Le marché des rayons X médicaux atteindra 16,86 milliards USD avec un TCAC de 4,4% d’ici 2028; Augmentation de la population gériatrique pour stimuler la demande: Fortune Business Insights ™

Les principaux acteurs couverts par le rapport d’étude de marché sur les rayons X médicaux sont Siemens Healthcare Private Limited (Erlangen, Allemagne), GENERAL ELECTRIC COMPANY (Illinois, États-Unis), Carestream Health (New York, États-Unis), Koninklijke Philips NV (Amsterdam, Pays-Bas) ), Shimadzu Corporation (Kyoto, Japon), CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Tokyo, Japon), FUJIFILM Corporation (Stamford, Connecticut, États-Unis), Varian Medical Systems, Inc. (Californie, États-Unis) et d’autres acteurs clés du marché

Pune, Inde, 22 février 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – The global marché de la radiographie médicale la taille devrait atteindre 16,86 milliards USD d’ici 2028, tout en affichant un TCAC de 4,4% entre 2021 et 2028. Ces informations sont publiées par Fortune Business Insights dans son dernier rapport, intitulé «Medical X-ray Market, 2021-2028». Le rapport mentionne en outre que le marché s’élevait à 12,14 milliards USD en 2020 et devrait connaître une croissance exponentielle dans les années à venir. Cette croissance est attribuable à la prévalence croissante des troubles chroniques et à la croissance de la population gériatrique dans le monde qui propulsera la demande de radiographies médicales avancées.

Moins de rendez-vous à l’hôpital au milieu du COVID-19 pour entraver la croissance

L’industrie de la santé s’est concentrée sur le traitement des patients COVID-19 conformément aux directives des agences gouvernementales du monde entier. Les institutions médicales ont annulé ou reporté des procédures non COVID-19, ce qui a entraîné une diminution du nombre de visites à l’hôpital pour le traitement d’autres conditions médicales. Cela est susceptible d’entraver la croissance du marché à court terme. Cependant, une fois que les nouveaux cas de coronavirus ont tendance à cesser, le marché reviendra à la normale au niveau pré-pandémique.

Demandez un exemple de copie du rapport de recherche: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/request-sample-pdf/medical-x-ray-market-104862

Développement de l’industrie:

Décembre 2020– Aroma AB a présenté le nouveau système de radiographie Omnera 500A aux États-Unis. Selon l’entreprise, le système d’imagerie est équipé de fonctions d’automatisation pour améliorer l’efficacité et le flux de travail pendant les soins du patient.

La population gériatrique triplera d’ici 2050

L’histoire continue

Selon les Nations Unies, le nombre total de personnes âgées de 80 ans et plus devrait tripler, passant de 143 millions en 2019 à plus de 426 millions en 2050. La population gériatrique croissante devrait stimuler la demande de systèmes de radiographie médicale innovants en les années à venir, stimulant ainsi la croissance du marché des rayons X médicaux.

Cliquez ici pour obtenir l’impact à court et à long terme du COVID-19 sur ce marché.

Veuillez visiter: https://www.fortunebusinessinsights.com/medical-x-ray-market-104862

Segmentation du marché:

Nous avons segmenté le marché en fonction du type de produit, du type de technologie, de l’application, de l’utilisateur final et de la région. Sur la base du type, le marché est divisé en statique et dynamique. Basé sur la technologie, le marché est divisé en analogique et numérique. En outre, en fonction de l’application, le marché est classé en dentaire, vétérinaire, cardiovasculaire, oncologie, etc. De plus, sur la base des applications, le segment dentaire détenait une part de marché significative en 2020 et devrait afficher une croissance exponentielle soutenue par la prévalence croissante des troubles dentaires parmi la population adulte et gériatrique.

Enfin, sur la base de la région, le marché est séparé en Amérique du Nord, Amérique latine. Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Asie-Pacifique.

Achat rapide – Radiographie médicale Rapport d’étude de marché: https://www.fortunebusinessinsights.com/checkout-page/104862

Augmentation de la prévalence des troubles chroniques pour stimuler la demande

Selon le Forum économique mondial, un adulte sur trois souffre de multiples maladies chroniques. Par exemple, une combinaison de diabète, de maladies cardiovasculaires, de cancer et de dépressions, entre autres. La prévalence croissante des troubles chroniques fait grimper le taux de mortalité et la seule option pour sauver des vies est un diagnostic précoce, selon les experts de la santé. Là-bas, la demande croissante de diagnostic précoce pour éviter l’apparition de plusieurs maladies chroniques mortelles devrait stimuler l’adoption de systèmes de radiographie médicale avancés dans le monde. En plus de cela, plusieurs fabricants se concentrent sur le développement d’équipements à rayons X avancés qui devraient être de bon augure pour le marché mondial des rayons X dans les années à venir. Par exemple,

Janvier 2020 – Trivitron Healthcare a dévoilé une radiographie numérique avancée pour l’imagerie du sein à Arab Health, 2020. La société se concentre sur le développement de systèmes d’imagerie avancés pour répondre à la demande croissante du secteur de la santé.

