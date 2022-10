Le marché du travail actuel pour les diplômés universitaires n’est pas mauvais

Les grandes entreprises technologiques comme Facebook et Google réduisent les avantages, ralentissent l’embauche et luttent contre la législation antitrust qui pourrait démanteler les entreprises les plus précieuses au monde. Ajoutez à cela une récession mondiale imminente et cela pourrait sembler un mauvais moment pour les nouveaux diplômés d’obtenir les emplois les plus en vogue, ou n’importe quel emploi du tout. Mais cela ne comprend pas ce que veulent les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs et l’économie d’embauche dans laquelle ils entrent.

Les emplois – même les emplois technologiques – sont nombreux. Et ce qui est important pour les nouveaux diplômés n’est pas ce qui était prioritaire.

Au lieu de cela, les étudiants dont l’expérience universitaire a été gâchée par une pandémie mortelle ont un ensemble de valeurs différent de ceux qui les ont précédés. Ils ont besoin que leurs emplois adoptent la diversité et un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et les nouveaux diplômés n’ont pas non plus peur de demander ce qu’ils veulent. Beaucoup d’entre eux pourraient même l’obtenir.

“En ce moment, nous voyons un marché où les opportunités sont nombreuses”, a déclaré à Recode Nicole Hall, directrice de la carrière et du développement professionnel à l’Université de Caroline du Nord à Greensboro, qui travaille avec des étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs. Les étudiants, a-t-elle dit, sont convaincus qu’ils pourront obtenir des emplois dans les domaines qu’ils souhaitent.

Même après une baisse en août, il y avait plus de 10 millions d’offres d’emploi, soit environ 1,7 emplois ouverts pour chaque personne à la recherche d’un emploi selon le Bureau of Labor Statistics. Le taux de chômage est de 3,7 %, juste au-dessus de son plus bas niveau en 50 ans de 3,5 %. Quant aux licenciements de haute technologie, les gros titres démentent la réalité. Layoffs.fyi, un site participatif qui suit les réductions d’effectifs d’entreprises, a trouvé 83 000 licenciements technologiques cette année, ce qui représente une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux 9 millions d’emplois technologiques américains, selon le rapport annuel de CompTIA.

Le marché du travail est toujours très dynamique pour les finissants du collégial. Les étudiants de premier cycle reçoivent en moyenne 1,14 offres d’emploi avant l’obtention de leur diplôme, selon une enquête réalisée plus tôt cette année par l’Association nationale des collèges et des employeurs (NACE) publiée cette semaine. C’est le nombre le plus élevé depuis avant la Grande Récession. Une autre enquête NACE a révélé que les employeurs du printemps dernier avaient déclaré qu’ils prévoyaient d’embaucher près de 32% de nouveaux diplômés universitaires de la promotion 2022 qu’ils n’en embauchaient de la promotion 2021. Les conseillers universitaires affirment que les étudiants diplômés sont également de plus en plus intéressés par les études supérieures, les stages, et démarrer leur propre entreprise, ce qui signifie qu’ils ont d’autres options en plus d’une multitude d’emplois.

Tout bien considéré, les étudiants diplômés partagent un sentiment d’optimisme et exigent plus de leur travail que les anciens diplômés. Alors que ces jeunes sont inquiets pour leur avenir, ils sont également à peu près sûrs qu’ils pourront obtenir les emplois qu’ils souhaitent, selon une récente enquête auprès d’étudiants qui prévoient d’obtenir leur diplôme en 2023 sur Handshake, l’un des principaux sites étudiants. utiliser pour chercher du travail. Environ 80 % disent croire qu’ils trouveront un emploi bien rémunéré et épanouissant. Près de 90 % pensent qu’ils décrocheront cet emploi dans l’industrie qu’ils souhaitent.

Cela ne veut pas dire qu’ils prennent des risques. Les étudiants postulent tôt et à plus d’emplois, près de la moitié des répondants de Handshake affirmant que l’économie les a amenés à remplir plus de candidatures. Les conseillers en carrière ont déclaré à Recode qu’ils constataient une forte fréquentation des salons de l’emploi et des files d’attente dans les centres d’orientation professionnelle.

