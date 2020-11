Le marché des scooters de mobilité devrait afficher un TCAC de 6,9% et atteindre 1,85 milliard USD d’ici 2027; Soutenu par une concentration croissante sur le développement de produits avancés dans le monde entier, rapporte Fortune Business Insights ™

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport d’étude de marché des scooters de mobilité sont Invacare Corporation, Excel Mobility, Pride Mobility Products Corp., Medical Depot, Inc., Golden Technologies, Afikim Electric Vehicles, Amigo Mobility International et d’autres acteurs clés du marché.

Pune, Inde, 27 novembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le taille du marché mondial des scooters de mobilité devrait prendre de l’ampleur en atteignant 1,85 milliard USD tout en affichant un TCAC de 6,9% entre 2020 et 2027. Cela est dû à l’accent croissant mis sur le développement de scooters de mobilité innovants et à la prévalence croissante des troubles neurologiques à travers le monde. Ces informations sont publiées par Fortune Business Insights. Le rapport mentionne en outre que le marché s’élevait à 1,30 milliard USD en 2019. L’Amérique du Nord s’élevait à 562,3 millions USD en 2019 et devrait occuper la position la plus élevée parmi les scooters de mobilité mondiaux dans les années à venir. Cela est attribuable à la prévalence croissante du vieillissement de la population et à la présence d’acteurs établis dans la région.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE:

Octobre 2020: Le gouvernement anglais a annoncé un nouveau programme d’accessibilité grâce auquel des stations adaptées aux scooters sont en cours de développement pour permettre aux utilisateurs de scooters de mobilité du South Yorkshire de se rendre à destination et en provenance de 10 stations du réseau Northern Rail.

Octobre 2019: un projet pilote a été lancé à l’occasion de la Journée mondiale des personnes âgées par le gouvernement de Malte, où les personnes âgées à mobilité réduite peuvent se déplacer dans La Valette à l’aide de scooters électriques.

Octobre 2018: Pride Mobility Products Corp.et Quantum Rehab ont organisé une journée de mentorat pour les personnes handicapées. La société a offert la possibilité à 18 étudiants handicapés utilisant des scooters comme aide à la mobilité d’être encadrés par des professionnels de carrière dans divers domaines lors de la Journée de mentorat pour les personnes handicapées (DMD) 2018. Grâce à cela, les étudiants utilisant des scooters de mobilité ont pu visiter et explorer leur apprentissage dans les carrières dans la recherche et le développement, la vente, le service technique et la production.

L’histoire continue

Demandez un exemple de copie du rapport de recherche: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/mobility-scooter-market-102079

Prévalence croissante des troubles neurologiques pour propulser la croissance du marché

Selon les Nations Unies, environ 1 personne sur 6 souffre de troubles neurologiques dans le monde. On estime à environ 1 milliard de personnes dans le monde. L’incidence croissante des troubles neurologiques devrait stimuler la demande de scooters de mobilité. En outre, l’accent croissant mis sur le développement de solutions de mobilité innovantes pour les personnes handicapées devrait augurer de la croissance du marché mondial des scooters de mobilité au cours de la période de prévision.

Ralentissement économique au milieu du COVID-19 affectant le pouvoir de dépenser en produits médicaux

Le nouveau coronavirus a entraîné des pertes économiques sans précédent en raison de l’arrêt de plusieurs applications industrielles. L’industrie de la santé connaît un rétrécissement important de son économie en raison de l’arrêt de plusieurs processus médicaux qui comprennent des chirurgies majeures et des traitements orthopédiques. Cela a conduit à une diminution des ventes de produits médicaux à travers le monde, ce qui freine la croissance du marché dans les années à venir.

Cliquez ici pour obtenir l’impact à court et à long terme du COVID-19 sur ce marché.

Veuillez visiter: https://www.fortunebusinessinsights.com/mobility-scooter-market-102079

Le segment des 4 roues détenait 66,5% de part de marché en 2019

Le segment des 4 roues, basé sur les roues, détenait une part de marché d’environ 66,5% en 2019 et devrait connaître une croissance considérable en raison de l’adoption croissante des scooters de mobilité à 4 roues par la population âgée dans le monde.

L’Amérique du Nord restera dominante; Augmentation de la présence de la population gériatrique pour augmenter la croissance

Parmi toutes les régions, l’Amérique du Nord s’élevait à 562,3 millions USD en 2019 et devrait occuper la position la plus élevée parmi les scooters de mobilité mondiaux dans les années à venir. Cela est attribuable à la prévalence croissante du vieillissement de la population et à la présence d’acteurs établis dans la région.

En revanche, l’Europe devrait occuper la deuxième place du marché dans les années à venir. Cela est attribuable à des facteurs tels que la demande croissante de scooters de mobilité pour les personnes handicapées dans la région entre 2020 et 2027.

