Le marché indien des vêtements a augmenté de plus de 144% en 2020, les écouteurs ont pris 86% de part: rapport IDC

Le marché indien des appareils portables a connu une croissance massive de 144,3% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) en 2020, avec un total de 36,4 millions d’expéditions, selon le rapport Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker de l’International Data Corporations. L’Inde a été le seul pays du top 20 à avoir connu une croissance à trois chiffres de ses produits portables l’année dernière et continue d’être le troisième plus grand marché au monde. La croissance, selon le rapport d’IDC, a été principalement tirée par l’acceptation croissante des dispositifs antibruit (écouteurs sans fil) et par les personnes qui ont opté pour des montres à partir de bracelets. Les écouteurs et les montres intelligentes / bracelets ont enregistré leurs expéditions annuelles les plus élevées jamais enregistrées en 2020.

Les expéditions d’appareils Earwear ont augmenté de plus de trois fois l’année dernière par rapport à 2019, principalement en raison de lancements plus abordables et de cas d’utilisation en expansion tels que les réunions virtuelles et l’apprentissage en ligne. Les écouteurs véritablement sans fil ont été les plus gagnants, enregistrant une multiplication par dix avec des expéditions totalisant 11,3 millions d’unités en 2020. Le quatrième trimestre de 2020 a également été le plus grand trimestre pour les appareils portables en Inde, maintenant une croissance à trois chiffres. Dans l’ensemble, les fournisseurs ont expédié 15,2 millions d’unités au quatrième trimestre 2020, selon le rapport d’IDC. Le quatrième trimestre de 2020 a également été la première fois que les montres intelligentes ont franchi la barre du million d’expéditions en un trimestre, les fournisseurs ayant expédié 1,3 million d’unités au cours du dernier trimestre.

Le rapport d’IDC a déclaré que le marché des montres intelligentes avait enregistré une croissance de 139,3% d’une année sur l’autre avec 2,6 millions d’unités expédiées en 2020. Les expéditions de bracelets, en revanche, ont diminué pour la première fois de 34,3% d’une année sur l’autre en 2020, se terminant à 3,3 millions d’expéditions unitaires. 2020 a été la première fois que les expéditions de l’appareil ont connu une baisse. Xiaomi est en tête de la catégorie des bracelets avec une part de marché de 46,7%. La catégorie des écouteurs représentait 83,6% du marché global des vêtements portables, avec un total de 30,4 unités en 2020.