Gwen McKee, qui étudie le design UX et obtient sa maîtrise à l’école d’information de l’Université du Michigan en 2023, a déjà postulé à une trentaine d’emplois. Elle dit qu’elle s’inquiète de l’externalisation et du gel des embauches dans son domaine.

“Les emplois auxquels je sais que je veux postuler sont l’année prochaine, mais je postule beaucoup maintenant parce que je panique”, a déclaré McKee.

Ses craintes pourraient être injustifiées. Les conseillers des collèges disent qu’ils doivent maintenant conseiller les étudiants sur la façon de faire face à plusieurs offres.

Les perspectives des nouveaux diplômés sont également très différentes de celles de la dernière génération diplômée lors d’un ralentissement économique majeur en 2008 et 2009. Kelli Smith, qui travaillait à l’époque dans les services d’orientation professionnelle à l’Université du Nebraska Lincoln, a déclaré que les étudiants étaient tellement découragés qu’ils ne l’ont pas fait. même pas la peine de postuler aux emplois qui existaient.

“Ce n’était pas un excellent marché du travail pour nos étudiants, et pourtant, on pourrait penser que cela signifierait qu’ils se contenteraient de réclamer des entretiens sur le campus”, a-t-elle déclaré. Au lieu de cela, ils ont reporté leur recherche d’emploi, sont allés à l’école doctorale, ont voyagé ou ont obtenu des emplois en dehors de leur diplôme professionnel.

Ce n’est pas le cas ces jours-ci, car le mélange d’anxiété et d’optimisme des étudiants les pousse à faire plus d’efforts.

“Notre premier jour de cours, nos rendez-vous étaient complets. Nos rendez-vous ont été reportés pendant près d’une semaine », a déclaré Smith, qui est maintenant directeur par intérim du centre de carrière de l’Université de Binghamton.

De plus en plus, ces étudiants ont une bonne idée de ce qu’ils attendent d’un emploi.

Ce que veulent les nouveaux diplômés

Les emplois technologiques sont certainement devenus plus populaires ces dernières années, reflétant des changements plus larges dans l’économie et où se trouvent les emplois bien rémunérés. De 2016 à 2021, la part des diplômés du MBA de la Columbia Business School acceptant des emplois dans les technologies et les médias est passée de 10 à 17 %, tandis que toutes les autres industries ont diminué.

Mais la technologie n’est pas la solution ultime pour les étudiants. Et les grandes marques ne comptent pas tant que ça non plus. Les étudiants sont plus intéressés à avoir un impact sur leur travail et à avoir un travail qu’ils considèrent significatif et qui rend le monde meilleur, quel que soit le secteur dans lequel ils évoluent.

Comme Hall de l’UNC l’a résumé, “Oui, je ferai de la finance, mais je veux aller travailler pour une entreprise où je sais qu’ils font du bien dans le monde.”

Alors que bon nombre des principales caractéristiques professionnelles des étudiants sont restées similaires au cours de la dernière décennie (sécurité d’emploi, avantages de qualité), d’autres caractéristiques plus idéalistes sont passées au premier plan. Selon une enquête NACE, certaines des qualités les plus importantes que les seniors diplômés de 2022 recherchent dans leur emploi sont une organisation qui embrasse la diversité et qui offre la possibilité de rendre le monde meilleur. Le salaire est tombé au numéro 11. Cela ne veut pas dire que ce n’est pas important – quand toutes choses sont égales par ailleurs, les étudiants disent que le salaire rompt l’égalité – mais ce n’est pas leur principal désir.

Imitant la conversation nationale, les étudiants sont également plus préoccupés par l’équilibre travail-vie qu’ils ne l’ont jamais été.

