Il y a un risque énorme concernant le taureau de longue date Phil Orlando en ce moment.

L’inflation, selon le stratège en chef des marchés de Federated Hermes, pourrait être plus rigide que ne l’anticipe la Réserve fédérale. Il prévient que cela pourrait effrayer Wall Street et mettre les investisseurs dans le collimateur d’un été mouvementé.

« Les niveaux d’inflation vont continuer à augmenter », a-t-il déclaré vendredi à « Trading Nation » de CNBC. « Cela va soulever des questions. La Fed va-t-elle procéder à un ajustement de sa politique lors d’une réunion du FOMC ou peut-être à Jackson Hole? »

Orlando a cité une augmentation significative des coûts de main-d’œuvre au cours des deux derniers mois, les coûts des produits de base et la volonté des consommateurs de dépenser plus comme raisons d’être en alerte.

« Nous sommes heureux de le faire parce que nous avons beaucoup d’argent dans notre poche », a déclaré Orlando. « Mais ces niveaux d’inflation augmentent, peut-être à un niveau un peu plus agressif que ne l’avait prévu la Réserve fédérale. »

Selon Orlando, cela pourrait pousser la Réserve fédérale et le président Jerome Powell à sortir du camp de l’inflation transitoire d’ici la fin de l’été et ouvrir la voie à une réduction plus rapide que prévu. Orlando a déclaré qu’il le considérait comme la plus grande menace du marché.

« C’est le risque potentiel pour le marché que les taux d’intérêt augmentent à cause de l’inflation, et cela a un impact sur le taux d’actualisation en termes de valorisation des actions », a-t-il déclaré.

Orlando voit également l’incertitude fiscale créer de la nervosité chez les investisseurs cet été.

« Tous ces problèmes vont en quelque sorte se réunir et … servir peut-être de sonnette d’alarme au marché dans une sorte de période fin juillet-début août », a-t-il déclaré.

Pourtant, Orlando, qui a prédit une immunité collective contre Covid-19 d’ici juillet, se considère toujours constructif sur les stocks.

« La croissance du PIB au deuxième trimestre, nous pensons, va être très forte : 9,2 %. Et, aussi solides que soient les bénéfices des entreprises au premier trimestre, en hausse d’environ 48 %, nous pensons que les bénéfices du deuxième trimestre seront d’environ 60% ou 70% », a-t-il ajouté. « Donc, les chiffres juste devant nous sont formidables. »

Orlando, dont la société gère 625 milliards de dollars d’actifs sous gestion, est convaincu que le S&P 500 terminera l’année sur une bonne note. Ses prévisions de fin d’année pour le S&P 500 sont de 4 500, soit un gain de 6 % par rapport à la clôture de vendredi.

