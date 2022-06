Le marché du travail temporaire Nomad Health lève 105 millions de dollars

Santé nomadeun portail d’emploi en ligne pour les travailleurs temporaires de la santé, a obtenu un financement de 105 millions de dollars, dirigé par Adams Street Partners et Icon Ventures.

Parmi les autres participants à la ronde figurent HealthQuest Capital, Polaris Partners, .406 Ventures, AlleyCorp et RRE Ventures ainsi que les nouveaux fournisseurs de dette JP Morgan et Trinity Capital.

La startup de recrutement a déclaré que le nouveau capital porte son augmentation totale à plus de 200 millions de dollars. Le financement intervient moins d’un an après que Nomad a annoncé qu’il avait apporté 63 millions de dollars en nouveau financement par actions et par emprunt.

CE QU’IL FAIT

Nomad fournit un marché de recrutement pour les travailleurs temporaires, permettant aux utilisateurs de rechercher des emplois vacants dans tout le pays, de postuler à des postes, de gérer un CV en ligne et de filtrer les ouvertures par salaire et spécialité.

La société prévoit d’utiliser le capital pour s’étendre au-delà des infirmières de voyage pour inclure des professionnels comme les techniciens de laboratoire, les physiothérapeutes et les techniciens en échographie. Il a également annoncé l’embauche de Maquel Shaw en tant que directeur du marketing, qui rejoint la startup de la société de commerce Overstock.com.

“La pandémie de COVID-19 a révélé et accéléré la crise du personnel de santé qui a été un puissant courant sous-jacent dans les soins de santé pendant des décennies. Ce problème à l’échelle du 21e siècle a désespérément besoin d’une solution du 21e siècle. Nous avons travaillé dur pour penser différemment et appliquer la technologie, une science des données sophistiquée et les meilleures pratiques commerciales de tous les secteurs afin que Nomad puisse servir de manière plus efficace, plus efficace et plus évolutive les cliniciens de tous types dans les systèmes de santé de tout le pays », a déclaré le PDG et cofondateur, le Dr Alexi Gharib Nazem, dans un communiqué.

APERÇU DU MARCHÉ

Les pénuries de personnel de santé sont devenues une préoccupation majeure pour les prestataires, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours. Un rapport récent de la Association des hôpitaux américains la main-d’œuvre trouvée représente plus de la moitié des dépenses totales des hôpitaux. Pendant ce temps, le rapport a noté une augmentation de 120% des offres d’emploi pour les infirmières contractuelles ou de voyage de janvier 2019 à janvier 2022.

Il existe maintenant un certain nombre de startups vantant les places de marché de l’emploi dans le domaine de la santé. En avril, Clipboard Health a annoncé qu’il avait a levé 80 millions de dollars sur deux cycles de financement, une série C de 30 millions de dollars qui s’est terminée en février et une série B de 50 millions de dollars de l’année dernière.

IntelyCare, qui se concentre sur les infirmières et les aides-soignantes, a récemment récupéré 115 millions de dollars en financement de série C, portant la valorisation de la société à 1,1 milliard de dollars. Pendant ce temps, connectRN a annoncé une augmentation de 76 millions de dollars en décembre, tandis que Prolucent Health a levé 11,5 millions de dollars en financement de série A.