Gabe, un étudiant en finance mathématique diplômé ce printemps d’une université d’arts libéraux au Texas, a déclaré qu’il avait postulé à plus de 100 emplois, non pas parce qu’il s’inquiétait d’en obtenir un, mais parce qu’il était soucieux d’en trouver un avec un bon équilibre travail-vie personnelle. C’est difficile à trouver dans le monde de la finance, où les jeunes analystes sont connus pour faire des semaines de 80 ou 100 heures.

« Soixante est mon maximum absolu, et franchement, je préfère en prendre 50 ou 40 ; 40 serait le mieux », a déclaré Gabe, qui nous a demandé de ne pas utiliser son nom de famille afin de ne pas affecter sa recherche d’emploi.

Selon la NACE, environ la moitié des étudiants diplômés déclarent préférer travailler dans un environnement hybride, où ils travaillent à domicile de temps en temps, tandis que 11 % supplémentaires aimeraient être totalement à distance. Ils estiment que se rendre au travail à domicile – et ne pas avoir à se déplacer – est plus propice à un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée.

Beaucoup de ces désirs sont nés de la vie au cours des dernières années. Pour certains, la pandémie mondiale et la mort qu’elle a provoquée ont souligné que la vie est courte et qu’ils devraient faire quelque chose qu’ils aiment – au travail comme en dehors du bureau. Le meurtre de George Floyd par la police et les mouvements de justice sociale qui ont suivi comme Black Lives Matter ont renforcé le désir des étudiants de se battre pour la justice et de se mettre au travail. Les bénéfices records des entreprises face aux licenciements de personnel ont éclairé leurs idées d’équité et les ont informés de la façon dont leurs futurs patrons pourraient se comporter si l’économie se dirigeait vers le sud.

Alexios Avrassoglou, qui est senior à l’Université du Michigan et se spécialise en ingénierie industrielle et opérationnelle, se penche sur la façon dont les entreprises ont traité leurs travailleurs pendant la pandémie comme un moyen de décider où il veut travailler.

“J’ai vu des entreprises qui disposaient de fonds suffisants, d’argent suffisant, de quoi que ce soit, licenciant encore des personnes, ce qui est une décision financière courante à prendre, mais ce n’est pas toujours nécessaire”, a-t-il déclaré.

Les demandes croissantes des diplômés pour des lieux de travail progressistes, associées à un marché du travail tendu, ont conduit à une situation dans laquelle les étudiants évaluent de plus en plus les entreprises pour voir si elles conviendront à la culture et où ils estiment qu’elles peuvent avoir un impact réel.

Pour aller au-delà des platitudes d’entreprise, les étudiants utilisent également de plus en plus des plateformes comme Handshake et Glassdoor, en plus de leurs amis diplômés, pour découvrir à quoi ressemblent les entreprises au-delà de ce qu’elles disent.

Les étudiants ont toujours eu ces questions, a déclaré Larry Jackson, directeur associé principal par intérim au centre de carrière de l’Université de Californie à Berkeley. C’est juste que le monde a changé, et ils sont devenus plus à l’aise pour demander.

“La conversation est devenue plus courante au cours des dernières années”, a déclaré Jackson. “On n’a pas l’impression qu’ils perturbent vraiment tout type de terrain.”

En général, les nouveaux diplômés semblent avoir une meilleure idée de ce qu’ils veulent que les générations précédentes. Les employeurs ont également généralement essayé de se conformer, en vendant leurs cultures d’entreprise et en offrant des options où ces diplômés peuvent tester différents domaines de l’entreprise ou ils peuvent mener différentes initiatives. Ils les encouragent à être ouverts sur qui ils sont et ce qui compte pour eux, dans l’espoir de pourvoir des sièges dans une économie d’embauche difficile.

Si l’économie devient vraiment mauvaise, bien sûr, les perspectives des diplômés pourraient changer et les besoins pourraient devenir des atouts. Mais leur désir de tirer le meilleur parti d’un emploi restera probablement le même, même si l’économie connaît des hauts et des bas. Ils obtiennent leur diplôme avec une gamme d’expériences et un vocabulaire sur ces expériences, et une volonté de l’utiliser.