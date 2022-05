Le marché du logement a modifié les mathématiques du déménagement

Cependant, depuis la crise du logement du milieu des années 2000, la quasi-totalité de la baisse de la mobilité à l’échelle nationale est due à une baisse des déménagements locaux, et des déménagements locaux par locatairesM. Myers et ses collègues trouvent.

Au cours de cette période, l’offre de logements neufs construits en Amérique a de plus en plus été inférieure à la demande. La génération du millénaire, désormais la plus grande génération d’adultes vivants, a atteint l’âge adulte au cours de la même période en essayant de former son propre ménage et plus tard d’acheter sa propre maison. La combinaison de cette pression démographique et de la pénurie croissante de logements a contribué à créer la crise de l’abordabilité aujourd’hui.

En 2019, à la veille de la pandémie, il y avait 19,4 millions de locataires de plus en Amérique qu’en 2006. Et nous nous attendons donc à ce qu’il y ait également beaucoup plus de déménageurs locataires d’ici là. Mais en 2019, il y avait en fait 3,6 millions moins de locataires ayant déménagé l’année précédente qu’en 2006.