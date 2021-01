TipRanks

Selon les analystes, ces 3 actions «Achat fort» sont les meilleurs choix pour 2021

Certaines traditions sont trop anciennes pour se dérober, et à Wall Street, les «meilleurs choix» annuels en sont un. Habituellement réalisés à la toute fin ou au tout début d’une année, les analystes de Street publient des critiques sur les actions qui, selon eux, afficheront les meilleures performances dans les mois à venir – leurs meilleurs choix. Les analystes ont soigneusement analysé chaque action, en examinant ses performances passées et actuelles, ses tendances sur une variété de délais, les plans de la direction – ils prennent tout en compte. Leurs recommandations fournissent une orientation précieuse pour la construction d’un portefeuille résilient au cours de la nouvelle année. Dans cet esprit, nous avons utilisé la base de données de TipRanks pour identifier trois actions que les analystes décrivent comme leurs «meilleurs choix» pour 2021. Talos Energy (TALO) Le golfe du Mexique est depuis longtemps connu comme l’une des grandes régions de production d’hydrocarbures au monde, et Talos Energy, qui produit environ 48 000 barils d’équivalent pétrole par jour à partir d’opérations offshore dans le Golfe, est un acteur important dans la région. Talos a terminé le troisième trimestre de 2020 avec une perte nette, mais les revenus, à 135 millions de dollars, ont augmenté de 53% en séquentiel. La société a déclaré plus de 353 millions de dollars de liquidités accessibles à la fin du trimestre, dont 32 millions de dollars en liquidités et 321 millions de dollars de crédit disponible. En décembre de l’année dernière, et se poursuivant en janvier, Talos a raffermi sa situation de liquidité par des émissions de billets sécurisés de premier rang. L’émission de décembre, d’un montant de 500 millions de dollars à 12%, servira principalement à rembourser une émission de billets précédente qui arrivera à échéance l’année prochaine. L’émission de janvier, d’un montant supplémentaire de 100 millions de dollars, servira à couvrir l’encours de la dette sur la facilité de prêt fondée sur les réserves. Les deux numéros de notes sont dus en 2026. Soulignant TALO comme son premier choix E&P pour 2021, l’analyste de Northland Subash Chandra a écrit: «TALO est l’une des rares entreprises dont nous sommes conscients de négocier à des valeurs PDP inférieures sans raison, à notre avis . La société a résolu le problème du mur des échéances et des facilités de crédit avec une offre d’actions et un refinancement en décembre. Ils entrent en 2021 avec une marge de manœuvre pour franchir la ligne d’arrivée avec Zama et chercher des opportunités de mise à l’échelle au GoM. À cette fin, Chandra attribue à TALO une surperformance (c’est-à-dire un achat), et met un objectif de prix de 19 $, indiquant un potentiel de croissance de 91% dans les mois à venir. (Pour voir les antécédents de Chandra, cliquez ici) Dans l’ensemble, avec cinq avis d’analystes en dossier, dont 4 achats et un seul Hold, Talos obtient une note Strong Buy du consensus des analystes. Les actions sont au prix de 9,96 $ et leur objectif moyen de 14,33 $ donne ~ 44% de hausse à l’horizon d’un an. (Voir l’analyse boursière TALO sur TipRanks) Twilio (TWLO) Ensuite, Twilio, une société de communication cloud de la Silicon Valley. Les services logiciels de Twilio permettent aux clients d’exécuter leur service de télécommunication via les serveurs informatiques de leur bureau, rendant disponibles non seulement les appels téléphoniques, mais aussi les chats, les SMS et les conversations vidéo. Le service comprend des fonctionnalités de sécurité telles que la vérification des utilisateurs. La pandémie COVID et le passage au travail à distance qui a été imposé à l’économie, a été une aubaine pour Twilio. Le changement a mis une prime sur les connexions à distance stables et fiables et le télétravail, et les revenus de la société, qui