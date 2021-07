Le marché du tourisme spatial a « de la place pour 20 » entreprises

Sir Richard Branson essaie peut-être d’être le premier dans la course à l’espace des milliardaires, mais il pense qu’il existe de nombreuses opportunités sur le marché pour des entreprises comme Virgin Galactic, Blue Origin de Jeff Bezos ou SpaceX d’Elon Musk.

« Il y a de la place pour 20 entreprises spatiales pour emmener des gens là-bas », a déclaré Branson dans une interview cette semaine. « Plus nous pourrons construire de vaisseaux spatiaux, plus nous pourrons faire baisser les prix et plus nous pourrons satisfaire la demande et cela se produira dans les années à venir. »

La direction de Virgin Galactic a précédemment prévu qu' »environ 2 millions de personnes peuvent expérimenter » des vols spatiaux dont le prix se situe entre 250 000 $ et 500 000 $.

Les sociétés Branson, Bezos et Musk sont chacune des engins spatiaux volants pouvant transporter des passagers, mais de différentes manières. Blue Origin et Virgin Galactic sont en concurrence pour emmener des passagers sur des vols courts vers le bord de l’espace – un secteur connu sous le nom de tourisme suborbital – tandis que SpaceX lance des passagers privés sur d’autres vols de plusieurs jours – dans ce que l’on appelle le tourisme orbital.