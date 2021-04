Les réclamations continues pour la semaine du 17 avril ont également baissé de 34 000 à 3,67 millions, également un creux pandémique. Il y a 17,4 millions de personnes qui perçoivent encore des prestations dans le cadre de différents programmes, mais les données de ces programmes sont retardées et de deux semaines en retard par rapport aux données sur les demandes de remboursement continues.

«Nous devrions voir plusieurs mois de chiffres très forts», a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton. « Nous devrions être en train de grignoter. L’élan a repris. Il n’y a aucun doute à ce sujet. C’est une montée en puissance. »

Pourtant, on craint que des prestations de chômage améliorées découragent certains travailleurs de retourner au travail, mais Swonk a déclaré que la pandémie a créé des problèmes uniques pour le marché du travail.

« Les offres d’emploi augmentent de façon assez spectaculaire. La recherche d’emploi n’a pas été aussi élevée. Cela reflète en partie la réticence des gens à retourner au travail avant d’être complètement vaccinés », a-t-elle déclaré. Swonk a également déclaré que de nombreux parents ne peuvent pas laisser leurs enfants d’âge scolaire, dont beaucoup continuent à assister à des cours à distance.

Cummins a déclaré que les données sur les réclamations ne sont pas un indicateur aussi fiable qu’elles l’avaient été avant la pandémie. Par exemple, les États utilisent des critères différents et les données ont été «bruyantes».

« Je pense que vous regardez beaucoup de choses, comme le livre beige », a-t-il déclaré en se référant au rapport mensuel sur l’économie publié par la Fed. « Les reprots anecdotiques là-bas ont été très bons. On a vraiment l’impression que le marché du travail a été vraiment bon et que ça ne fera que s’améliorer. »

Les obligations et les actions n’ont pas réagi jeudi au rapport de réclamations de 8h30 HE. Les rendements obligataires ont été stables et les actions plus faibles.

«Les données confirment maintenant l’optimisme qui a été intégré au marché», a déclaré Patrick Leary, stratège en chef du marché et négociant et stratège senior chez Incapital.