Marché du traitement de l’eau et des eaux usées par produit et service (services, équipement de distribution, produits chimiques de traitement, instrumentation), technologie de traitement (séparation par membrane, bio-réacteur à membrane) et application (municipale, industrielle) – Prévisions mondiales jusqu’en 2027

Londres, 03 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Recherche méticuleuse®, dans sa dernière publication, intitulée « Marché du traitement de l’eau et des eaux usées par produit et service (services, équipement de distribution, produits chimiques de traitement, instrumentation), technologie de traitement (séparation membranaire, bio-réacteur à membrane) et application (municipale, industrielle) – Prévisions mondiales jusqu’en 2027 », indique que le marché du traitement de l’eau et des eaux usées devrait croître à un TCAC de 6,7% de 2020 à 2027 pour atteindre 242,6 milliards de dollars d’ici 2027.

La croissance de ce marché est principalement tirée par des facteurs tels que la croissance démographique et l’urbanisation rapides, la demande croissante de nouvelles ressources en eau, l’attention croissante portée à la qualité de l’eau et à la santé publique, la prévalence croissante des maladies d’origine hydrique, la demande industrielle croissante et la rigueur réglementations gouvernementales sur le traitement des eaux usées. L’attention croissante accordée au traitement des eaux usées dans des pays comme les États-Unis, la Chine et l’Inde, et le besoin en eau potable offrent des opportunités de croissance importantes pour les acteurs du marché dans les années à venir.

Pour fournir des analyses efficaces, une recherche méticuleuse® a segmenté ce marché en fonction des produits (technologies de traitement, équipement de distribution, produits chimiques de traitement et instrumentation), technologies de traitement (séparation membranaire {membranes d’osmose inverse (RO), membranes d’ultrafiltration (UF), membranes de micro-filtration (MF), nanomètres Membranes de filtration (NF) et autres}, boues activées, clarification, épaississement et déshydratation des boues, prétraitement des eaux usées, chloration, déminéralisation industrielle, séchage des boues, bioréacteur à membrane (MBR), digestion des boues, traitement électrochimique des eaux (CEE / EEO), système de traitement à l’échelle électrochimique (EST) et autres traitements / technologies), équipement de distribution (tuyaux et raccords, pompes, filtres, vannes et commandes, et soufflantes), produits chimiques (coagulants et floculants, désinfectants et produits biocides généraux, échelle et inhibiteurs de corrosion, produits chimiques anti-mousse, conditionneurs de Ph et autres produits chimiques), instrumentation (capteurs de digestion anaérobie, instrumentation de boues activées, élimination des nutriments instrumentation et capteurs de sédimentation), application (municipale et industrielle {fabrication, exploitation minière, énergie, électricité, pétrochimie, pharmaceutique, pâte et papier, etc.}) et géographie (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique).

L’histoire continue

Basé sur la technologie, le marché du traitement de l’eau et des eaux usées est principalement segmenté en séparation membranaire, boues activées, clarification, épaississement et déshydratation des boues, prétraitement des eaux usées, chloration, déminéralisation industrielle, séchage des boues, bio-réacteur à membrane (MBR), digestion des boues , Traitement électrochimique de l’eau (CEE / EEO), Système de traitement à l’échelle électrochimique (EST), Filtration variable automatique (AVF) et autres traitements / technologies. On estime que le segment de la séparation par membrane occupera la plus grande part du marché global des technologies de traitement de l’eau et des eaux usées en 2020. La grande part de ce segment est principalement attribuée à la demande croissante de procédés de traitement de l’eau à faible consommation d’énergie et à l’importance croissante accordée à la réduction l’utilisation de produits chimiques dans le traitement de l’eau.

Sur la base des équipements de livraison, le marché global du traitement de l’eau et des eaux usées est principalement segmenté en tuyaux et raccords, pompes, filtres, vannes et commandes et ventilateurs. On estime que le segment des tuyaux et des raccords occupera la plus grande part du marché global des équipements de distribution d’eau et de traitement des eaux usées en 2020. La grande part de ce segment est principalement attribuée à la nécessité de créer une connexion entre deux morceaux de tuyaux utilisés dans les égouts des bâtiments. canalisations, canalisations d’égout d’évacuation, canalisations de champ de drainage et applications de nettoyage et de canalisations verticales

Sur la base des produits chimiques, le marché global du traitement de l’eau et des eaux usées est segmenté en coagulants et floculants, inhibiteurs de tartre et de corrosion, désinfectants et produits biocides généraux, conditionneurs de pH, produits chimiques anti-mousse et autres produits chimiques. On estime que le segment des coagulants et des floculants occupera la plus grande part du marché global des produits chimiques de traitement de l’eau et des eaux usées en 2020. Le segment devrait également connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de son faible coût pour le traitement et la fourniture de eau potable et eaux usées, rendement élevé sur une large gamme de pH et de températures de l’eau brute, et exigences de dosage plus faibles pour atteindre les objectifs de traitement de l’eau. En outre, les réglementations gouvernementales strictes pour le traitement des eaux usées et l’utilisation croissante de produits chimiques de traitement de l’eau dans les processus de traitement des eaux industrielles soutiennent davantage la croissance et la domination du segment.

