie se maintienne.

Au plus fort de septembre, il y avait près de neuf personnes à la recherche de chaque chambre répertoriée sur le site.

“Nous n’avons jamais vu le marché comme il est maintenant”, a déclaré Hutchinson.

Bien que la demande ait légèrement diminué depuis septembre, elle est toujours supérieure au pic estival moyen, lorsque le marché est généralement le plus actif.

“Si quelqu’un a annoncé une chambre au cours des derniers mois, il y a de fortes chances qu’il reçoive des centaines de réponses”, a déclaré Hutchinson. “C’est une bataille pour même obtenir une réponse ou faire en sorte qu’un agent vous voie”, a-t-il ajouté.

Les locataires à travers le Royaume-Uni doivent se donner beaucoup de mal pour réserver une chambre.

Dans une enquête de SpareRoom auprès des locataires britanniques en septembre, un cinquième a déclaré avoir fini par payer plusieurs mois de loyer à l’avance, tandis qu’un autre cinquième a déclaré qu’il devait enchérir sur le prix demandé pour garantir la chambre.

Près de la moitié ont déclaré qu’ils devaient décider lors d’un visionnage s’ils devaient prendre la salle.

Greg McLoughlin a déclaré à CNN Business que lorsqu’il a commencé sa recherche “épuisante” de six semaines pour une chambre début octobre, on lui a souvent demandé de verser une caution équivalant à huit semaines de loyer, soit le double des quatre semaines habituelles.

Mc Loughlin, qui travaille pour un échange de crypto-monnaie, a déclaré qu’il “récupérait rarement des messages” sur SpareRoom, malgré le paiement un Abonnement hebdomadaire de 11 £ (13 $) afin qu’il puisse répondre aux annonces dans les sept jours suivant leur publication.

Il a finalement pris une chambre dans une maison de cinq chambres dans le sud de Londres pour 950 £ (1 130 $), bien que le propriétaire ait averti que le loyer augmenterait probablement. Pourtant, il est soulagé.

“Tout le monde est super nerveux à la recherche d’un logement”, a déclaré McLoughlin. « Vous ne pouvez pas hésiter sur ce marché », a-t-il ajouté.

Le problème est simple. Il y a trop de locataires qui recherchent trop peu de logements disponibles.

Jeremy Leaf, fondateur de Jeremy Leaf & Co, une agence immobilière du nord de Londres, a déclaré à CNN Business que le nombre de propriétés annoncées sur son site avait diminué de 40 % par rapport à novembre de l’année dernière.

Les propriétaires quittent le marché locatif car il devient de moins en moins rentable.

Depuis 2016, le gouvernement britannique a augmenté les taxes sur les achats de résidences secondaires et réduire le montant de la taxe que les propriétaires fonciers peuvent réclamer sur leurs versements hypothécaires.

De nombreux propriétaires craignent également qu’il devienne bientôt très difficile d’expulser locataires difficiles — y compris ceux qui peuvent être en retard sur leur loyer, avoir causé des dommages ou maltraité leurs colocataires – si le gouvernement adopte des projets de loi interdisant les expulsions «sans faute», a déclaré Leaf. Les propriétaires peuvent expulser les locataires selon un processus différent, mais cela prend souvent beaucoup plus de temps et peut impliquer une audience au tribunal. Le Parlement devrait voter sur la nouvelle législation avant la fin de l’année.

Ajoutez à cela l’inflation galopante et la location de biens n’est plus aussi lucrative qu’avant.

“Juste le coût pour amener les gens à rénover les propriétés, le coût des matériaux a explosé”, a déclaré Hutchinson de SpareRoom. “De plus en plus, les propriétaires quittent le marché parce qu’ils n’ont tout simplement pas les moyens de le faire”, a-t-il ajouté.

Certains propriétaires ont même décidé de vendre, profitant de la hausse des prix de l’immobilier cette année, a déclaré Amelia Greene, directrice de l’agence immobilière Savills, à CNN Business. Le prix moyen demandé dans la capitale a augmenté de 5 % jusqu’à présent cette année, selon Rightmove.

L’aggravation de la crise de l’offre cette année, a déclaré Leaf, est que de plus en plus de locataires décident de rester sur place et de renouveler leur bail actuel pour une augmentation de loyer inférieure à celle qu’ils obtiendraient ailleurs.

Une forte augmentation des taux hypothécaires maintient également les aspirants acheteurs d’une première maison bloqués sur le marché locatif, réduisant encore davantage le stock disponible.

Les prix des loyers à Londres ont peut-être un peu refroidi depuis leurs hausses “assez sans précédent” au cours de l’été, a déclaré Leaf, mais la pénurie chronique d’approvisionnement de la ville signifie que de nouvelles hausses sont en cours.

“La pression à la hausse sur les loyers va augmenter”, a-t-il déclaré.

Le loyer mensuel moyen d’un appartement de deux chambres était de 2 226 £ (2 646 $) le mois dernier, selon les données de Rightmove. C’est 19 % de plus qu’en février 2020, avant que la pandémie n’entraîne un exode des travailleurs de la capitale.

Savills s’attend à ce que le loyer moyen à Londres – tous types de propriétés confondus – augmente encore de 5,5 % l’année prochaine.

Ceux qui paient moins doivent faire de gros compromis.

Sally Vince, qui travaille dans une propriété commerciale, a déclaré à CNN Business qu’après une période “très stressante” à chercher sa chambre à 700 £ (832 $) cet été, elle a pris ce qu’elle pouvait obtenir.

“[I] payer moins de loyer, mais j’ai dû faire beaucoup de compromis sur le nombre de personnes avec qui je vis… les commodités disponibles, et juste l’état général de l’appartement », a-t-elle déclaré.

Vince compare sa recherche à sa précédente recherche d’appartement en 2019. Ensuite, environ la moitié des personnes qui annoncent des chambres répondraient à ses demandes, mais, cette année, elle n’a reçu que trois réponses pour les 50 demandes qu’elle a envoyées.

“J’ai un emploi permanent maintenant, je sais comment ça marche et je connais beaucoup de gens à Londres, mais c’était beaucoup, beaucoup plus difficile cette fois-ci”, a-t-elle déclaré.