étaient déjà solides et affichent des gains séquentiels à chaque trimestre, ont augmenté à 447 millions de dollars au 3T20. Par la suite, les actions de Twilio ont grimpé en flèche de 225% au cours des 52 dernières semaines. L’analyste d’Oppenheimer, Ittai Kiddron, voit la société sur une base solide pour une croissance continue, écrivant: «Bien que certaines options de vente soient en place au 1T21, l’opportunité à long terme de Twilio reste sous-estimée par les investisseurs. Nous pensons que le portefeuille de produits différencié de l’entreprise (communications / données) et son approche GTM évolutive (embauche / GSI) peuvent stimuler l’adoption / l’expansion de G2K / international et permettre> 30% de tours. croissance à grande échelle (> 4 G $ / 6 G $) jusqu’à CY23 / 24. » L’analyste 5 étoiles choisit TWLO comme «premier choix», sur la base de son analyse optimiste de Twilio. Cela vient avec une cote de surperformance (c.-à-d. Acheter) et un objectif de prix de 550 $ impliquant une croissance sur un an de 41%. (Pour voir les antécédents de Kiddron, cliquez ici) Comment le pari haussier de Kiddron pèse-t-il sur la rue? Dans l’ensemble, Wall Street aime Twilio, un fait clair d’après les 21 revues d’analystes enregistrées. Pas moins de 18 d’entre eux sont des achats, contre seulement 3 prises. Cependant, les récents gains d’actions de l’action ont poussé le prix à 388,65 $, laissant de la place pour seulement 2% à la hausse avant d’atteindre l’objectif de prix moyen de 396,88 $. (Voir l’analyse boursière TWLO sur TipRanks) SI-Bone (SIBN) La technologie médicale est un domaine de possibilités presque infinies, et SI-Bone a trouvé une niche. La société est spécialisée dans le diagnostic du traitement au sable des douleurs et des dysfonctionnements de l’articulation sacro-iliaque entre le bas du dos et le bassin. Les revenus de la société ont chuté entre le 4T19 et le 2T20, la crise corona ayant freiné les procédures médicales électives. Cela s’est retourné au troisième trimestre, lorsque l’économie a commencé à s’ouvrir; de nombreuses industries, y compris le domaine médical, ont connu une explosion de la demande refoulée qui ne s’est pas encore dissipée. En chiffres bruts, SIBN a enregistré une augmentation séquentielle de 42% des revenus pour le troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires de 20,3 millions de dollars. D’une année à l’autre, les revenus ont augmenté de 26%. Au cours du trimestre, la société a passé 50 000 procédures iFuse, traitées par 2 200 chirurgiens à travers le monde. La société disposait d’actifs liquides de 132 millions de dollars à la fin du trimestre, contre 39,4 millions de dollars de dette à long terme. Pour l’avenir, la société s’oriente vers un gain de 8% à 10% en glissement annuel de son chiffre d’affaires en année pleine pour 2020, s’attendant à ce que ce chiffre d’affaires se situe entre 73 et 74 millions de dollars. L’analyste David Saxon, couvrant l’action de Needham, déclare: «Le SIBN a fait preuve de résilience pendant la pandémie et nous pensons que ses moteurs de croissance peuvent lui permettre de battre le chiffre d’affaires consensuel tout au long de 2021. La formation des chirurgiens, les lancements de produits à venir et le marketing direct aux patients contribueront tous à des revenus importants au cours des prochaines années. » Saxon utilise ces points pour soutenir son statut de «premier choix» pour SIBN. Son objectif de prix moyen est de 35 $, ce qui suggère une hausse de 23% et correspond parfaitement à sa note d’achat. (Pour voir le bilan de Saxon, cliquez ici) Dans l’ensemble, SI-Bone obtient un achat fort de Wall Street, et il est unanime – basé sur 5 critiques positives. Les actions se vendent 28,48 $, et leur objectif moyen de 33,80 $ implique une marge de croissance d’environ 19% au cours de 2021. (Voir l’analyse boursière SIBN sur TipRanks) Buy, un outil nouvellement lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks. Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.