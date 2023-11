Le marché haussier de la technologie fera bondir les actions de 12 % supplémentaires en 2023 : Wedbush

Les valeurs technologiques sont dans un marché haussier et pourraient encore bondir de 10 à 12 % d’ici la fin de l’année, a déclaré Dan Ives de Wedbush.

Les valeurs technologiques en sont aux premiers stades d’un marché haussier et le secteur est prêt à organiser un grand rallye d’ici la fin de cette année, selon Dan Ives de Wedbush.

Les valeurs technologiques pourraient bondir de 10 à 12 % d’ici fin 2023 grâce à des fondamentaux qui résistent comme “le rocher de Gibraltar”, prédit-il dans une note mardi, soulignant les résultats positifs de Microsoft et Palantir au dernier trimestre.

L’enthousiasme de Wall Street pour l’intelligence artificielle ne devrait pas non plus faiblir de si tôt. Selon Wedbush, environ 1 000 milliards de dollars de dépenses en IA devraient être consacrés au cours de la prochaine décennie. Cela recrée un « moment 1995 » pour le secteur technologique, l’année où Internet a commencé à transformer l’espace, a déclaré Ives précédemment.

“Nous pensons que c’est le début du prochain marché haussier de la technologie. Et en fin de compte, c’est pourquoi je pense que ce sera un record, pas seulement jusqu’à la fin de l’année, mais jusqu’en 2024”, a déclaré Ives. dans une interview avec CNBC mardi, développant sa note.

Les valeurs technologiques ont déjà grimpé en flèche cette année alors que l’IA générative a suscité l’intérêt des investisseurs. Le secteur atteint désormais un niveau record par rapport au S&P 500, éclipsant le pic de la bulle Internet.

Pendant ce temps, le Nasdaq, à forte composante technologique, vient de décrocher mardi huit séances de victoires consécutives – sa plus longue séquence de victoires en près de deux ans.

“L’histoire macro éclipse la plus grande révolution technologique des 30 dernières années, l’IA étant un “moment 1995″ et nous pensons que les histoires/cas d’utilisation fondamentaux de la technologie s’accélèrent et ont été au centre de la saison des résultats du troisième trimestre”, a ajouté Ives. sa note.

Mais d’autres prévisionnistes de Wall Street sont plus sceptiques quant aux perspectives technologiques. Les actions des Magnificent Seven – un groupe de géants technologiques à mégacapitalisation qui ont représenté la plupart des gains du marché boursier cette année – sont probablement surévaluées, selon Richard Bernstein Advisors, qui y voit plutôt une opportunité d’investissement « unique dans une génération ». pratiquement tout sauf les Sept Magnifiques.