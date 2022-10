Le marché du diesel dans une tempête parfaite alors que les prix augmentent et que les approvisionnements diminuent

Une vue aérienne de la raffinerie de pétrole Phillips 66 est vue à Linden, New Jersey, États-Unis le 11 mai 2022. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images

Une tempête parfaite se déroule sur le marché du diesel, avec des réserves de diesel en baisse, une sécheresse sur le fleuve Mississippi poussant plus de produits vers le rail et le camion, et une possible grève des chemins de fer entraînant une flambée des prix qui devrait se poursuivre. Les prix du diesel ont augmenté de 33 % pour les livraisons de novembre. « Le prix national moyen du diesel est aujourd’hui de 5,30 dollars le gallon et devrait augmenter de 15 à 20 cents au cours des prochaines semaines », a déclaré Andy Lipow, président de Lipow Oil Associates, LLC. Les réserves de diesel à cette période de l’année n’ont pas été aussi faibles depuis 1951, avec le plus grand déficit dans la région du Nord-Est, y compris New York et la Nouvelle-Angleterre.

“Cela restreint non seulement la capacité des agriculteurs à exporter le soja et les céréales qu’ils cultivent, mais aussi à recevoir le carburant et les engrais dont ils ont besoin pour fonctionner”, a déclaré Mike Steenhoek, directeur exécutif de la Soy Transportation Coalition, à propos des conditions de faible niveau d’eau qui se sont transformées. le fleuve Mississippi d’une autoroute à plusieurs voies à une autoroute à deux voies. « Maintenant, l’insulte à l’injure est l’incertitude accrue que les chemins de fer seront en mesure de fournir une bouée de sauvetage efficace pendant cette période critique. C’est un rappel frappant qu’il ne suffit pas de produire une récolte ou d’avoir une demande pour cette récolte. Avoir une chaîne d’approvisionnement fiable qui relie l’offre à la demande est également essentielle pour que les agriculteurs réussissent », a déclaré Steenhoek. Deux syndicats des chemins de fer ont récemment rejeté un accord de travail nécessaire pour éviter une grève nationale dans les mois à venir.

Raffineries de la côte Est fonctionnant à pleine capacité

Les stocks de diesel sur les marchés de New York et de la Nouvelle-Angleterre sont confrontés à une crise aiguë, en baisse de plus de 50 % depuis l’année dernière et au niveau le plus bas depuis 1990, selon Lipow. Lipow a déclaré que les raffineries de la côte Est fabriquent autant de diesel qu’elles le peuvent et dépendent des pétroliers et des barges pour l’approvisionnement, tout retard météorologique entraîne une pénurie de produit dans un terminal. Selon l’EIA, les raffineries de la côte Est ont fonctionné à 100 % de leur capacité en juin et juillet. “La semaine dernière, ils ont fonctionné à 102% de leur capacité”, a déclaré Lipow. “Plus aucun approvisionnement ne vient des quatre raffineries de la côte Est.”

Les problèmes d’approvisionnement en diesel de la Nouvelle-Angleterre ont été aggravés lorsqu’une raffinerie canadienne à Terre-Neuve a fermé ses portes en 2020, la pandémie ayant eu un impact sur la demande. Le Midwest connaît également des contraintes d’approvisionnement, ce qui fait grimper les coûts pour les agriculteurs. “En visitant un certain nombre d’agriculteurs, le consensus, bien sûr, est que les coûts du diesel sont une incursion de plus dans la rentabilité”, a déclaré Steenhoek. “En ce qui concerne l’approvisionnement, il semble que les zones les plus dépendantes de la rivière connaissent le plus grand défi. Quelques agriculteurs m’ont dit que l’approvisionnement en diesel via leur fournisseur local se faisait au jour le jour.”

Restrictions de la loi Jones sur les navires étrangers

Pour que le nord-est reçoive plus de diesel, le carburant doit être importé d’un autre pays ou d’un pétrolier de la côte du golfe, mais cela n’est pas autorisé en raison du Jones Act, également connu sous le nom de Merchant Marine Act de 1920, qui interdit un navire étranger de transporter toutes les marchandises entre deux ports américains. “Le Jones Act exige que toutes les marchandises transportées entre les ports américains soient transportées sur des navires battant pavillon et construits aux États-Unis, et dont la plupart appartiennent à des Américains et dont l’équipage est américain”, a déclaré le capitaine Adil Ashiq, directeur de la région ouest des États-Unis pour MarineTraffic. Selon MarineTraffic, les 56 pétroliers Jones Act sont utilisés. Une façon d’ajouter rapidement plus d’approvisionnement est que le Département de la sécurité intérieure renonce temporairement à la loi pour que les navires étrangers transportent le carburant. La loi Jones a été levée pour la dernière fois pour qu’un pétrolier rempli de diesel du Golfe se rende dans les régions frappées par l’ouragan Porto Rico où l’énergie était nécessaire pour les groupes électrogènes. En raison de la petite quantité de pétroliers détenus et exploités par les États-Unis disponibles pour le transport d’énergie, le prix de réservation d’un pétrolier Jones Act est environ le double de celui d’un pétrolier battant pavillon étranger. Par exemple, un pétrolier Jones Act transportant 300 000 barils de diesel de Houston à Boston coûte environ 16 cents le gallon. Si la loi Jones était levée, un pétrolier battant pavillon étranger transportant la même quantité de carburant et se dirigeant vers le même endroit coûterait la moitié, 8 cents le gallon. Cette différence de 8 cents par gallon se traduit par une économie de 1 million de dollars par camion-citerne. C’est l’une des raisons pour lesquelles les négociants en énergie préfèrent utiliser des pétroliers battant pavillon étranger par rapport aux pétroliers Jones Act. “Si la [Biden] veut reconstituer les stocks d’essence ou de distillats de la Nouvelle-Angleterre au détriment des exportations, ils doivent renoncer à la loi Jones pour les produits raffinés chargés sur la côte du golfe pour livraison à New York, au New Jersey et en Nouvelle-Angleterre “, a déclaré Lipow. “Malheureusement , je ne pense pas qu’ils le feront avant qu’il ne soit trop tard.”

Les commerçants profitent, l’interdiction de la Russie se profile