Le marché du travail américain est-il toujours solide ? Réponses à vos questions sur l’emploi

Cette histoire fait partie Service d’assistance en cas de récessionla couverture de CNET sur la façon de faire des mouvements d’argent intelligents dans une économie incertaine.

Que ce passe-t-il Le marché du travail semble se maintenir avec un taux de chômage de 3,5 %, mais d’autres licenciements se produisent. Pourquoi est-ce important Si la Réserve fédérale continue d’augmenter les taux d’intérêt pour ralentir l’économie, nous pourrions être confrontés à une récession, incitant davantage d’entreprises à réduire leurs effectifs ou à fermer leurs portes. Ce que cela signifie pour vous Connaître les facteurs qui animent le marché du travail maintenant peut vous aider à décider de votre prochaine carrière et de vos prochains mouvements d’argent.

Plus tôt cet été, lors d’une interview télévisée en direct, un présentateur de nouvelles m’a demandé sans détour si nous pouvions avoir une récession avec un taux de chômage aussi bas.

Étant rapide sur mes pieds, j’ai dit : « C’est une bonne question », et j’ai dévié en parlant de l’état de l’inflation. (Je suis un tel pro.)

De nombreux indicateurs clés suggèrent que l’économie est au bord d’une récession, notamment une inflation élevée, une baisse de la confiance des consommateurs, un marché boursier volatil, des taux d’intérêt en hausse et un marché du logement tendu pour les acheteurs et les locataires. La dernier rapport mensuel sur les emplois est toujours en contradiction avec ces chiffres, le taux de chômage baissant légèrement à 3,5 %, ce qui est un creux pré-pandémique. Néanmoins, licenciements commencent à se généraliser. Et si vous demandez à la plupart des américainsils vous diront qu’un ralentissement est déjà là.

Cette question du présentateur de nouvelles m’a laissé perplexe pendant des jours. Cela montre à quel point l’économie américaine est perplexe en ce moment, même pour quelqu’un comme moi, qui couvre les finances personnelles depuis plus de deux décennies.

Je suis allé chercher des réponses. Voici ce que j’ai appris sur les craintes de récession, les hausses de taux d’intérêt, les licenciements et d’autres questions liées à l’emploi.

J’entends parler de plus de licenciements et de gels d’embauche. Le taux de chômage est-il encore faible ?

Les nouvelles sur les licenciements sont définitivement à la mode. Les pertes d’emplois sont principalement concentrées dans les secteurs de la technologie, des prêts hypothécaires et du logement, qui ont considérablement ralenti en raison d’une baisse des dépenses de consommation ou de la hausse des taux d’intérêt. Ces dernières semaines, de grandes entreprises, dont Wayfair, Apple et Walmart, ont annoncé des réductions d’effectifs et des réductions.

Et pourtant, dans l’ensemble du spectre, le nombre d’offres d’emploi est presque le double du nombre de demandeurs d’emploi au chômage. En juin, il y avait 10,7 millions d’emplois disponibles, avec une croissance généralisée de l’emploi. Les licenciements enregistrés sont restés stables, entre 1,3 million et 1,4 million chaque mois depuis le début de 2022.

Cela pourrait changer, bien sûr, et certains signes indiquent que le marché du travail se refroidit un peu. Les demandes d’allocations de chômage ont augmenté, atteignant récemment leur plus haut niveau cette année.

Il faudra peut-être plus de temps au taux de chômage pour rattraper les autres points de données en retard que nous observons en ce moment. “Le marché du travail est l’un des derniers indicateurs à montrer un réel stress”, a déclaré Liz Young, responsable de la stratégie d’investissement pour SoFi.

De nombreux grands employeurs ont réalisé des bénéfices records pendant la pandémie, leur fournissant un tampon plus important que lors des cycles économiques précédents pour absorber l’inflation ou un ralentissement des dépenses, a souligné Young. De plus, les entreprises essaieront d’abord d’autres mesures de réduction des coûts, telles que la réduction des dépenses de marketing et le gel des embauches. “Ils vont essayer de réduire les coûts quand ils le peuvent avant de devoir licencier de la main-d’œuvre”, a-t-elle déclaré.

Comment les hausses de taux d’intérêt pèsent-elles sur le marché du travail ?

Lorsque la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt, comme elle l’a fait à plusieurs reprises depuis le début de l’année, l’emprunt devient plus cher pour tout le monde, y compris les entreprises qui dépendent du financement par crédit pour se développer. Lorsque le coût du remboursement de la dette augmente, les entreprises peuvent décider de réduire leurs coûts d’exploitation, c’est-à-dire de réduire leur personnel, pour se permettre la charge d’intérêts plus élevée.

En bref, des taux d’intérêt plus élevés peuvent entraîner davantage de difficultés financières pour les propriétaires d’entreprise, ce qui peut entraîner des licenciements et des taux de chômage plus élevés.

J’ai pris du temps sur le marché du travail pendant la pandémie. Quelles sont mes perspectives d’emploi ?

