Le marché des junk bonds est en feu cette année alors que les rendements ont atteint un niveau record

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, États-Unis, le 13 juillet 2021. Brendan McDermid | Reuters

Les Junk Bonds ne sont plus aussi junky, avec une solide toile de fond fondamentale aidant à soutenir ce qui a traditionnellement été l’une des sections les plus risquées des marchés financiers. Les rendements dans l’espace de 10,6 billions de dollars pour les obligations les moins bien classées en termes de qualité se situent autour de creux historiques après une année tumultueuse qui a vu les entreprises américaines faire face à la pandémie de Covid-19 et sortir de l’autre côté avec des bilans semblant extraordinairement solides. Les rendements obligataires baissent à mesure que les prix augmentent ; les deux ont une relation inverse entre eux. Plus récemment, le secteur des junk bonds rapportait collectivement 3,97 %, selon l’indice ICE Bank of America High-Yield. C’est en hausse par rapport à un creux record de 3,89% lundi. En mars 2020, au plus fort de la volatilité pandémique, le rendement était de 9,2 %. C’est la première fois dans l’histoire que le rendement collectif de la camelote est inférieur au taux d’inflation mesuré par l’indice des prix à la consommation, qui a augmenté de 5,4 % en juin d’une année sur l’autre.

Dans le même temps, les spreads, ou la différence entre les obligations à haut rendement et les bons du Trésor de durée similaire, sont tombés à 3,05 %, juste au-dessus du plus bas depuis juin 2007.

La chute des rendements des obligations de pacotille n’est pas une préoccupation – pour l’instant

Alors que la perspective que les entreprises les moins bien notées soient en mesure de payer moins de 4% pour émettre de la dette pourrait faire naître le spectre d’une bulle en devenir, la plupart des pros des obligations ne voient pas de problèmes majeurs se préparer, du moins pas encore. « Les entreprises ont résisté à la tempête l’année dernière et se sont très bien positionnées », a déclaré Collin Martin, stratège en revenu fixe chez Charles Schwab. « Ajoutez cela avec des investisseurs avides de rendement qui se lancent dans tout et n’importe quoi qui offre mieux qu’un rendement de 0%, et c’est vraiment la tempête parfaite pour voir les spreads chuter à ces niveaux d’avant la crise financière. » Les entreprises ont constitué d’énormes positions de trésorerie au cours des dernières années, le total des actifs liquides des sociétés non financières s’élevant à 6,4 billions de dollars au premier trimestre 2021, selon la Réserve fédérale. C’est près de 50 % de plus que depuis 2018. Ils ont accumulé de l’argent en profitant des taux d’intérêt qui la Fed a maintenu des niveaux record, une situation qui s’est avérée particulièrement avantageuse pour les entreprises de moindre qualité.

Émissions en hausse, rendements décevants

Les émissions de dette à haut rendement ont totalisé 298,7 milliards de dollars en 2021, en hausse de 51,1% par rapport au même point en 2020, une année elle-même qui a vu un record de 421,4 milliards de dollars d’émissions de déchets, selon les données de SIFMA. Dans le même temps, les émissions investment grade ont chuté de 32,7% cette année.

Pour les investisseurs, les rendements ont été décevants. Les 9,3 milliards de dollars Le SPDR Bloomberg Barclays High Yield Bond ETF est à peine positif pour l’année, bien qu’il porte un rendement de 4,21%. Alors que les investisseurs ont évité les ETF qui se négocient sur le marché à haut rendement – ​​l’ETF JNK mentionné ci-dessus a en fait enregistré des sorties de 3,34 milliards de dollars en 2021 – les fonds communs de placement et les investisseurs institutionnels ont été prêts à prendre le risque de capter un certain rendement.

« C’est un monde difficile en tant qu’investisseur, car les valorisations sont horribles mais les fondamentaux sont plutôt bons. Habituellement, les fondamentaux l’emportent », a déclaré Tom Graff, responsable des titres à revenu fixe chez Brown Advisory. « Nous sommes assez prudents sur le haut rendement. Nous en possédons. Ce risque-rendement est tellement biaisé en ce moment, mais vous devez être réaliste. Cela ne va probablement pas aller dans l’autre sens de si tôt. » Comme d’autres qui ont parlé de déchets, Graff a déclaré que les investisseurs peuvent se protéger en gravissant les échelons de la qualité – les sociétés à simple ou double B plutôt que les plus risquées notées C.

Anges déchus contre étoiles montantes

Une partie de cette histoire est un renversement intéressant de la dynamique du marché obligataire au sens large. L’une des grandes inquiétudes de ces deux dernières années a été l’augmentation de ce que les professionnels des obligations appellent les « anges déchus », ou les entreprises qui étaient de bonne qualité mais qui ont glissé sur l’échelle. Cependant, ce récit a changé, les investisseurs recherchant désormais des «étoiles montantes» ou des sociétés dont la qualité de crédit augmente. Les entreprises qui étaient autrefois de qualité investment grade et sont tombées dans la spéculation ont rehaussé le profil global des segments de marché les moins bien notés, et elles-mêmes pourraient continuer à progresser à mesure que leurs bilans s’améliorent. Selon Moody’s Investor Service, quelques exemples d’entreprises qui gravissent les échelons cette année sont First Energy, Murphy Oil et Booz Allen Hamilton. Ceux qui se dirigent dans la direction de l’ange déchu comprennent les restaurants Darden, Delta Air Lines et General Motors.

« En raison de toutes les dégradations que nous avons vues l’année dernière, la qualité du crédit sur le marché est plus élevée qu’elle ne l’a jamais été historiquement », a déclaré Bill Ahmuty, responsable du groupe SPDR Fixed Income chez State Street Global Advisors. « Cela contribue à faire baisser les rendements globaux et les spreads un peu plus bas. » Wall Street s’attend à ce que le niveau des entreprises gravissant l’échelle de qualité augmente considérablement jusqu’en 2022 après peu de changement dans un marché de 2020 qui a vu un nombre presque record d’anges déchus. Citant les données de Barclays, Ahmuty a déclaré que les étoiles montantes représenteront quatre ou cinq fois plus de dette que les anges déchus jusqu’en 2022. Dans le même temps, les niveaux de défaut devraient être bien inférieurs aux moyennes historiques. « Les indices à haut rendement ont une qualité de crédit plus élevée. Vous avez des taux de défaut projetés plus bas et vous avez cette composante où vous allez voir des étoiles montantes au cours des deux prochaines années », a-t-il déclaré. « Il y a une bonne toile de fond fondamentale là-bas. »

Les effets néfastes de l’inflation

Un élément qui pourrait gâcher la fête du haut rendement est l’inflation. Le sommet de 13 ans de l’IPC en juin est un autre signal que les pressions inflationnistes persistent et constituent une menace à plus long terme de faire monter les taux d’intérêt. Étant donné que les rendements et les prix évoluent dans la direction opposée, des rendements obligataires plus élevés affecteraient l’appréciation du prix du capital pour les détenteurs d’obligations, et nuiraient particulièrement à ceux des fonds. La Réserve fédérale s’est engagée à rester sur la touche jusqu’à ce que ses objectifs en matière d’emploi soient atteints, mais la menace d’un resserrement de la banque centrale plane toujours sur le marché obligataire. « Ce qui tue une reprise du crédit, c’est le resserrement de la Fed. Une rhétorique plus belliciste que prévu de la Fed peut également tuer une reprise du crédit », a déclaré Martin, le stratège de Schwab. « Nous avons vu des pics d’inflation très élevés et des indications de la part de la Fed pour plus de hausses que prévu. Mais les marchés ne font que hausser les épaules. »