Pune, Inde, 10 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – Le marché mondial des navires électriques devrait être stimulé par les efforts de collaboration croissants entre de nombreux fabricants de premier plan. Sept entreprises japonaises, par exemple, ont créé un consortium appelé e5. Cela aiderait à commercialiser et à développer des navires entièrement électriques à zéro émission au cours des deux prochaines années. Ces informations sont fournies par Fortune Business Insights ™ dans un nouveau rapport intitulé « Taille du marché des navires électriques, part et analyse d’impact COVID-19, par source d’énergie (entièrement électrique, hybride), par puissance de sortie (moins de 75 kW, 75-745 kW, 746-7560 kW, plus de 7560 kW), par navire Type (navire commercial, navire de défense), par niveau d’autonomie (semi-autonome, entièrement autonome) et prévisions régionales, 2020-2027. » Le rapport mentionne en outre que la taille du marché des navires électriques était de 5,50 milliards USD en 2019 et devrait atteindre 10,82 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 11,2% au cours de la période de prévision.

COVID-19: Perturbations dans l’approvisionnement en matières premières pour les batteries pour entraver la croissance

La pandémie COVID-19 a contraint les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les investisseurs à retarder leurs financements pour des programmes uniques, tels que les opérations de navires autonomes. De plus, les perturbations dans l’approvisionnement en matériaux des systèmes de batteries constituent une préoccupation majeure pour plusieurs fabricants. La plupart des matières premières, telles que le cobalt, le nickel et le lithium, sont importées du Japon et de Chine. Mais ces pays sont complètement bloqués au milieu de la pandémie. Nous vous aiderons à mieux comprendre la situation actuelle pour rechercher des domaines d’investissement importants.

Liste des principales entreprises profilées dans le monde Le marché des navires électriques sont:

Kongsberg (Norvège)

Leclanche (Suisse)

Corvus Energy (Canada)

Echandia Marine AB (Suède)

Siemens (Allemagne)

Vard (filiale de Fincantieri SpA) (Norvège)

Norwegian Electric Systems (Norvège)

General Dynamics Electric Boat (États-Unis)

MAN Energy Solutions SE (Allemagne)

Wartsila (Finlande)

Groupe Schottel (Allemagne)

Anglo Belgian Corporation NV (Belgique)

Eco Marine Power (Japon)

Akasol AG (Allemagne)

Comment nos analystes ont-ils élaboré ce rapport?

Nos analystes hautement qualifiés ont mené des recherches secondaires approfondies pour recueillir des données sur le marché. Diverses sources, telles que Global Firepower, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), les dépôts auprès de la SEC, l’Organisation maritime internationale (OMI), des présentations d’investisseurs, BusinessWeek et des publications certifiées ont été consultées pour collecter et identifier des informations sur la demande d’électricité. navires sur le marché mondial.

Conducteurs et dispositifs de retenue

Mise en œuvre de divers règlements pour faire grimper la demande

L’Organisation maritime internationale a déployé le plafond mondial pour le soufre en janvier 2020. Selon cette règle, les navires auraient besoin de carburants à faible teneur en soufre pour opérer en dehors des zones de contrôle des émissions (ZCE). Par rapport à la limite précédente de 3,5% ou moins, les navires devraient utiliser des carburants dont la teneur en soufre est de 0,5% ou moins cette année. En outre, les incertitudes concernant la disponibilité de carburants conformes accéléreraient également la croissance du marché des navires électriques dans les années à venir. Cependant, l’adoption des véhicules électriques peut décliner en raison de la technologie actuelle des batteries qui nécessite une grande quantité d’énergie.

Segment

Le segment hybride va croître rapidement grâce à sa capacité à réduire sa consommation de carburant

Basé sur une source d’énergie, le segment hybride a gagné 81,25% en termes de part de marché des navires électriques et a dominé en 2019. La technologie hybride est capable de réduire la consommation de carburant d’environ 20%. Il réduit également environ 15% des émissions de dioxyde de carbone des navires. De plus, la durabilité environnementale et la réduction du risque de panne stimuleraient la demande de navires électriques hybrides.

Analyse régionale

Accroître les initiatives gouvernementales pour stimuler la croissance en Europe

Géographiquement, en 2019, l’Europe a généré 1,93 milliard USD en termes de chiffre d’affaires. On s’attend à ce qu’il reste à l’avant-garde, soutenu par les initiatives gouvernementales croissantes visant à encourager l’adoption des navires électriques. En outre, les programmes de sensibilisation croissants sur les effets nocifs des émissions maritimes, en particulier à Hambourg et à Rotterdam, stimuleraient la croissance.

L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait connaître une croissance significative en raison des évolutions réglementaires en cours en Chine et au Japon, comme le plafond mondial de soufre pour améliorer l’électrification des navires de grande taille. En Amérique du Nord, l’utilisation croissante de navires entièrement électriques, comme l’USS Zumwalt par la marine américaine, devrait augmenter la croissance.

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs se concentrent sur l’obtention de nouveaux contrats d’entreprises renommées pour rivaliser sur le marché

Le marché des navires électriques abrite un grand nombre d’entreprises réputées qui se concentrent sur l’acheminement de nouvelles commandes et la signature de contrats avec des organismes gouvernementaux et d’autres entreprises pour livrer leurs produits en interne ou co-développer de nouveaux navires électriques.

Voici les deux derniers développements de l’industrie:

Novembre 2020 : Hyundai Motors s’est associé à Vinssen, une start-up basée en Corée pour développer un nouveau navire alimenté par des piles à hydrogène d’ici décembre 2021. Vinssen fournira des piles à hydrogène de 95 kW. Si le navire éco-responsable atteint le niveau attendu en termes de performances, il sera produit à grande échelle.

Septembre 2020: Holland Ship Electric a choisi Corvus Energy pour fournir des systèmes de stockage d’énergie (ESS) sur batterie lithium-ion. Ils sont destinés à cinq nouveaux ferries entièrement électriques développés par Holland Shipyards Group pour GVB, l’opérateur municipal de transport public d’Amsterdam.

Table des matières détaillée:

TOC Suite…!

