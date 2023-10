Le marché du travail est solide, disent les économistes, mais les travailleurs ne le pensent pas

Le marché du travail reste solide malgré un refroidissement progressif par rapport aux sommets de la pandémie, selon les économistes du travail – mais les travailleurs ne semblent pas partager cette perspective.

La confiance des employés a chuté le mois dernier à son plus bas niveau depuis 2016, selon Glassdoor. données. Environ 46 % des travailleurs ont indiqué des perspectives positives pour leur employeur à six mois, contre 54 % il y a un an.

Pendant ce temps, la confiance des demandeurs d’emploi ZipRecruiter Indice est en baisse de six points au deuxième trimestre pour atteindre son plus bas niveau depuis le début de 2022.

La juxtaposition d’un marché du travail résilient et d’une détérioration de la confiance est probablement due aux tensions financières parmi les travailleurs et au fait que la référence récente était un marché du travail brûlant en 2021 et 2022, selon les économistes.

« Dans l’ensemble, les travailleurs disposent toujours de plus de poids et d’une plus grande sécurité d’emploi qu’avant la pandémie », a déclaré Julia Pollak, économiste en chef chez ZipRecruiter.

« Je pense que les demandeurs d’emploi qui comparent cet environnement à 2021 et 2022 se sentent dans une situation pire », a-t-elle ajouté. « Il faut plus d’efforts pour trouver un emploi, et les demandeurs d’emploi sont désormais confrontés à de plus grandes difficultés financières. »