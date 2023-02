Le marché du travail temporaire Nomad Health licencie 17% de ses employés

Basé à New York Nomad Health, qui propose un portail d’emploi en ligne pour les travailleurs temporaires de la santé, a licencié 17% de ses effectifs alors qu’il s’adapte au marché du travail post-pandémique.

Nomad fournit un marché de recrutement pour les travailleurs temporaires, permettant aux utilisateurs de rechercher des offres d’emploi dans tout le pays, de rechercher par salaire et par spécialité, de postuler à des postes et de gérer leur CV.

Alexi Nazem, PDG de Nomad, a confirmé que l’entreprise avait licencié 119 employés, selon Forbes.

“Nomad Health est une entreprise construite autour de la prestation de soins – aux cliniciens, aux clients, aux patients et au personnel. Comme tant d’entreprises dans le monde, nous avons été confrontés à un changement majeur dans l’économie post-pandémique. Nous avons dû réaligner notre personnel pour correspondre à l’activité sur le marché, qui est extrêmement fluide. Après avoir réduit les dépenses non liées au personnel et les équipes de direction ayant subi des réductions de salaire, nous avons pris la décision difficile de licencier 17 % de notre équipe”, a déclaré un porte-parole de l’entreprise. MobiHealthActualités dans un e-mail.

“Notre équipe de direction a rencontré en personne chaque employé touché, et nous avons proposé une gamme d’indemnités de départ à partir de six semaines de salaire, qui augmentent en fonction de l’ancienneté, ainsi qu’une couverture médicale de transition et des services de placement. .”

LA GRANDE TENDANCE

En juin, Nomade a obtenu un énorme financement de 105 millions de dollars, portant son augmentation totale à plus de 200 millions de dollars. Le cycle de financement a eu lieu moins d’un an après que la société a recueilli 63 millions de dollars en nouveau financement par actions et par emprunt.

Les pénuries de personnel ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19, qui a poussé certains professionnels de la santé à rechercher des normes de dotation sûres pour se protéger contre les charges élevées de patients.

Plusieurs entreprises du secteur de la santé numérique tentent de répondre au besoin de plus de travailleurs de la santé, y compris des infirmières les plateformes de recrutement IntelyCare, ShiftMed et Incredible Health et ShiftKey, basée à Dallas, une startup qui relie les travailleurs de la santé et les établissements avec des quarts de travail ouverts.

Les licenciements chez Nomad Health surviennent après qu’une pléthore d’entreprises de technologie de la santé et de santé numérique ont a annoncé la nécessité de licencier des travailleurs en raison de l’évolution du climat économique.