Le marché des médicaments contre le TDAH est confronté à une tension d’approvisionnement pour la rentrée scolaire

Dix comprimés milligrammes du médicament contre l’hyperactivité, Adderall, fabriqués par Shire Plc. Jb Reed | Bloomberg | Getty Images

Cela fait 10 mois que la Food and Drug Administration a annoncé pour la première fois un pénurie à l’échelle nationale d’Adderall – l’un des médicaments les plus largement utilisés pour trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité – et la tension sur l’offre pourrait potentiellement s’aggraver dans les mois à venir. Même si certains problèmes d’approvisionnement se sont améliorés, de nombreux Américains ont encore du mal à trouver et à approvisionner leurs stocks. ordonnances pour le médicament et d’autres médicaments pour le TDAH sur lequel ils comptent souvent pour rester concentrés et accomplir leurs tâches quotidiennes. Des experts en pénurie de médicaments ont déclaré à CNBC qu’il est extrêmement difficile de prévoir combien de temps dureront les pénuries en raison du manque de transparence dans l’industrie pharmaceutique – et certains s’inquiètent des conditions du marché alors que les enfants, qui sont généralement touchés par le TDAH, retournent à école. « Malheureusement, nous pourrions voir la pénurie s’aggraver. Nous nous dirigeons vers la rentrée scolaire, donc je crains que la situation ne s’aggrave à mesure que nous abordons cette saison », a déclaré Erin Fox, pharmacienne à l’Université de l’Utah et experte en matière de Pénuries de médicaments aux États-Unis, a déclaré à CNBC. Adderall est l’un des plus de 300 médicaments en pénurie aux États-Unis en juin, selon une liste de l’American Society of Health-System Pharmacists, qui représente les pharmaciens de divers milieux de soins de santé. Cette liste comprend également des alternatives Adderall comme méthylphénidatecommunément connu sous les noms de marque Ritalin ou Concerta. Adderall et les médicaments alternatifs pour le TDAH, en dehors des autres médicaments, sont Annexe 2 substances contrôlées. Cela signifie que le gouvernement fédéral réglemente la manière dont ces médicaments sont fabriqués, prescrits et distribués, car ils sont considérés comme présentant un potentiel élevé d’abus et pourraient potentiellement conduire à une grave dépendance psychologique ou physique. Cette désignation signifie également que les patients doivent obtenir de nouvelles ordonnances pour ces médicaments tous les un à trois mois. Aux États-Unis, des millions d’Américains consomment ces drogues pour les aider à se concentrer, à contrôler leurs impulsions et à gérer leurs devoirs, leur emploi ou leurs relations avec les autres. Le TDAH est généralement diagnostiqué dès l’enfance et persiste souvent jusqu’à l’âge adulte. Environ 6 millions d’enfants ont reçu un diagnostic de TDAH et 60 % étaient traités avec des médicaments en 2016, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Pendant ce temps, vers 8 millions d’adultes ont reçu un diagnostic de cette maladie, mais seulement environ un quart d’entre eux reçoivent un traitement.

Pression sur les fournitures pour la rentrée scolaire

De nombreux enfants et jeunes adultes atteints de TDAH prennent souvent leurs médicaments pendant l’été et en dépendent principalement pendant l’année scolaire. Cela pourrait entraîner une demande encore plus importante dans les mois à venir, qui pourrait ne pas être satisfaite. Historiquement, les prescriptions de médicaments contre le TDAH augmentent à mesure que le semestre scolaire commence aux États-Unis – et « rien n’indique que cette année sera différente », selon David Margraf, chercheur scientifique en pharmacie au Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses de l’Université du Minnesota. . Certains fabricants de médicaments ont déclaré qu’ils prévoyaient de réapprovisionner quelques produits pour le TDAH en août ou septembre, selon une étude de la FDA. base de données sur les pénuries. Mais Margraf a déclaré que « nous devons être prudemment optimistes » car les fabricants de médicaments ne divulguent pas le nombre exact de stocks dont ils disposeront d’ici là.

