Le marché indien des smartphones a diminué de près de 2% en 2020 en raison du COVID: faits saillants du rapport IDC

Le marché indien des smartphones a enregistré une baisse pour la première fois depuis plusieurs années en 2020, selon le rapport trimestriel de suivi des téléphones mobiles de l’International Data Corporation (IDC). Le marché a terminé 2020 avec 150 millions d’expéditions, soit une baisse de 1,7% d’une année sur l’autre (en glissement annuel), selon IDC. Le rapport indique que les mandats au domicile, le travail à distance, l’enseignement à distance, les restrictions de voyage et les fermetures de fabrication ont conduit à un premier semestre atone l’année dernière, qui a connu une baisse de 26%. Le marché a cependant rebondi au second semestre 2020, enregistrant une croissance de 19% en glissement annuel.

Le rapport d’IDC indique que si le marché a enregistré des expéditions record de smartphones au quatrième trimestre de 45 millions d’appareils (croissance de 21% en glissement annuel), les expéditions de smartphones pour l’année 2020 sont restées en dessous du niveau pré-pandémique. IDC estime qu’une accélération plus forte du marché en 2021 sera menée par les moderniseurs. Le rapport indique qu’en 2020, le canal en ligne a dépassé le marché global, augmentant de 12% par an, avec une part de marché de 48% en 2020. Plusieurs événements de vente, promotions, programmes d’échange / de mise à niveau et initiatives d’accessibilité financière ont aidé à l’horloge du commerce électronique. une part record de 51% au quatrième trimestre 2020. Le canal hors ligne a connu une croissance de 5% en glissement annuel au quatrième trimestre 2020, selon IDC.

MediaTek a dépassé Qualcomm en tant que principal fabricant de puces

Le rapport d’IDC India indique que les expéditions de smartphones basés sur les processeurs MediaTek ont ​​mené avec une part de 43%, laissant derrière Qualcomm, qui est arrivé deuxième avec une part de 40% en 2020.

Les expéditions de smartphones 5G ont également aidé le marché à rebondir

IDC a déclaré que plus de 3 millions de smartphones 5G avaient été expédiés en 2020. Il a déclaré que les fabricants chinois avaient mené la course 5G en annonçant de manière agressive les appareils compatibles 5G jusqu’en 2020. Il a également déclaré que l’adoption de la 5G était limitée pour des raisons telles que la hausse des prix et le manque. d’un réseau 5G, qui devraient tous deux changer en 2021.

Fabricants les plus performants en 2020

Conformément à d’autres rapports similaires, le rapport IDC a également déclaré que Xiaomi était en tête du marché avec ses smartphones abordables de la série Redmi 8 et de la série Redmi 9. Alors que Xiaomi a continué à faire face à des pénuries d’approvisionnement jusqu’au S2 2020, entraînant une baisse annuelle, le fabricant chinois a maintenu son avance avec une part de marché de 39% en 2020.

Samsung est resté à la deuxième place. En termes d’expéditions en ligne, Samsung a enregistré une forte croissance de 65%. Les canaux hors ligne, en revanche, ont diminué de 28%, entraînant une baisse globale de 4% en 2020.

Vivo est devenue la troisième marque la plus populaire du pays, avec une forte croissance des canaux hors ligne avec une part de 30%.

Realme est arrivé quatrième avec 19 millions d’expéditions annuelles, enregistrant une croissance de 19%. Realme a dépassé Oppo, qui est arrivé cinquième alors que sa croissance annuelle est restée stable en glissement annuel en 2020.

Apple, au septième créneau, est sorti de 2020 avec une croissance de 93% en glissement annuel, tirée par les produits de la génération précédente comme l’iPhone 11, l’iPhone SE (2020) et l’iPhone XR, alors même que la nouvelle série iPhone 12 a connu une forte reprise au quatrième trimestre 2020. .