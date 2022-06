Le marché immobilier chinois autrefois grésillant a commencé à se refroidir

Evergrande n’a pas répondu aux e-mails demandant des commentaires et les numéros de téléphone répertoriés sur son site Web ont été déconnectés.

Partout au pays, les gens protestent contre les problèmes de qualité et les promesses non tenues.

Louis Lee, 38 ans, administrateur d’une société immobilière, a acheté en 2019 un appartement dans le complexe « Moon on the Sea » de Vanke, l’un des plus grands promoteurs immobiliers du pays. On lui a dit que le complexe de Guangzhou comprendrait à terme un centre commercial avec des épiceries et une école internationale – un argument de vente majeur pour Mme Lee, qui a deux jeunes enfants.

Mais plus d’un an après son emménagement, le bâtiment de l’école et le centre commercial restent vides. Les résidents ont déclaré que Vanke leur avait dit qu’il n’y avait pas assez d’intérêt de la part des entreprises pour remplir le centre commercial et qu’une candidature pour l’école était bloquée dans la bureaucratie gouvernementale.

Le district local a contesté cette version des événements. Il a dit aux habitants que Vanke n’avait pas payé le loyer du terrain ces dernières années en raison d’un différend financier avec le village, propriétaire du terrain. Après que l’affaire a été portée devant les tribunaux, Vanke a finalement payé, mais il n’y a actuellement aucun projet pour une école internationale.

En avril, des propriétaires enragés ont accroché une banderole couvrant les 10 derniers étages de la tour qui disait « Vanke publicité mensongère », basée sur les photos des résidents. D’autres bannières ont averti les gens que l’achat d’une maison Vanke « ruinerait leur vie ». Lorsque la police est arrivée pour dire aux propriétaires de retirer les banderoles, les manifestants ont refusé et se sont affrontés avec les agents. Vanke n’a pas répondu aux e-mails demandant des commentaires.

Mme Lee regrette d’avoir acheté la propriété. Elle dit que les problèmes financiers auxquels sont confrontés les développeurs entraînent des problèmes de qualité.