En fonction de l’application, le marché du traitement de l’eau et des eaux usées est principalement segmenté en applications municipales et applications industrielles. On estime que le segment des applications municipales occupera la plus grande part du marché global du traitement de l’eau et des eaux usées en 2020. Cependant, le segment des applications industrielles devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. La croissance rapide de ce segment est principalement attribuée à la croissance du secteur industriel mondial et à la demande croissante de traitement de l’eau et des eaux usées pour fournir de l’eau propre et traitée.

Géographiquement, la région Asie-Pacifique occuperait la plus grande part du marché mondial du traitement de l’eau et des eaux usées en 2020. La population croissante, la demande croissante de traitement de l’eau résidentiel avancé, le développement de la technologie des membranes, la détérioration accrue de l’environnement, la baisse l’eau propre, l’augmentation des investissements du secteur public dans les infrastructures hydrauliques et l’augmentation des dépenses de recherche et développement sont les facteurs clés de la croissance du marché du traitement de l’eau et des eaux usées dans cette région.

Les principaux acteurs du marché du traitement de l’eau et des eaux usées sont Suez Environnement SA (France), Veolia Environment SA, Xylem, Inc. (US), DuPont de Nemours, Inc. (US), Evoqua Water Technologies Corporation (US), 3M Company, Inc. (États-Unis), Pentair plc (Royaume-Uni), United Utilities Group PLC (Royaume-Uni), Kingspan Water & Energy (Royaume-Uni), The Dow Chemical Company (États-Unis), Kemira Oyj (Finlande), BASF SE (Allemagne), Calgon Carbon Corporation (États-Unis), Kurita Water Industries Ltd. (Japon), Bio-Microbics, Inc. (États-Unis), Trojan Technologies Inc. (Canada), Aquatech International Corporation (États-Unis), ASIO, spol. s ro (République tchèque), Orenco Systems, Inc. (États-Unis), Scinor Water America, LLC (États-Unis), Elgressy Engineering Services Ltd. (Israël), Outotec Oyj (Finlande) et Blue Eden CleanTech Solutions Inc. (Canada) .

Portée du rapport

Marché du traitement de l’eau et des eaux usées, par produit et service

Prestations de service

Matériel de livraison Tuyaux et raccords Pompes Filtres Vannes et commandes Souffleurs Autres

Produits chimiques de traitement

Instrumentation

Marché des technologies de traitement de l’eau et des eaux usées, par type

Séparation membranaire Membranes d’osmose inverse (RO) Membranes d’ultrafiltration (UF) Membrane de micro-filtration (MF) Membrane de nanofiltration (NF) Autres

Boues activées

Clarification

Épaississement et assèchement des boues

Prétraitement des eaux usées

Chloration

Déminéralisation industrielle

Séchage des boues

Bio-réacteur à membrane (MBR)

Digestion des boues

Traitement électrochimique de l’eau (CEE / EEO)

Système de traitement électrochimique (EST)

Autres traitements / technologies

Marché du traitement de l’eau et des eaux usées, par application

Marché du traitement de l’eau et des eaux usées, par géographie

Amérique du Nord

L’Europe  France Allemagne Royaume-Uni Italie Espagne Pologne Belgique Suède Danemark Suisse Reste de l’Europe (RoE)

Asie-Pacifique (APAC)

Reste du monde Amérique latine Moyen-Orient et Afrique



À propos de Meticulous Research®

Meticulous Research® a été fondé en 2010 et incorporé sous le nom de Meticulous Market Research Pvt. Ltd. en 2013 en tant que société à responsabilité limitée en vertu de la loi sur les sociétés de 1956.

Le nom de notre entreprise définit nos services, nos forces et nos valeurs. Depuis le début, nous nous sommes contentés de rechercher, d’analyser et de présenter les données critiques du marché avec une grande attention aux détails. Avec les techniques de recherche primaires et secondaires méticuleuses, nous avons construit de solides capacités dans la collecte de données, l’interprétation et l’analyse des données, y compris la recherche qualitative et quantitative avec la meilleure équipe d’analystes. Nous concevons nos rapports d’étude de marché de syndicat intelligents et axés sur la valeur méticuleusement analysés, des études personnalisées, des recherches sur les délais d’exécution rapides et des solutions de conseil pour relever les défis commerciaux de la croissance durable.

