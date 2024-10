Les actions bancaires et cryptographiques ne plaident pas en faveur du candidat démocrate, affirme Stanley Druckenmiller

Les marchés anticipent la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, a déclaré l’investisseur milliardaire américain Stanley Druckenmiller dans une interview à Bloomberg Television.

Le fondateur de la société d’investissement Duquesne Family Office et gestionnaire de hedge funds a précisé que la tendance est clairement visible dans les actions bancaires, la crypto et même dans les performances de la société de médias sociaux de l’ancien président, Trump Media & Technology Group.

« Je suppose que Trump est le favori pour remporter les élections. » Druckenmiller a déclaré mercredi à la chaîne d’information, soulignant que le marché semblait « Trump est très convaincu qu’il va gagner » au cours des 12 derniers jours.

Druckenmiller, qui a géré l’argent du militant politique milliardaire et méga-donateur démocrate George Soros pendant plus d’une décennie, a également commenté la façon dont se déroulerait une victoire de Trump si les républicains gagnaient le Congrès. Selon lui, c’est « extrêmement improbable » que les démocrates prendront le contrôle du Congrès, même si Kamala Harris parvient au bureau ovale.

L’investisseur, qui a financé la campagne primaire de l’ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley contre Trump plus tôt cette année, a également déclaré que les actions pourraient être perturbées pendant trois à six mois en cas de « balayage bleu », lorsque les démocrates remporteraient la présidence. , le Sénat et la Chambre des représentants. Druckenmiller a ajouté qu’un scénario de balayage rouge est « probablement plus probable qu’une présidence Trump avec un Congrès bleu. »

« Personnellement, je pense que quiconque vote pour Trump ne changera probablement pas son vote en faveur d’un démocrate au Congrès », il a ajouté.

Le gestionnaire de fonds s’attend également à ce que la Fed soit bien plus belliciste qu’elle ne le serait sous une administration Harris. Il a souligné que la baisse massive des taux de 50 points de base en septembre était une erreur, ajoutant que sa société d’investissement avait vendu à découvert les obligations, pariant que le prix des obligations baisserait après l’annonce. Druckenmiller a souligné que le marché devait modérer ses attentes quant au rythme et à l’ampleur de l’assouplissement des banques centrales.