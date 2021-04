Les expéditions de PC ont fortement chuté au début de la pandémie de Covid-19 avant de reprendre plus tard dans l’année, ce qui facilite la comparaison. Mais le boom est également réel sur une base absolue: les livraisons totales de PC étaient également les plus élevées depuis 2015, lorsqu’elles atteignaient 71,7 millions, selon Gartner.

Les expéditions de PC aux détaillants et autres fournisseurs ont augmenté de 32% au premier trimestre 2021 par rapport au même trimestre en 2021, selon une nouvelle estimation de Gartner . La firme de recherche a déclaré qu’il s’agissait du taux de croissance de PC le plus élevé qu’elle avait suivi depuis 2000 et a estimé que 69,9 millions d’ordinateurs portables et de bureau ont été expédiés au cours du trimestre.

Les statistiques de Gartner n’incluent pas les Chromebooks, qui sont des ordinateurs portables bon marché exécutant un système d’exploitation de navigateur conçu par Google et qui sont populaires auprès des écoles. En incluant les Chromebooks, Gartner estime que le marché des PC a augmenté de 47% en termes de nombre d’expéditions au cours du trimestre.

Le rapport de lundi suggère que les ventes de PC sont historiquement fortes en ce moment et qu’un boom des ventes de PC de travail à domicile pourrait ne pas prendre fin car les bureaux rappellent que plus de travailleurs et d’étudiants retournent à l’école. Les statistiques suggèrent également que les PC continueront d’avoir besoin de beaucoup de nouvelles puces et d’autres composants pendant une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

« Nous pensons qu’au moins cette année, en particulier au premier semestre de cette année, la demande de PC restera forte. La question est de savoir quelle sera sa vigueur du second semestre de cette année à l’année prochaine », a déclaré Mikako Kitagawa, chercheur chez Gartner. CNBC.

Le premier trimestre est généralement une période de ralentissement pour les ventes de PC, en particulier par rapport au trimestre des vacances.

Kitagawa a déclaré que les résultats de ce trimestre auraient peut-être été encore plus solides sans une pénurie mondiale de puces et d’autres problèmes de chaîne d’approvisionnement qui obligent certains fournisseurs de PC à dire qu’ils expédieront des ordinateurs des mois plus tard que d’habitude.

« La chaîne d’approvisionnement a été complètement perturbée il y a un an, et la chaîne d’approvisionnement est actuellement perturbée en raison d’une pénurie mondiale de semi-conducteurs », a déclaré Kitagawa.

Selon le rapport, les cinq principaux fabricants de PC sont Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer et Asus.

D’autres estimations de ventes suggèrent également un marché des PC chaud au cours de la période: Canalys estime que le marché des PC a augmenté de 55% au cours du trimestre, et IDC estime également une croissance de 55%.