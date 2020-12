Le marché indien des services de cloud public (PCS) a atteint 1,6 milliard de dollars (environ 11800 crores de roupies) au premier semestre 2021, selon un récent rapport de l’International Data Corporation (IDC). La catégorie PCS comprend les solutions d’infrastructure en tant que service (IaaS), de plateforme en tant que service (PaaS) et les plates-formes cloud Software as a Service (SaaS). Le marché global des services de cloud public en Inde devrait atteindre 7,4 milliards de dollars (environ 54500 crores de roupies) d’ici 2024, avec un TCAC de 22,2% pour 2020-24, selon le rapport mondial semiannuel des services de cloud public d’IDC.

«L’incertitude actuelle a accéléré la demande de services de cloud public. Pour passer à la ‘prochaine normalité’, les entreprises doivent tirer parti du cloud dans le cadre de leurs plans d’affaires. Indépendamment de la position des entreprises dans le cadre de« réponse à la reprise »d’IDC, les organisations State Cloud est impératif pour atteindre leurs objectifs commerciaux fondamentaux. Les entreprises de secteurs verticaux tels que les services financiers, l’IT / ITeS, les médias, l’éducation, entre autres, connaissent une augmentation de la demande », a déclaré Rishu Sharma, analyste principal, Cloud et intelligence artificielle chez IDC India dans Le rapport d’IDC indique que les dépenses dans l’infrastructure cloud en Inde continuent de se solidifier, les deux principaux fournisseurs de cloud ayant capturé près de 52% du marché indien des services de cloud public au premier semestre 2020. Le rapport indique qu’en termes de segment , Le SaaS constitue la plus grande composante du marché global des services de cloud public en Inde avec plus de 63% de l’ensemble du marché au premier moitié de 2020. Le SaaS est suivi des segments IaaS et PaaS.

Le rapport indique en outre que le marché des services de cloud public a presque triplé depuis 2016. « Alors que les entreprises se concentrent sur l’augmentation de l’agilité, de la flexibilité et de la résilience, le recours aux plateformes et infrastructures cloud ainsi qu’aux logiciels en tant que service deviendra essentiel », indique le rapport. . Bien que la plupart des organisations en Inde aient adopté le cloud à un moment ou à un autre, le coronavirus pandemic a permis aux entreprises de s’appuyer sur le cloud public IaaS et PaaS pour accélérer le processus de développement et le déploiement d’applications métier.

En février, il a été rapporté que le marché indien de l’infrastructure cloud atteindrait une valorisation de 19 646 crores de roupies d’ici 2024. En 2019, le pays est passé du numéro 37 un an plus tôt (en 2018) à 17 dans le classement des écosystèmes de démarrage de 2019. Compte tenu la montée en puissance des startups dans le pays, il y a une croissance imminente de la demande de services cloud. De plus, comme le COVID-19[feminine La pandémie a déclenché une culture de travail à distance, la demande d’utilisation du cloud (pour les besoins personnels et professionnels) augmentera également, car les organisations auraient besoin de stocker plus de données sur le cloud plutôt que sur des serveurs physiques.

Le récent rapport d’IDC est un indicateur de la manière dont la pandémie a stimulé l’utilisation des plates-formes cloud en Inde, et continuera de le faire dans un proche avenir.