Certaines industries embauchent plus que d’autres mais, en général, il s’agit d’un marché de demandeurs d’emploi. Les loisirs et l’hôtellerie, les services professionnels et aux entreprises et les soins de santé ont ajouté l’essentiel du emplois en juillet.

Si vous êtes une femme, il n’est pas surprenant que vous vous soyez absenté du marché du travail pendant la pandémie. Les employeurs doivent comprendre les lacunes des CV remontant à 2020. Plus de femmes ont perdu leur emploi cette année-là que d’hommes : entre janvier et décembre 2020, 2,1 millions de femmes ont quitté la population active, dont près de la moitié étaient noires et latines, selon une analyse de Le Centre national du droit des femmes.

Et même si certaines femmes ont encore du mal à rentrer en raison de contraintes familiales et de difficultés d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un nouvel article prometteur suggère que les femmes ont fait un sacré retour. Dans sa recherche pour la Brookings Institution, Lauren Bauer, boursière en études économiques, a découvert que les femmes âgées de 25 à 44 ans, la plupart titulaires d’un diplôme universitaire, étaient revenues à leurs niveaux de participation au travail d’avant la COVID.

“Il y a quelque chose à dire pour les femmes qui prennent les deux dernières années sur le menton et n’acceptent pas que cela allait changer la trajectoire de leur vie”, m’a dit Bauer. Compte tenu de la difficulté de leur vie, ils ont été “beaucoup plus proactifs pour rester sur la bonne voie pour eux-mêmes et leurs enfants d’une manière que nous n’aurions pas pu prévoir”.

Puis-je demander une augmentation en ces temps incertains ?

Cela dépend de la santé financière de votre entreprise, mais étant donné qu’il y a tellement d’offres d’emploi par rapport aux candidats à la recherche d’un emploi, le pouvoir pourrait être un peu plus incliné vers les travailleurs.

“Mon estimation est que les salaires ont un certain élan et que … les travailleurs ont encore un bon pouvoir de négociation”, déclare Jesse Rothstein, professeur de politique publique et d’économie à l’Université de Californie à Berkeley.

Environ la moitié des travailleurs déclarent avoir a reçu une augmentation de salaire l’année dernière, même si cela n’a pas été suffisant face à l’inflation.

Voici mon point de vue : plutôt que de vous inquiéter de l’incertitude de l’économie, concentrez-vous sur la santé financière de votre entreprise pour évaluer s’il serait possible de gagner plus d’argent cette année. Si votre entreprise a mis en place un gel des embauches ou a réduit ses dépenses, cela peut être un moment précaire pour demander une augmentation. D’un autre côté, si votre employeur a eu jusqu’à présent une année 2022 rentable (vous pouvez consulter les rapports sur les bénéfices s’il s’agit d’une entreprise publique ou demander à un collègue des finances ou de la comptabilité des informations), cela peut être une bonne occasion de demander un hausse de salaire.

Lire la suite: Est-ce le bon moment pour demander une augmentation ?

Si je suis licencié, combien de temps faudra-t-il pour trouver un nouvel emploi ?

Le temps moyen passé par quelqu’un percevoir l’assurance-chômage en juin était de 22 semaines. En théorie, cela signifie que certains demandeurs d’emploi ont pu trouver un nouvel emploi en environ quatre mois et demi. Pourtant, il s’agit d’une mesure imparfaite puisque certains demandeurs d’emploi sont coupés des allocations de chômage avant d’avoir décroché un nouvel emploi. Les experts disent que de nombreux chômeurs de longue durée sont sous-estimés dans les chiffres officiels de l’emploi.

Comment dois-je me préparer à une éventuelle mise à pied ?

Concentrez-vous sur les décisions qui sont sous votre contrôle, notamment en communiquant maintenant avec votre employeur sur la façon dont vous pouvez continuer à contribuer à ajouter plus de valeur, de productivité et éventuellement de revenus en ces temps difficiles. Occupez-vous de vos finances personnelles en épargnant et en remboursant vos dettes à taux d’intérêt élevé, en examinant vos objectifs et en faisant de votre mieux pour créer de la sécurité dans les bons comme dans les mauvais moments.

Peut-il y avoir récession si le marché du travail est relativement sain ?

Le National Bureau of Economic Research lance l’appel officiel d’une récession, en tenant compte de la santé du marché du travail en plus d’autres indicateurs économiques, tels que les ventes au détail, la production industrielle et la croissance des revenus personnels. Historiquement, les récessions les plus sévères ont été marquées par des licenciements généralisés et un chômage cyclique, qui correspond à une baisse de la demande d’embauche.

Néanmoins, décider si, quand ou comment la récession se déroulera n’est pas la meilleure façon d’utiliser son temps. “Je pense que c’est surtout un argument sémantique”, a déclaré Rothstein.

Hélas, c’est ce que j’aurais aimé dire lors de l’apparition à la télévision. J’ai fait mieux la deuxième fois.