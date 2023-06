Le marché indien des PC plonge au premier trimestre, toujours au-dessus des niveaux d’avant la pandémie

Le marché indien des PC (y compris les ordinateurs portables, les ordinateurs portables, les tablettes et les ordinateurs de bureau) a enregistré 3,9 millions d’unités expédiées et s’est effondré de 35 % d’une année sur l’autre. Les ordinateurs portables et les tablettes ont baissé respectivement de 41 % et 37 %, selon Canalys.

Le marché a été affecté par un ralentissement à court terme de la demande, la saturation du marché et des niveaux de stocks élevés. Pourtant, le premier trimestre de 2023 est bien au-dessus des niveaux d’avant la pandémie.

HP a conservé sa position de leader du marché, malgré une baisse de 30,2 % des livraisons, par rapport au premier trimestre de 2022. Lenovo est une fois de plus deuxième en affichant la plus grande marge de perte de tous les fabricants d’une année sur l’autre – 46,5 %.

Si l’on regarde un instant les tablettes, Samsung est bien devant Apple et Lenovo, prenant 32,6 % du marché.

Canalys prévoit que le marché indien des PC rebondira avec une croissance de 11 % en 2024 et de 13 % en 2025.