Liste des entreprises profilées sur le marché mondial:

Siemens Healthcare Private Limited (Erlangen, Allemagne)

GENERAL ELECTRIC COMPANY (Illinois, États-Unis)

Carestream Health (New York, États-Unis)

Koninklijke Philips NV (Amsterdam, Pays-Bas)

Shimadzu Corporation (Kyoto, Japon)

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION (Tokyo, Japon)

FUJIFILM Corporation (Stamford, Connecticut, États-Unis)

Varian Medical Systems, Inc. (Californie, États-Unis)

Autres joueurs de premier plan

Vous avez une question? Demandez à nos experts: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/speak-to-analyst/medical-x-ray-market-104862

Table des matières:

introduction

Résumé

Dynamique du marché Facteurs de marché Restrictions du marché Opportunités de marché

Idées clés Prévalence des maladies chroniques par pays / régions clés Lancement de nouveaux produits Fusions, acquisitions et partenariats clés Progrès technologiques en radiographie médicale Impact du COVID-19 sur le marché des rayons X médicaux

Analyse, perspectives et prévisions du marché mondial des rayons X médicaux, 2017-2028 Principales constatations / résumé Analyse du marché, perspectives et prévisions – Par type de produit Analyse du marché, perspectives et prévisions – Par type de technologie Analyse du marché, perspectives et prévisions – par application Dentaire Vétérinaire Cardiovasculaire Oncologie Autres Analyse du marché, perspectives et prévisions – par utilisateur final Hôpitaux et cliniques Centres de diagnostic Autres Analyse du marché, perspectives et prévisions – Par région Amérique du Nord L’Europe  Asie-Pacifique Amérique latine Moyen-Orient et Afrique

Analyse, perspectives et prévisions du marché des rayons X en Amérique du Nord, 2017-2028 Principales constatations / résumé Analyse de marché – Par type de produit Analyse de marché – Par type de technologie Analyse de marché – par application Dentaire Vétérinaire Cardiovasculaire Oncologie Autres Analyse du marché – par utilisateur final Hôpitaux et cliniques Centres de diagnostic Autres Analyse de marché – par pays



TOC Suite…. !!

Jetez un œil aux rapports connexes:

Part de marché des semelles orthopédiques pour les pieds & COVID-19 Analyse d’impact, par type (préfabriqué et personnalisé), par application (médicale, sportive et sportive et personnelle), par matériau (thermoplastiques, acétate d’éthyle-vinyle (EVA), mousse, fibre de carbone composite et autres) , Par groupe d’âge (pédiatrie et adultes), par canal de distribution (pharmacies d’hôpitaux, magasins de détail et magasins en ligne) et prévisions régionales, 2020-2027

MicroARN Taille du marché, part et analyse d’impact de Covid-19, par produit (instruments et kits et réactifs) par application (isolation et purification, détection et quantification, diagnostic des maladies et autres) et par utilisateur final (sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, universitaires et recherche) Instituts, établissements de santé et autres), prévisions régionales, 2020-2027

Taille du marché des produits biologiques anti-inflammatoires , Part et analyse de l’industrie, par classe de médicament (facteur de nécrose anti-tumorale (TNF), antagonistes de l’interleukine, inhibiteurs de Janus kinase (JAK), autres), par application (polyarthrite rhumatoïde, psoriasis et autres), par voie d’administration (voie orale et injection (sous-cutanée et intraveineuse)), par canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne) et prévisions régionales, 2020-2027

Pompe à insuline Analyse de la taille du marché, de la part et du secteur, par type de produit (pompes (pompes connectées, pompes de patch et autres) et consommables), par indication de maladie (diabète de type 1 et diabète de type 2), par canal de distribution (pharmacie de détail en pharmacie hospitalière, et boutiques en ligne) et prévisions régionales, 2020-2027

À propos de nous:

Fortune Business Insights ™ offre une analyse d’entreprise experte et des données précises, aidant les organisations de toutes tailles à prendre des décisions en temps opportun. Nous adaptons des solutions innovantes à nos clients, les aidant à relever les défis propres à leur entreprise. Notre objectif est de doter nos clients d’une intelligence globale du marché, en leur donnant une vue d’ensemble granulaire du marché sur lequel ils opèrent.

Nos rapports contiennent un mélange unique d’informations tangibles et d’analyses qualitatives pour aider les entreprises à atteindre une croissance durable. Notre équipe d’analystes et de consultants expérimentés utilise des outils et des techniques de recherche de pointe pour compiler des études de marché complètes, entrecoupées de données pertinentes.

Chez Fortune Business Insights ™, nous visons à mettre en évidence les opportunités de croissance les plus lucratives pour nos clients. Nous leur proposons donc des recommandations qui leur facilitent la navigation dans les changements technologiques et liés au marché. Nos services de conseil sont conçus pour aider les organisations à identifier les opportunités cachées et à comprendre les défis concurrentiels actuels.

Nous contacter:

Fortune Business Insights ™ Pvt. Ltd.

308, quartier général suprême,

Enquête n ° 36, Baner,

Autoroute Pune-Bangalore,

Pune – 411045, Maharashtra, Inde.