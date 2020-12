Les expéditions mensuelles de smartphones en Inde ont enregistré une croissance de 42% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) en octobre 2020, selon un récent rapport de l’International Data Corporation (IDC). Le rapport indique que le marché indien des smartphones a enregistré environ 21 millions d’expéditions en octobre, grâce à de multiples ventes festives en ligne et à la demande continue de refouler au troisième trimestre 2020. Il s’agit des expéditions de smartphones les plus élevées jamais enregistrées au mois d’octobre et de la deuxième n’importe quel mois de n’importe quelle année, selon IDC India’s Monthly Smartphone Tracker. Le plus grand nombre de smartphones jamais expédiés était de 23 millions d’unités un mois plus tôt en septembre 2020.

Les expéditions en ligne ont pris une part de 51%, enregistrant une croissance de 53% en glissement annuel. Les chaînes hors ligne, en particulier dans les petites villes et les villes, ont également enregistré une croissance de 33% en glissement annuel, selon le rapport. En termes de segment, le segment bas-milieu de gamme (environ Rs. 7500 – Rs. 15000) a augmenté de 60% en glissement annuel, la part de marché atteignant 58% du marché total des smartphones en Inde. Xiaomi, Vivo et Samsung sont en tête de la liste des fabricants de ce segment. En outre, le segment premium ou phare (environ Rs.37000 à Rs 52000) connaît également une croissance multiple avec des expéditions élevées pour iPhone XR, iPhone 11 et OnePlus 8.

L’IDC Monthly Smartphone Tracker indique également que les 5 meilleurs fournisseurs sont restés inchangés, par rapport au trimestre précédent, avec Xiaomi en tête, suivi de Samsung, vivo, realme et Oppo.

Au niveau régional, 25% du marché en octobre se trouvaient dans des villes de premier plan, à savoir New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai et Kolkata, enregistrant une croissance de plus de 50% en glissement annuel. Le rapport indique que les initiatives d’apprentissage en ligne ont alimenté la forte demande dans les grandes villes.

Le prochain ensemble de marchés émergents, à savoir Jaipur, Gurgaon, Chandigarh, Lucknow, Bhopal et Coimbatore, a également augmenté de 50% en glissement annuel. Cependant, le reste des États (marchés de l’intérieur du pays) a enregistré une croissance plus lente, avec une moyenne de 25%. Cela, selon IDC, était dû aux préoccupations économiques imminentes et aux dépenses de consommation réduites à l’essentiel.

Les 50 principales villes de l’Inde représentaient 55% de la demande nationale. Le reste se trouve dans la prochaine série de villes en évolution, avec un énorme potentiel inexploité dans les zones géographiques de l’arrière-pays (marchés à forte intensité de téléphones).

En termes de canaux, les ventes en ligne ont également enregistré 23%, malgré des délais de livraison dus à des restrictions dans plusieurs zones, les consommateurs ont opté pour des achats en ligne, en particulier sur les plateformes e-Tailer tierces, gagnant 50% des parts. Cela pourrait être dû au fait que les gens préfèrent rester à l’intérieur pour éviter COVID-19[feminine infection. Les grandes villes se sont fortement penchées vers les canaux en ligne, la vente en ligne prenant une part de 57% dans les 5 principaux métros. En raison des contraintes d’approvisionnement, les ventes des canaux hors ligne ont été affectées, ce qui a réduit le nombre de visites au détail. Xiaomi était en tête de 34 des 50 principales villes du canal en ligne, tandis que Vivo était en tête de 44 des 50 principales villes du canal hors ligne.

Le segment de prix le plus populaire (prix d’exploitation du marché), selon le rapport d’IDC, s’élevait à 190 dollars (environ 14000 Rs), 68% du marché se situant dans la fourchette inférieure à 200 dollars (environ 15000 Rs). Les canaux en ligne ont alimenté la croissance du segment de prix de 100 à 200 $ US (environ 7 500 Rs – 15 000 Rs), enregistrant une croissance de 93% en glissement annuel, représentant collectivement près de la moitié des ventes en octobre. De plus, Xiaomi était la marque leader dans 30 des 50 premières villes du segment inférieur à 200 USD.

Le segment de milieu de gamme (environ 15 000 Rs – 22 000 Rs) représentait près d’un quart des appareils vendus en octobre, Samsung étant en tête dans 36 des 50 premières villes de l’Inde. Le segment phare (au-dessus de Rs 37 000) a enregistré une croissance de 16% en glissement annuel en octobre, Apple étant en tête du marché dans 49 des 50 premières villes. En outre, ce segment représentait une part de marché de 5% dans les 50 principales villes de l’Inde, contre moins de 1% dans le reste des villes.