Les expéditions de smartphones en Inde ont diminué d’un modeste 4% à plus de 150 millions d’unités au cours de la pandémie frappée en 2020 en raison de la forte demande des consommateurs après le verrouillage et de nouveaux cas d’utilisation comme le travail à domicile, a déclaré le cabinet d’études Counterpoint. Le marché des smartphones a augmenté de 19% d’une année sur l’autre au cours du trimestre de décembre 2020, les offres de la saison des fêtes ayant été prolongées en raison de la chute de Diwali le 14 novembre, par rapport à la période de l’année précédente.

« La forte demande des consommateurs après le verrouillage, ainsi que de fortes promotions sur les canaux en ligne et de nouveaux cas d’utilisation comme l’apprentissage en ligne et le travail à domicile, ont conduit le marché des smartphones au cours de l’année frappée par la pandémie », a déclaré Counterpoint Research. Xiaomi (y compris POCO) a récupéré la première place pour le trimestre de décembre ainsi que pour l’année complète avec 26% de part de marché. Samsung s’est classé deuxième (21%), suivi de Vivo (16%), Realme (13%) et Oppo (10%) au quatrième trimestre de 2020.

Le classement est également resté le même sur une base annuelle, Samsung prenant 20% des parts, Vivo (15%), Realme (11%) et Oppo (10%). Apple a pris la sixième place au quatrième trimestre de 2020 avec une croissance de 171% en glissement annuel et de 93% en 2020 par rapport à l’année précédente.

« Le lancement de l’iPhone 12, des offres agressives sur l’iPhone SE 2020 et l’iPhone 11, et l’expansion en ligne ont conduit cette croissance. Pour la première fois, la marque a franchi 1,5 million d’expéditions en un seul trimestre », a déclaré le cabinet d’études.

OnePlus a connu une croissance de 200% en glissement annuel au cours du trimestre de décembre, tirée par sa série Nord de milieu de gamme et la série 8T nouvellement lancée, a ajouté Counterpoint.

« Le marché indien des smartphones a maintenu son élan au quatrième trimestre 2020 après un troisième trimestre record. Comme Diwali était à la mi-novembre de cette année, nous avons également assisté à des expéditions élevées en octobre. Le marché global a franchi 150 millions d’unités en 2020 en raison de la demande des consommateurs après le verrouillage », a déclaré Prachir Singh, analyste principal de recherche chez Counterpoint Research.

De nombreux nouveaux cas d’utilisation tels que l’éducation en ligne, ainsi que l’augmentation de la consommation de contenu, ont été les principaux facteurs de la forte demande des consommateurs, a ajouté Singh.

«À l’avenir, nous pensons que cette demande augmentera davantage à mesure que de plus en plus de personnes passeront des téléphones multifonctions aux smartphones et aux appareils riches en fonctionnalités, se diffusant vers des niveaux de prix inférieurs», a-t-il déclaré.

L’année 2020 a apporté des changements inattendus dans l’industrie indienne des smartphones en raison du COVID-19, des sentiments anti-chinois et du développement de l’écosystème de fabrication.

L’année a également vu la rentrée de marques indiennes comme Micromax. Avec ses nouveaux smartphones de la série IN, Micromax a atteint sa part de marché la plus élevée en six trimestres.

Alors que les marques indiennes réorganisent leurs portefeuilles et que Jio propose un smartphone 4G d’entrée de gamme, 2021 sera une année importante pour les marques indiennes et nous prévoyons que leur part augmentera, a déclaré Counterpoint.

En 2020, les expéditions de smartphones 5G ont franchi 4 millions d’unités en Inde. Ces expéditions étaient portées par deux marques OnePlus, la seule marque avec un portefeuille 100% 5G, et Apple, qui a lancé la série iPhone 12 avec connectivité 5G.

À l’avenir, les expéditions de smartphones 5G devraient augmenter de plus de neuf fois pour atteindre 38 millions d’unités en 2021, a déclaré Counterpoint.

Commentant le paysage concurrentiel et les stratégies de marque, l’analyste de recherche Shilpi Jain a déclaré que les sentiments anti-chinois se sont largement atténués d’ici la fin de l’année, les marques chinoises détenant 75% de part de marché en 2020.

«Au cours de l’année, nous avons vu des stratégies de canaux innovantes de grandes marques en raison du changement de comportement des consommateurs à la suite du COVID-19. Les marques hors ligne telles que Samsung, Vivo et OPPO ont accru leur présence en ligne … Les marques indiennes cherchent à se développer leur part de marché en tirant parti du programme PLI », a déclaré Jain.

Globalement, le marché des téléphones mobiles (smartphones et téléphones multifonctions) a reculé de 9% en glissement annuel en 2020 en raison d’une baisse des expéditions de téléphones multifonctions. Le marché des téléphones multifonctions a enregistré une baisse de 20% en glissement annuel l’année dernière, les consommateurs de ce segment ayant été les plus touchés par les verrouillages, a déclaré Counterpoint.

Les marques du groupe Transsion (Itel, Infinix et Tecno) ont également maintenu leur élan au quatrième trimestre 2020, enregistrant leurs expéditions les plus élevées jamais enregistrées en un seul trimestre à plus de 9 millions d’unités. La marque Transsion est restée forte dans les villes de niveau III et IV et en Inde rurale, tandis qu’Itel est restée la première marque de téléphones multifonctions au cours du trimestre, a-t-il ajouté.