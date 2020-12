Le marché immobilier australien termine 2020 en beauté, avec des taux de liquidation des enchères en hausse à Sydney, Melbourne et Canberra.

Une épidémie de Covid-19 sur les plages du nord de Sydney – et le risque d’une autre vague de virus – n’a pas réussi à entamer l’enthousiasme des acheteurs de maison, le taux global de liquidation des enchères du week-end de la ville atteignant 76,6% au cours de la semaine se terminant le 20 décembre. Données CoreLogic affichées.

Le décompte final de Sydney pour 2020 était meilleur que le résultat de 73,1% de la semaine précédente et a marqué un bond de 71,1% la même semaine en 2019.

Cependant, la plus grande ville d’Australie avait moins d’acheteurs mis sur le marché, Sydney accueillant 637 enchères, à la suite du cluster de coronavirus Northern Beaches, contre 1043 à Melbourne.

Melbourne a vu son taux de liquidation finale des enchères pour 2020 passer à 71,5% par rapport aux 69,7% de la semaine précédente, dans un État qui avait 52 jours sans transmission communautaire.

Taux de liquidation des enchères CANBERRA: 87,5 pour cent SYDNEY: 76,6% MELBOURNE: 71,5% ADELAIDE: 70,4 pour cent BRISBANE: 52,9% PERTH: 28,6% Source: Résultats préliminaires de l’apurement des enchères CoreLogic pour la semaine se terminant le 20 décembre 2020

Le score final de la capitale victorienne pour l’année était néanmoins plus faible que le résultat de 74,7% en 2019.

Canberra a été la vedette avec un taux de liquidation aux enchères de 87,5%, en hausse par rapport aux 87,1% de la semaine précédente et une augmentation spectaculaire de 63,2% à la fin de 2019.

Ailleurs, d’autres capitales d’État ont connu des améliorations d’année en année des taux de liquidation des enchères.

Le taux de réussite d’Adélaïde de 70,4 pour cent était plus faible que les 72,2 pour cent de la semaine précédente, mais il était meilleur que le chiffre de 64 pour cent pour marquer la fin de l’année dernière.

Le taux de réussite de Brisbane est tombé à 52,9% par rapport aux 59,9% de la semaine précédente.

Cependant, le résultat de la capitale du Queensland était également meilleur que les 44,8% à la fin de 2019 avant la pandémie COVID-19.

Perth a résisté à la tendance et a connu une baisse spectaculaire de sa fortune, avec un taux de liquidation des enchères de seulement 28,6% pour marquer la fin de 2020.

Il s’agit d’une baisse spectaculaire par rapport à 55,3% une semaine plus tôt et d’une très forte baisse par rapport à 83,3% il y a un an.

L’Australie-Occidentale a des volumes beaucoup plus faibles que Sydney ou Melbourne avec seulement 14 enchères le week-end.

En novembre, chaque capitale d’Australie a connu une augmentation des prix médians des logements pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid en mars.

Les enchères ne reprendront pas dans la plupart des villes avant le début du mois de février.

Melbourne a vu son taux de liquidation finale des enchères pour 2020 passer à 71,5% par rapport aux 69,7% de la semaine précédente, dans un État qui avait 52 jours sans transmission communautaire. Sur la photo, une maison de trois chambres du centre-ville d’Abbotsford s’est vendue 1,080 million de dollars