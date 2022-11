Le marché du logement est pire que vous ne le pensez

Les loyers baissent-ils enfin ?

Il peut y avoir un soulagement modéré pour les locataires, mais un retour aux prix prépandémiques n’est pas probable, ont déclaré les analystes.

Après des niveaux record de demande de logements locatifs en 2021, il y a eu un ralentissement significatif de la location cette année, et la croissance des prix commence également à ralentir, selon Jay Parsons, responsable économique de RealPage, une société de logiciels de logement locatif.

La demande de locations au taux du marché au troisième trimestre a été négative, ce qui signifie qu’il y avait plus de personnes qui quittaient les appartements que d’y entrer – la première fois que cela se produisait pendant les mois d’été généralement chargés en 30 ans, a déclaré M. Parsons.

Le ralentissement a entraîné la première baisse de prix d’un mois à l’autre depuis décembre 2020 – une maigre baisse de 0,2% en septembre. Pourtant, le loyer au taux du marché national – 1 797 $ par mois – a augmenté de 9% par rapport au même mois il y a un an, en partie parce que les stocks restent faibles.

RealPage prévoit que le loyer au taux du marché national augmentera de 3,3 % l’année prochaine, ce qui correspond davantage à la croissance typique des loyers.

C’est une piètre consolation pour les locataires des marchés à coût élevé comme New York, où la croissance des loyers a dépassé les augmentations de salaires de 23% en août, après ajustement pour l’inflation, selon Kenny Lee, économiste chez StreetEasy, un site d’annonces. Outre la perturbation majeure de l’immobilier au début de la pandémie, cela marque le plus grand écart depuis la crise financière de 2008.

Le loyer médian en septembre, 3 982 $, a augmenté de près de 24 % par rapport à il y a un an, bien qu’il ait diminué de 2 % par rapport au mois précédent, selon un rapport de Douglas Elliman, une agence immobilière. Les locataires pourraient avoir plus de poids pendant les mois d’hiver généralement plus lents, a déclaré Jon Leckie, chercheur chez Rent, un portail de référencement.

“Si vous avez quelques mois pour travailler et que vous n’avez pas besoin de signer maintenant, je vais attendre”, a-t-il déclaré.

