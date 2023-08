Le marché immobilier chinois ébranlé par les craintes de défaut, Country Garden effraie les investisseurs

Sur la photo, des bâtiments résidentiels développés par Country Garden Holdings Co. à Baoding, province du Hebei, en Chine, le mardi 1er août 2023.

BEIJING – Deux ans après les problèmes d’endettement d’Evergrande, les inquiétudes concernant le secteur immobilier chinois reviennent au premier plan.

Country Garden, l’un des plus grands promoteurs non publics en termes de ventes, a aurait manqué deux paiements de coupon sur les obligations en dollars qui étaient dues dimanche. Citant l’entreprise, Reuters a déclaré que les obligations en question sont des obligations dues en février 2026 et août 2030.

Country Garden n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur les rapports.

Pendant ce temps, Dalian Wanda a vu son vice-président senior Liu Haibo emmené par la police après l’enquête interne anti-corruption de l’entreprise, Reuters a rapporté mardi, citant une source proche du dossier. Dalian Wanda n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC.

Les actions cotées à Hong Kong de Country Garden ont clôturé en baisse de plus de 1,7% mercredi, après de fortes baisses plus tôt dans la semaine.

« Avec les ventes totales de maisons en Chine au 1S23 en baisse d’une année sur l’autre, la chute des prix des maisons d’un mois sur l’autre au cours des derniers mois et la croissance économique chancelante, un autre défaut de développeur (et extrêmement important, à cela) est peut-être le dernier chose dont les autorités chinoises ont besoin en ce moment », selon Sandra Chow, co-responsable de Asia Pacific Research pour CreditSights, qui appartient à Fitch Ratings.