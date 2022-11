Le marché des introductions en bourse s’est effondré cette année

New York

Les taureaux de Wall Street sont peut-être revenus en force en octobre alors que les ours semblent être entrés en hibernation. Mais il y a une autre bête, bien que mythique, qui a été pratiquement absente de la bourse toute l’année : les licornes. Il y a eu peu de demande pour que les entreprises privées fassent leurs débuts avec des offres publiques initiales.

Seules deux sociétés sont devenues publiques le mois dernier. Selon les données de la société de recherche sur les introductions en bourse Renaissance Capital, il s’agissait du mois d’octobre le plus lent pour le marché des introductions en bourse depuis 2011. De plus, seules 66 entreprises sont devenues publiques jusqu’à présent cette année, en baisse de plus de 80 % par rapport à il y a un an.

Plusieurs licornes de haut niveau – le surnom donné aux startups évaluées à 1 milliard de dollars ou plus sur la base de leur dernier cycle de financement – ​​auraient repoussé leur projet de devenir public cette année. Beaucoup espèrent le faire à la place en 2023 si le marché élargi s’améliore.

Cette liste comprendrait le service d’épicerie Instacart, le site de médias sociaux Reddit et le géant de la fintech Stripe.

La demande d’entreprises introduites en bourse par le biais de fusions avec des sociétés d’acquisition à but spécial, ou SPAC, a également implosé. Jusqu’à présent cette année, seules 82 entreprises sont devenues publiques via un accord SPAC, selon SPAC Research. C’est en baisse par rapport à 613 en 2021.

Les problèmes sur le marché des SPAC sont plus inquiétants car lorsqu’une société de chèques en blanc devient publique, elle dispose généralement d’environ 18 à 24 mois pour trouver une société avec laquelle fusionner avant d’être légalement obligée de liquider et de restituer de l’argent aux investisseurs.

Le dirigeant du SPAC, Chamath Palihapitiya, a été contraint de fermer plusieurs de ses sociétés de chèques en blanc. Les investisseurs légendaires Sam Zell et Bill Ackman ont également abandonné les SPAC cette année après avoir échoué à identifier une startup viable à acquérir.

Pourtant, il y a un espoir que le marché des introductions en bourse traditionnelles se redresse lentement.

L’une des deux sociétés qui sont devenues publiques en octobre était Mobileye, une société de voitures autonomes qui appartenait au géant des puces Intel (INTC). La demande était forte pour les actions de Mobileye. Les actions ont été évaluées au-dessus de leur fourchette d’offre et ont bondi de près de 40 % le premier jour de négociation.

Cela montre qu’il existe toujours une demande des investisseurs pour les entreprises qui se trouvent sur des marchés dynamiques et en croissance rapide. Dans cet esprit, d’autres licornes pourraient devenir publiques en 2023 si la fenêtre d’introduction en bourse s’ouvre à nouveau.

Le roi de la crypto FTX, le leader des articles de sport Fanatics, le propriétaire de Fortnite Epic Games et l’application de banque mobile Chime sont parmi les meilleurs candidats à l’introduction en bourse en 2023, selon les analystes de Wall Street.

Mais les introductions en bourse des deux startups les plus précieuses de la planète semblent moins probables.

Le propriétaire de TikTok, ByteDance, pourrait valoir 140 milliards de dollars, selon la société de recherche CB Insights, mais une cotation en bourse (au moins aux États-Unis) ne se produira probablement pas de sitôt étant donné la tension économique entre l’administration Biden et la Chine concernant les restrictions à l’exportation pour les produits américains. semi-conducteurs. Les entreprises chinoises peuvent choisir d’entrer en bourse à Hong Kong ou à Shanghai au lieu de New York.

Les entreprises chinoises cotées en bourse ont également fait l’objet d’un examen plus minutieux par les régulateurs américains cette année. La SEC a enquêté sur l’introduction en bourse de l’application chinoise Didi, par exemple.

Et puis il y a SpaceX. La société d’exploration spatiale dirigée par Elon Musk vaut 127 milliards de dollars, selon CB Insights. Mais Musk a pratiquement exclu une introduction en bourse de l’ensemble de la société.

Le PDG de Tesla (TSLA) et nouveau propriétaire de Twitter aurait cependant suggéré qu’une introduction en bourse de l’activité Internet par satellite Starlink de SpaceX pourrait avoir lieu… mais pas avant 2025 au plus tôt.

Ainsi, les investisseurs avides d’une autre méga licorne comme Uber (UBER), le fabricant de camions électriques Rivian ou Airbnb pour entrer en bourse de sitôt devront peut-être attendre un certain temps.