Le marché des SPAC se heurte à un mur alors que les émissions se tarissent et que la bulle de valorisation éclate

Pas une seule société d’acquisition à vocation spéciale n’a été émise en juillet alors que le ralentissement du marché s’est transformé en un arrêt brutal, selon les calculs de CNBC à partir des données de SPAC Research. Les sponsors qui profitaient autrefois d’un marché en ébullition ont été contraints de faire une pause alors que l’intérêt des investisseurs diminuait et que la pression réglementaire s’intensifiait.

Les investisseurs SPAC ont tourné le dos aux actions spéculatives à forte croissance avec des antécédents non prouvés après que bon nombre de ces entreprises n’ont pas réussi à respecter les prévisions gonflées. Pendant ce temps, les régulateurs ont commencé à se pencher sur des accords qui attirent les investisseurs avec des déclarations prospectives après qu’un boom en 2020 et 2021 a créé plus de 600 SPAC à la recherche d’objectifs avant la fin du temps imparti.

“Je pense que c’était une expérience unique dans une vie, tout comme pendant la bulle Internet”, a déclaré Jay Ritter, professeur de finance à l’Université de Floride. “Il y a un an, tout le marché payait trop cher et maintenant nous avons une réinitialisation. Donner une valorisation de 500 millions de dollars à une entreprise à revenu zéro … ces jours sont révolus.”

Une acquisition récente a mis en évidence à quel point les valorisations SPAC étaient absurdes pendant la manie. Nikola a récemment annoncé qu’il achèterait Romeo Power dans le cadre d’une transaction entièrement en actions de 144 millions de dollars. Cela représente à peine 10 % de la valorisation de Romeo Power lors de sa fusion avec une SPAC il y a moins de deux ans.

Parallèlement au tarissement des émissions, les liquidations se multiplient dans un contexte de difficultés à trouver des cibles appropriées. Trois accords ont été déposés le mois dernier, dont le record de 4 milliards de dollars de Bill Ackman, Pershing Square Tontine, portant le nombre de liquidations cette année à 10 accords. Sur toute l’année 2021, une seule SPAC a été liquidée, selon les calculs.

“Nous nous attendons à ce que le paysage des acquisitions reste très compétitif et prévenons que de nombreuses SPAC seront probablement mises sous pression à temps pour trouver des cibles appropriées”, a déclaré Venu Krishna, directeur adjoint de la recherche sur les actions américaines chez Barclays, dans une note.

– Gina Francolla de CNBC a contribué au reportage.