Achat rapide – Rapport d’étude de marché des scooters de mobilité: https://www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/102079

Les principaux acteurs se concentrent sur les innovations de produits pour tirer parti des opportunités de marché lucratives

Le marché mondial des scooters de mobilité médicale est consolidé par la présence de grandes entreprises qui s’efforcent de maintenir leur position en développant des scooters de mobilité innovants pour répondre à la demande croissante du secteur de la santé. D’autres acteurs clés positionnés sur le marché se concentrent pour tirer parti d’opportunités considérables pour maintenir leur présence en adoptant des stratégies telles que le partenariat, la collaboration et les fusions et acquisitions qui seront de bon augure pour la croissance du marché.

Liste des entreprises profilées sur le marché mondial des scooters de mobilité:

Invacare Corporation (Ohio, États-Unis)

Excel Mobility (Van Os Medical BV) (Steenbergen, Pays-Bas)

Pride Mobility Products Corp. (Pennsylvanie, États-Unis)

Medical Depot, Inc. (New York, États-Unis)

Golden Technologies (Pennsylvanie, États-Unis)

Véhicules électriques Afikim (Vallée du Jourdain, Israël)

Amigo Mobility International (Michigan, États-Unis)

Autres

Avez-vous une question? Demandez à nos experts: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/mobility-scooter-market-102079

Table des matières:

TOC Suite….!

Obtenez votre rapport de recherche personnalisé: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/customization/mobility-scooter-market-102079

Sources de données secondaires auxquelles nous nous référons:

Rapports annuels, présentation aux investisseurs, dépôts auprès de la SEC et communiqués de presse des entreprises opérant sur le marché

Études publiées par les associations compétentes MedTech Europe; Collège américain de radiologie; Cancer Council Australia; Japan Hospital Association, etc.), des sources gouvernementales (Centers for Disease Control & Prevention, Ministry of Health, Labour & Welfare, Japon; National Health Service, England, etc.), des organisations internationales (Organisation mondiale de la santé, The Organization for Economic Co -operation and Development, Eurostat, etc.) et des articles publiés par Research Gate, NCBI, etc.

Site Web, rapports et communiqués de presse des installations des utilisateurs finaux – Hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques

Revues industrielles et bases de données payantes

Jetez un œil aux rapports connexes:

Part de marché des appareils de mobilité Et analyse de l’industrie, par produit (fauteuils roulants, scooters de mobilité, aides à la marche et autres); Par utilisateur final (utilisateurs personnels et utilisateurs institutionnels); et prévisions régionales, 2019-2026

Part de marché des fauteuils roulants & Analyse de l’industrie, par type (manuel et motorisé), par application (fauteuil roulant standard, fauteuil roulant bariatrique, fauteuil roulant de sport et autres) Utilisateur final (utilisateur personnel et utilisateur institutionnel) et prévisions régionales, 2019-2026

Part de marché des médicaments antiépileptiques (DEA) Et analyse de l’industrie, par génération de médicaments (première génération, deuxième génération et troisième génération), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne) et prévisions régionales, 2019-2026

Part de marché des appareils orthopédiques Et analyse de l’industrie, par type (dispositifs de reconstruction articulaire, dispositifs rachidiens, dispositifs de traumatologie, implants dentaires, dispositifs orthobiologiques, dispositifs d’arthroscopie et autres), par utilisateur final (hôpitaux, clinique orthopédique, centres de chirurgie ambulatoire et autres) et prévisions régionales , 2019-2026

Part de marché des lunettes de lecture Et analyse de l’industrie, par groupe d’âge (moins de 18 ans, 18-64 ans et 65 ans et plus), par type (lunettes de lecture sur ordonnance et lunettes de lecture en vente libre), par canal de distribution (magasins de détail, canaux de vente en ligne, ophtalmologie) ogy Clinics) et prévisions régionales, 2019-2026

À propos de nous:

Fortune Business Insights ™ offre une analyse d’entreprise experte et des données précises, aidant les organisations de toutes tailles à prendre des décisions en temps opportun. Nous adaptons des solutions innovantes à nos clients, les aidant à relever les défis propres à leur entreprise. Notre objectif est de doter nos clients d’une intelligence globale du marché, en leur donnant une vue d’ensemble granulaire du marché sur lequel ils opèrent.

Nos rapports contiennent un mélange unique d’informations tangibles et d’analyses qualitatives pour aider les entreprises à atteindre une croissance durable. Notre équipe d’analystes et de consultants expérimentés utilise des outils et des techniques de recherche de pointe pour compiler des études de marché complètes, entrecoupées de données pertinentes.

Chez Fortune Business Insights ™, nous visons à mettre en évidence les opportunités de croissance les plus lucratives pour nos clients. Nous leur proposons donc des recommandations qui leur permettent de mieux naviguer dans les changements technologiques et liés au marché. Nos services de conseil sont conçus pour aider les organisations à identifier les opportunités cachées et à comprendre les défis concurrentiels actuels.

Nous contacter:

Fortune Business Insights ™ Pvt. Ltd.

308, quartier général suprême,

Enquête n ° 36, Baner,

Autoroute Pune-Bangalore,

Pune – 411045, Maharashtra, Inde.

Téléphone:

États-Unis: +1424253 0390

Royaume-Uni: +44 2071 939123

APAC: +91744740 1245

Email: sales@fortunebusinessinsights.com

Fortune Business Insights ™

LinkedIn | Twitter | Blogs