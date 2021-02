Les principales sociétés couvertes par le rapport d’étude de marché sur le chauffage par le sol en Europe sont Uponor Corporation, Danfoss, Siemens, Honeywell International Inc., nVent, Mitsubishi Electric Corporation, Emerson Electric Co., Warmup et d’autres acteurs clés du marché.

New York, 02 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – En raison de la pandémie COVID-19, des restrictions sur le commerce international et les voyages ont été imposées pour limiter la propagation du virus, qui a gravement affecté l’importation et l’exportation de plusieurs types de marchandises depuis janvier 2020, entravant davantage le flux commercial des systèmes de chauffage par le sol en la région. La baisse d’activité s’est traduite par de faibles revenus des principaux acteurs du marché, ce qui les a poussés à adopter des mesures de réduction des coûts. Cependant, selon les principaux acteurs, cette situation du marché devrait se normaliser d’ici 2023 et devrait connaître une tendance à la hausse par la suite. Pendant le 2nd Trimestre 2020, le marché à travers les nations en Europe a connu une baisse par rapport au 1st Trimestre 2020. Malgré cette baisse, le marché a retrouvé sa trajectoire à la fin du 3ème trimestre 2020. De plus, le marché du chauffage par le sol en Allemagne a enregistré le chiffre d’affaires le plus élevé (environ 115 millions USD) parmi tous les autres pays pendant 4e Trimestre 2020.

Research Nester a publié un rapport détaillé sur la Marché du chauffage par le sol en Europe qui est segmenté par système, offre, sous-système, composant, installation, utilisation finale et par pays. Le rapport couvre en outre une analyse détaillée des tendances à venir, des moteurs, des opportunités et des défis liés à la croissance du marché entre 2019 et 2028.

Dans une fiche d’information partagée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement, en 2019, les émissions de dioxyde de carbone liées à l’énergie du secteur des bâtiments et de la construction représentaient 39% en 2018. La pollution de l’environnement est une préoccupation majeure au niveau mondial qui a également eu un impact considérable sur les conditions climatiques. L’augmentation du réchauffement climatique a un impact sur les écosystèmes, entraînant entre autres le changement climatique, les maladies, le déplacement de la faune et la fonte des glaciers et de la glace de mer. En Europe, selon les statistiques de l’Agence européenne pour l’environnement, la part des émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de combustibles pour le chauffage des locaux et la production d’eau chaude sanitaire dans les ménages, les bâtiments commerciaux et autres représentait 25,5% en 2017.

Les investisseurs du secteur du bâtiment et de la construction s’efforcent de créer des systèmes efficaces et divers programmes de financement qui peuvent contribuer à réduire à la fois la consommation d’énergie et les émissions de carbone des bâtiments. Par exemple, l’une des stratégies définies par l’Union européenne Green Tagging, un organisme qui définit les règles du financement vert en Europe, se concentre sur l’inclusion de recommandations pour la rénovation verte et les bâtiments à consommation énergétique nette zéro (nZEB). Poussé par ces facteurs notables, il y a un besoin croissant pour l’adoption de systèmes durables, tels que le chauffage par le sol, qui contribuent à réduire les émissions et sont également connus pour soutenir le concept de bâtiments verts. Le marché européen du chauffage par le sol a enregistré une valeur de 2101,60 millions USD en 2019 et devrait en outre croître avec un TCAC de 7,3% au cours de la période de prévision, à savoir 2021-2028.

Le marché européen du chauffage par le sol est en plein essor en raison des nombreux avantages associés à l’adoption du chauffage par le sol, tels que l’efficacité énergétique et la sécurité améliorées, la flexibilité dans l’espace et la conception, la facilité d’installation et le confort, entre autres. En outre, des politiques réglementaires et des normes européennes favorables à l’adoption de systèmes écoénergétiques pour la construction de bâtiments verts devraient stimuler la croissance du marché. Dans les ménages de l’Union européenne, selon les statistiques de la Commission européenne, l’eau chaude et le chauffage sont responsables de 79% de la consommation totale d’énergie finale. En outre, la moitié de l’énergie totale est consommée pour chauffer et refroidir les bâtiments et les industries en Europe.

Sur la base du système, le marché européen du sous-sol est segmenté en systèmes secs / électriques et humides / hydroniques. Parmi ces segments, le segment sec / électrique devrait croître avec un TCAC le plus élevé de 7,9% tout au long de la période de prévision, tandis que le segment humide / hydraulique, qui détenait la plus grande part de marché en 2020, devrait dépasser 1990 millions USD dans le 2028. La croissance du segment peut être attribuée à la baisse des coûts de fonctionnement à long terme du système humide / hydronique par rapport au système électrique, et à sa grande aptitude dans les grands espaces et les projets de construction neuve.

Cependant, le coût d’installation élevé des systèmes de chauffage par le sol, qui est presque 30% plus élevé que les radiateurs traditionnels, ainsi que la disponibilité d’alternatives à faible coût sur le marché sont quelques-uns des principaux défis qui devraient entraver la croissance du chauffage par le sol en Europe. marché.

Le marché du chauffage par le sol en Europe est également segmenté en fonction de l’offre, du sous-système, du composant, de l’installation et de l’utilisation finale.

Marché du chauffage par le sol en Europe, segmentation par offre

Marché du chauffage par le sol en Europe, segmentation par sous-système

Tuyaux et câbles

Unités de distribution

Capteurs

Interfaces de contrôle

Marché du chauffage par le sol en Europe, segmentation par composant

Câbles chauffants

Tapis chauffants

Capteurs et thermostats

Tuyaux de chauffage

Collecteurs

Capteurs et thermostats

Marché du chauffage par le sol en Europe, segmentation par installation

Marché du chauffage par le sol en Europe, segmentation par utilisation finale

Maison unifamiliale

Appartement

Hôtels & Restaurants

Les magasins de détail

Autres

Chimie et pétrochimie

Agro-chimique

Autres

Uponor Corporation, Danfoss, Siemens, Honeywell International Inc., nVent, Mitsubishi Electric Corporation, Emerson Electric Co., Warmup et d’autres sont parmi les principaux leaders de l’industrie mentionnés dans notre rapport et associés au marché européen du chauffage par le sol.

