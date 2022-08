Le marché du travail se dégrade-t-il vraiment ? 3 demandeurs d’emploi récents interviennent

CNBC Make It s’est entretenu avec trois personnes nouvellement et récemment sur le marché du travail sur ce qu’elles ressentent vraiment à propos des messages mitigés.

Les travailleurs, pour leur part, continuent de changer d’emploi – 4,2 millions de personnes ont démissionné en juin – et nombre d’entre eux obtiennent de grosses augmentations et des opportunités de carrière intéressantes. Malgré tout, les gros titres de licenciements dans le secteur de la technologie ébranlent la confiance des travailleurs.

“Le jour où j’ai été licencié, j’ai eu l’impression que je devais me connecter à LinkedIn et dire que j’étais affecté par les coupures”, a déclaré Williams. “J’avais peur que dans quelques jours, une autre entreprise fasse la même chose, et je serais une vieille nouvelle.”

Au-delà de la technologie, la confiance des travailleurs dans le marché du travail semble s’affaiblir, selon un Index ZipRecruiter dès juillet. Plus d’un quart pensent qu’il y aura auront moins d’emplois dans six mois et environ la moitié ressentent une pression financière pour accepter la première offre qu’ils reçoivent.

Elle a donc décidé de se lancer dans le travail de bureau et a envoyé 30 candidatures à divers emplois de réceptionniste, a eu des nouvelles de cinq et a obtenu des offres pour deux. La semaine dernière, elle a accepté un poste dans un cabinet médical, où elle sent qu’elle peut apprendre et grandir. “Cela ressemble à mon premier emploi ‘d’adulte’, et j’aurai plus de responsabilités”, dit-elle.

La mise à pied a obligé Smith à repenser son prochain mouvement. Elle voulait quitter le travail de restaurant, bien qu’elle ait vu qu’Indeed était “juste plein de pages et de pages d’opportunités” dans le service alimentaire. Elle ne voulait pas seulement un nouvel emploi, elle voulait ce qu’elle considère comme une carrière plus épanouissante.

Courtney Smith, 34 ans, de Thomaston, Connecticut, a été licenciée de son travail de restaurant en mai lorsque les propriétaires ont décidé de fermer définitivement. Elle avait vu l’écriture sur le mur: les repas en personne ne se sont jamais remis des baisses de Covid, la hausse des coûts alimentaires rendait plus difficile de rester à flot et ses patrons approchaient de l’âge de la retraite.

En effet, le marché est encore assez bon pour les personnes qui veulent un nouveau et meilleur emploi. Le marché du travail affiche 10,7 millions de nouvelles ouvertures en juin, et il y a encore environ 1,8 emplois ouverts pour chaque chômeur.

Dans la dernière année de la Grande Démission, les recruteurs épuisés ont tout mis sur la table avec de grosses primes de signature, des offres sur place et des avantages brillants que les gens veulent vraiment. Mais récemment, nouveau données d’Indeed suggère que le recrutement intense se stabilise. Environ 5,2 % des offres d’emploi sur Indeed annonçaient des primes à la signature en juillet, plus de trois fois plus élevées le même mois en 2019, mais en dessous du pic de décembre 2021.

Patricia Shirazi, 32 ans, de San Diego, a également remarqué un ralentissement des messages des recruteurs au cours des derniers mois.

UN il y a un an, Shirazi avait sa sélection d’offres de recruteurs pour des emplois en génie logiciel dans des startups et des entreprises. Après un recrutement agressif et quelques semaines d’entretiens, elle a fini par accepter un poste chez Olive, une start-up de soins de santé qui était “embaucher comme un fou.” En septembre, la startup a annoncé son intention d’embaucher 300 personnes, augmentant ses effectifs de 30 %, au cours du dernier trimestre 2021.

Cet été, cependant, Shirazi a senti que sa charge de travail ralentissait et elle a perdu sa motivation pour le travail. Elle a fouillé dans sa boîte de réception et a constaté que le flot habituel d’offres de recruteurs était également moins intense.

Elle a fini par prendre quelques appels avec Capital One et a été embauchée au bout d’un mois – un processus d’entretien plus long et plus complexe qu’auparavant. Et quelques semaines seulement après avoir accepté son nouvel emploi, elle a appris qu’Olive licenciait 450 employés en raison d’une surembauche.

Shirazi dit qu’elle est encouragée de voir que son équipe Capital One continue d’augmenter ses effectifs, mais pas à une vitesse vertigineuse.

“Je ne suis plus qu’une personne dans une grande entreprise, donc je ne sais pas exactement ce qui se passe sous le capot”, déclare Shirazi. “Mais dans une startup, il y a toujours beaucoup de spéculations autour du produit, et ils ne peuvent pas risquer de traverser des périodes instables.”

“Je suis contente d’avoir fait le pas au bon moment”, ajoute-t-elle.

Vérifier:

La croissance de l’emploi des «gangbusters» ajoute plus de confusion aux inquiétudes liées à la récession, selon les économistes

Ne lisez jamais les e-mails de vacances, gardez votre date de retour secrète et d’autres conseils pour pirater votre prise de force

Après que le Colorado a promulgué une loi sur la transparence des salaires, les offres d’emploi ont chuté, mais l’emploi a augmenté

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire