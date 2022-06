Le marché des transferts d’été bouscule la dynamique du pouvoir au sein de l’élite

Le marché des transferts estival est imprévisible. Avec de nombreux grands noms qui déménagent et bien d’autres qui suivront bientôt, la dynamique de pouvoir du football européen est en train de changer. Cela est particulièrement vrai compte tenu de tous les talents de haut niveau prêts à déménager cet été.

Officiellement ouvert le 10 juin, le marché des transferts d’été reste ouvert jusqu’au 1er septembre. Pendant cette période, de nombreux mouvements surprenants pourraient se produire dans les clubs d’élite européens. De plus, les besoins de ces clubs diffèrent. D’un côté, les grands clubs historiques sont en reconstruction, comme Manchester United ou Barcelone. D’autres clubs, comme Manchester City ou le Real Madrid, cherchent à régler les problèmes après des saisons réussies.

Erling Haaland a lancé ce plaisir avec son transfert à Manchester City. City a remporté la Premier League la saison dernière, mais a fait des courses profondes dans chacune des compétitions de coupe. L’exception était la Coupe Carabao où West Ham a mis fin au règne de City sur ce tournoi. Haaland apporte la touche finale à ce qui est déjà une équipe d’élite.

Il en va de même pour la grande recrue de Liverpool, Darwin Núñez. Bien qu’il ne fasse pas autant la une des journaux que Haaland, Núñez sert le même objectif. L’Uruguayen et le Norvégien développeront une sorte de rivalité au cours des deux prochaines années alors que Liverpool et Manchester City continueront de s’éloigner de leurs rivaux nationaux.

Cependant, Liverpool a perdu un joueur clé de son succès ces dernières années. Sadio Mané a quitté Anfield en faveur du Bayern Munich. Le passage de Mané à Núñez n’est pas un échange direct, les deux jouant des styles différents. Par conséquent, le changement au sommet pourrait causer des problèmes précoces aux Reds alors que les trois premiers continuent de s’habituer. Le Sénégalais a joué près de 200 matchs dans la bande rouge de Liverpool. Cette présence dans la vitesse et la finition ne s’estompe pas simplement. Son jeu de liaison avec Mohamed Salah a porté ses fruits dans le récent succès de Liverpool.

Le marché des transferts d’été bouge pour l’élite européenne

Mané est dans un bateau similaire en direction du Bayern Munich. Sans expérience préalable en Bundesliga allemande, il rejoint une paire d’arrivées à l’Ajax alors que le Bayern s’affirme au sommet de l’Allemagne.

Mané, Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch arrivent à l’Allianz Arena pour améliorer ce qui a été une saison décevante pour le Bayern Munich. Oui, l’équipe a remporté sa 10e Bundesliga consécutive. Cependant, une sortie au deuxième tour dans le DFB-Pokal et une défaite en quart de finale extrêmement décevante contre Villarreal en Ligue des champions ont laissé un goût amer dans la bouche. Le Bayern est l’image de la grandeur en Allemagne, même s’il ne l’a pas montré.

Ajoutez à cela le départ potentiel de Robert Lewandowski, et cela pourrait être un été de roulement à Munich. Bien que rien ne soit encore confirmé, Lewandowski a clairement indiqué son intention de quitter l’Allemagne. Le prétendant le plus probable est Barcelone. Le manager Xavi est un fan du n ° 9 polonais, l’attaquant et Barcelone seraient déjà déjà accepter des conditions personnelles.

Lewandowski pourrait rejoindre une équipe de Barcelone qui pourrait utiliser un renversement de pouvoir après une saison lamentable. Cependant, cela pourrait avoir un coût. Les problèmes financiers de longue date au Camp Nou pourraient entraîner la vente de Frenkie de Jong à Manchester United. Cependant, ce transfert semble échouer, de Jong voulant rester à Barcelone.

Reconstruction unie

La dernière saison de Manchester United a commencé avec un espoir sans bornes. Cette saison à venir en est une d’incertitude et d’attentes étouffées. Erik ten Hag arrive en tant que nouveau manager. L’ancien patron de l’Ajax n’est pas du genre à hésiter à des changements clairs à Old Trafford.

Il y a de grands noms qui sortent. Par exemple, Paul Pogba, qui est arrivé à Manchester United en tant que transfert le plus cher du monde, devrait revenir à la Juventus gratuitement. Le dynamique milieu de terrain français a largement sous-performé sous un maillot United. Même alors, ses performances au niveau international montrent qu’il est capable d’améliorer n’importe quel milieu de terrain des meilleurs clubs européens. Le rôle de milieu de terrain de Pogba à la Juventus a déjà été couronné de succès, comme on l’a vu avec un quasi-triplé en 2014/15.

Une autre star de United potentiellement en voie de disparition pourrait être Cristiano Ronaldo. La superstar de United est officieusement “M. Ligue des champions.” Le meilleur buteur de tous les temps de la compétition a joué à chaque itération de la compétition depuis 2003. Avec Manchester United prêt à jouer en Ligue Europa cette saison à venir, cette compétition pourrait bien être trop faible pour lui.

Ce serait un signal de Manchester United que l’équipe ne sera pas trop compétitive avant quelques années. Une reconstruction de la taille nécessaire mérite du temps et de la patience, ce qui manque ces dernières années au conseil d’administration et aux supporters de United.

Mouvements potentiels

Compte tenu du désir de Ronaldo de continuer à jouer à l’UCL, certains pensent qu’un partenariat tant attendu entre Messi et Ronaldo pourrait potentiellement survenir.

La possibilité d’une super-équipe semble possible compte tenu du nouveau contrat de Kylian Mbappe avec Paris. Le séjour continu de Mbappé au PSG est venu avec la stipulation que Luis Campos est devenu directeur sportif. Les Portugais pourraient ouvrir la voie à Ronaldo pour se retrouver à Paris. De plus, il semble y avoir un vide dans lequel Ronaldo pourrait s’intégrer naturellement.

Il y a de fortes spéculations sur le départ de Neymar du PSG, malgré ses commentaires contraires. Au lieu de cela, il semble que le conseil d’administration et la propriété du PSG veulent le Brésilien. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré qu’il voulait quelque chose de spécifique de la part de ses joueurs.

« Nous voulons des joueurs qui aiment le club, qui aiment se battre et qui aiment gagner. Et nous voulons que cette mentalité se répande dans tout le club. Ce que je peux dire, c’est que nous espérons que tous les joueurs feront beaucoup plus que la saison dernière – beaucoup plus. Tous doivent être à 100%.”

Un Neymar disponible pourrait être le plus grand nom du marché des transferts estival, et peut-être le plus surprenant. De plus, un point d’atterrissage potentiel pour Neymar est en fait en Premier League à Chelsea.

Tout comme Ronaldo, le bouleversement du pouvoir en Europe a un effet domino. Neymar intervient pour être le grand nom à la place de Romelu Lukaku. Le départ du Belge du club le renvoie à l’Inter Milan en prêt. L’Inter veut répéter les succès qu’il a eus avec Lukaku à la barre avec Lautaro Martínez. Les Nerazzuri ont concédé leur Scudetto à leurs rivaux Milan la saison dernière. Lukaku aiderait clairement à donner une touche de force et de finition à l’Inter.

Préparation coupe du monde

Sans oublier qu’une grande partie de la folie qui va se dérouler cet été tourne autour de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Gareth Bale, qui a mené une carrière statistiquement remarquable au Real Madrid, a rejoint le LAFC en MLS. Bien que la compétition soit plus facile que Los Blancos et LaLiga, Bale se concentre probablement sur le temps de jeu. Le LAFC offre à Bale la possibilité de rester en pleine forme avant le deuxième voyage du Pays de Galles à la Coupe du monde.

Le concours débute en novembre, contrairement à son calendrier estival habituel. Les joueurs sur le point d’être convoqués à l’international pour le tournoi recherchent une présence hors du commun dans leurs clubs. Ce faisant, ils pourraient casser la liste de leur équipe nationale pour le Qatar.