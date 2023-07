Le marché des introductions en bourse en Asie du Sud-Est est un favori des investisseurs au milieu des vents contraires mondiaux: Deloitte

JAKARTA, INDONÉSIE – 2 JANVIER: Des citoyens traversent la rue aux heures de pointe à Jakarta, en Indonésie, le 2 janvier 2023. Firdaus Wajidi | Agence Anadolu | Getty Images

Le marché des introductions en bourse en Asie du Sud-Est montre des signes prometteurs malgré un ralentissement mondial des introductions en bourse au premier semestre 2023, selon un nouveau rapport Deloitte. Au cours des six derniers mois, le marché de l’Asie du Sud-Est a vu 85 introductions en bourse rapportant 3,3 milliards de dollars de recettes, contre 73 introductions en bourse au cours de la même période l’an dernier qui avaient levé 3,1 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de 16 % du nombre d’introductions en bourse et une augmentation de 5 % du produit pour le premier semestre 2023. « Les perspectives de croissance positives de l’Asie du Sud-Est font de la région un favori des investisseurs car il continue d’y avoir un afflux d’investissements directs étrangers en raison de la réouverture de la région, de la restauration de l’industrie du tourisme et de l’essor de la demande intérieure », indique le rapport. « Ensemble, ces facteurs ont contribué à la croissance économique positive de la région malgré les incertitudes économiques mondiales. »

Il reste une mer d’opportunités passionnantes sur les marchés financiers régionaux et un flux d’affaires sain pour les investisseurs à explorer et à exploiter.

L’augmentation a été largement attribuée à trois introductions en bourse en Indonésie qui ont levé plus de 500 millions de dollars chacune, contre une seule introduction en bourse à succès – Aller à l’entité fusionnée de Gojek et Tokopedia – à 1 milliard de dollars à la même période l’an dernier. Pendant ce temps, les États-Unis du Nasdaq, riches en technologies, n’ont pas encore vu d’introduction en bourse technologique notable soutenue par une entreprise depuis que le fournisseur de logiciels HashiCorp’s Débuts en décembre 2021. Il y a un ralentissement mondial des introductions en bourse qui a persisté tout au long du premier semestre 2023, avec 5 % d’introductions en bourse en moins par rapport à la même période l’an dernier, un rapport EY révélé. Les recettes ont chuté de 36% d’une année sur l’autre.

L’étoile montante de l’Indonésie

L’Indonésie a levé 70% du produit total de l’introduction en bourse en Asie du Sud-Est pour le premier semestre 2023. Le marché des introductions en bourse du quatrième pays le plus peuplé du monde a été mis en évidence par trois cotations : la société de nickel PT Trimegah Bangun Persada Tbk, la société de minéraux et de matériaux pour batteries EV PT Merdeka Battery Materials Tbk et l’opérateur de centrale géothermique PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Le président indonésien Joko Widodo a introduit des mesures pour positionner le pays en tant que plaque tournante mondiale de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, notamment signature d’accords avec l’Australie pour collaborer sur les principaux minéraux de production de VE, le lithium et le nickel.

Il reste à voir comment l’Asie du Sud-Est surmontera la tempête dans sa reprise économique.

« L’Indonésie détient les plus grandes réserves de nickel au monde et la récente introduction en bourse de Harita Nickel (PT Trimegah Bangun Persada Tbk) est un bon indicateur de l’intérêt des investisseurs locaux et internationaux », a déclaré Deloitte. L’Indonésie « semble sur le point de connaître sa meilleure année en termes de produit de cotation avec 44 introductions en bourse au premier semestre 2023 », a déclaré Deloitte. La Thaïlande et la Malaisie suivent avec respectivement 18 et 16 cotations au premier semestre 2023. « Avec les politiques de croissance de chaque pays, une macroéconomie stable et une démographie saine de l’Asie du Sud-Est, associées à l’impact croissant des entrepreneurs technologiques sur l’investissement et à de solides relations commerciales avec la Chine, il reste une mer d’opportunités passionnantes sur les marchés de capitaux régionaux. et un flux de transactions sain que les investisseurs peuvent explorer et exploiter », a déclaré Deloitte.