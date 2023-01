Le marché des smartphones devrait connaître une faible croissance en 2023

L’année à venir pourrait être difficile pour l’industrie des smartphones en raison de la baisse des livraisons et des pressions du marché, prédisent les chercheurs de la société d’analyse de marché Canalys.

Selon un rapport de Canalys mardi. L’analyste de Canalys Research, Runar Bjørhovde, l’a qualifié de “pire performance annuelle et du quatrième trimestre en une décennie”.

Les performances du quatrième trimestre de l’année dernière n’ont rien à voir avec celles de 2021, lorsque l’industrie des smartphones a connu une augmentation de la demande et moins de problèmes de chaîne d’approvisionnement, selon le rapport.

Apple a pris la première place au quatrième trimestre avec 25 % de part de marché, suivi de Samsung à 20 % et de Xiaomi à 11 %.

L’entreprise prédit une “croissance plate à marginale” pour le marché en 2023 sans s’attendre à un assouplissement des conditions de si tôt. L’industrie technologique fait face à une année 2023 incertaine au milieu de l’inflation, des taux d’intérêt en hausse et des licenciements généralisés qui signalent une économie difficile à venir. Bien que les expéditions ne soient pas les mêmes que les ventes, elles constituent un indicateur de marché de l’industrie des smartphones dans son ensemble.

“Bien que les pressions inflationnistes s’atténueront progressivement, les effets des hausses de taux d’intérêt, des ralentissements économiques et d’un marché du travail de plus en plus en difficulté limiteront le potentiel du marché”, a déclaré l’analyste Le Xuan Chiew dans le rapport.