Comprimés de 30 mg d’Adderall XR de Shire Plc. Jb Reed | Bloomberg | Getty Images

Cela reflète un problème plus important lié aux pénuries actuelles. Il est presque impossible de savoir quand ces problèmes prendront fin – ou ce qui peut être fait exactement pour les résoudre – en raison du manque de transparence de l’industrie pharmaceutique. « Très peu d’informations factuelles sont disponibles. Je pense que c’est l’un des problèmes les plus importants », déclare Ozlem Ergun, professeur de génie mécanique et industriel à la Northeastern University et expert en chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques. « Quand il n’y a pas de transparence ni de partage d’informations, comment comprendre et résoudre un problème complexe ? » « Cela nuit vraiment, vraiment aux utilisateurs, aux hôpitaux et au système de santé. Ils n’ont pratiquement aucune vision de ce à quoi ressemblera l’avenir », a ajouté Ergun. Produits pharmaceutiques Teva , Amnéal Pharmaceuticals , de Novartis la spin-off prévue Sandoz et Rhodes Pharmaceuticals, filiale de Purdue Pharma, qui fabriquent tous des médicaments ciblant le TDAH, n’ont pas besoin de partager publiquement des informations sur l’endroit où ils fabriquent des médicaments, la quantité qu’ils fabriquent, la provenance des ingrédients et leurs capacités de production globales. Et la Drug Enforcement Administration – l’agence fédérale qui réglemente les substances contrôlées – partage peu d’informations sur les quotas de production qu’elle fixe pour chaque fabricant d’Adderall et d’autres médicaments contre le TDAH. La DEA limite spécifiquement la quantité d’ingrédients bruts, tels que l’amphétamine, qu’un fabricant de médicaments peut utiliser pour fabriquer ces médicaments. « Nous n’avons pas le montant des quotas attribués à chaque entreprise. Et nous n’avons pas non plus la quantité que chaque entreprise produit réellement ni si elle respecte ces quotas », a déclaré Fox de l’Université de l’Utah. « Il n’y a aucun moyen de comprendre quelle entreprise ne fait pas le travail et quelles entreprises le font, donc nous ne savons tout simplement pas exactement ce qui se passe. »

Limites de production

Mettre fin aux pénuries d’Adderall et d’autres médicaments contre le TDAH n’est pas une tâche facile. « Ce n’est pas aussi simple qu’un marché libre où il suffit d’augmenter la production et de répondre à la demande », a déclaré Michael Ganio, directeur principal de la pratique pharmaceutique à l’American Society of Health-System Pharmacists. De nombreuses usines de fabrication fonctionnent à pleine capacité ou presque et créent plusieurs produits pharmaceutiques. Cela signifie que l’augmentation de la production d’un médicament pourrait potentiellement nécessiter une réduction de la production – et potentiellement un impact sur l’offre – d’un autre médicament, selon Ergun. « En général, il est difficile d’augmenter la capacité de fabrication d’un médicament », a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas beaucoup de capacité inutilisée nulle part. » Il est encore plus difficile d’augmenter la production de médicaments contre le TDAH étroitement contrôlés. Les fabricants de médicaments peuvent demander à la DEA d’augmenter leurs quotas de production si nécessaire, mais il faut « beaucoup de pression » pour que l’agence approuve réellement cela, selon Margraf. Et même si la DEA approuve un changement de prix, cela pourrait prendre des mois : « Il ne s’agit pas simplement d’actionner un interrupteur et d’augmenter votre production de 20 %, » a déclaré Ganio de l’ASHP.

Des membres de la Drug Enforcement Administration ont perquisitionné deux maisons côte à côte, dans le cadre d’une opération présumée illégale de marijuana, le 31 janvier 2019 à Commerce City, Colorado. RJ Sangosti | Groupe MédiasActualités | Le Denver Post via Getty Images

Certains fabricants de médicaments ont suggéré que les quotas de la DEA contribuent aux pénuries de médicaments contre le TDAH ou rendent plus difficile leur réduction. Cela inclut Aytu BioPharma, qui fabrique un médicament contre le TDAH qui était autrefois en pénurie. Dans un éditorial de CNBC en février, le PDG d’Aytu, Josh Disbrow, a déclaré que la DEA pourrait potentiellement provoquer des pénuries de médicaments généralisées si elle sous-estimait la demande et ne parvenait pas à augmenter les quotas « en temps opportun en réponse aux nouvelles informations ». Cependant, la DEA et la FDA ont souligné un problème différent dans un lettre commune publié plus tôt ce mois-ci. Les agences ont déclaré qu’une analyse interne a révélé que les fabricants de médicaments étaient à 30 % inférieurs au quota total de médicaments à base d’amphétamines en 2022, laissant environ 1 milliard de doses potentielles de médicaments sur la table. Ils ont ajouté qu’une « tendance similaire » se produisait cette année. La DEA et la FDA ont déclaré avoir appelé les fabricants à confirmer qu’ils s’efforçaient d’augmenter la production pour atteindre les quotas qui leur sont alloués. « Il y a évidemment beaucoup de reproches entre les agences et les fabricants », a déclaré Fox.

Demande croissante d’Adderall