Le marché du travail se refroidit mais les travailleurs ont toujours du pouvoir, selon les économistes

Il y a des signes que le marché du travail chaud se refroidit – mais les travailleurs ont toujours un pouvoir de négociation pour l’instant, selon les économistes du travail.

Les offres d’emploi, un baromètre de la demande de travailleurs des employeurs, ont connu une baisse mensuelle quasi record en août. Les ouvertures ont chuté de 1,1 million à 10,1 millions, selon les données du département américain du Travail publiées mardi – une baisse mensuelle n’a été éclipsée qu’en avril 2020, au début de la pandémie de coronavirus, lorsqu’elles ont chuté d’environ 1,2 million.

La Réserve fédérale augmente les coûts d’emprunt pour les consommateurs et les entreprises afin de freiner l’économie américaine et de réduire l’inflation. Les responsables de la banque centrale espèrent qu’un refroidissement du marché du travail se traduira par une baisse de la croissance des salaires, qui a atteint son rythme le plus élevé depuis des décennies et contribue à l’inflation.

Les offres d’emploi ont commencé à augmenter au début de 2021 avec le déploiement des vaccins Covid-19 et l’économie a commencé à rouvrir plus largement. Les travailleurs ont pu démissionner pour d’autres opportunités au milieu de nombreuses offres d’emploi et alors que les employeurs se disputaient les talents en augmentant les salaires. Cette tendance à changer d’emploi est devenue connue sous le nom de Grande démission.

“Je pense que c’est exactement ce que la Fed veut voir”, a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter, à propos de la réduction des offres d’emploi. “La tension menant à ce jeu acharné de chaises musicales [among workers]ils veulent que cela soit facilité.

“Et il y a enfin des signes que cela se produit.”

Il y avait 1,7 postes vacants par chômeur en août, contre près de deux postes vacants par chômeur en juillet. Le président de la Fed, Jerome Powell, a cité ce ratio comme un ratio que les responsables aimeraient voir chuter comme indicateur du refroidissement du marché du travail.