Le marché des fermiers de Woodstock est de retour en force cette année – Shaw Local

Le Woodstock Farmers Market en est à sa 41e année, géré par une organisation à but non lucratif autonome dans l’historique Woodstock Square.

Le marché se déroule de 8h00 à 13h00 tous les mardis et samedis de fin avril à septembre. En octobre, le marché n’a lieu que le samedi.

« Nous sommes un marché réservé aux producteurs, ce qui signifie que tout ce que vous achetez est cultivé ou produit directement par le fournisseur auprès duquel vous achetez », a déclaré Kelly Kempf, responsable du marché.

Et Kempf visite personnellement chaque ferme et autres installations participantes pour s’assurer que tout ce qu’ils apportent au marché est produit sur place (principalement dans le comté de McHenry ou juste de l’autre côté de la frontière dans le Wisconsin). Quelques fruits (comme les raisins et les pêches) sont importés du Michigan, a-t-elle ajouté.

Ils transportent tous les articles vus sur d’autres marchés de la région comme les fruits et légumes, la viande, le poisson, le fromage, les produits de boulangerie, les épices, les confitures, le miel, les huiles, les savons, les fleurs fraîches, etc.

« Notre marché est géré par un conseil de quatre agriculteurs et un producteur local et le mien est l’un des deux seuls postes rémunérés », a expliqué Kempf. « Le marché ne facture aux vendeurs que ce qu’il nous en coûte réellement pour le mettre. Aucun profit n’est réalisé.

« Nous avons 65 fournisseurs inscrits cette année, contre 45 fournisseurs l’année dernière, et nos clients soutiennent vraiment le marché, même lorsqu’il pleut », a-t-elle déclaré. «Nous voulons tous soutenir les personnes qui travaillent si dur pour nous apporter cette nourriture, qui dure tellement plus longtemps que tout ce que vous achetez dans une épicerie simplement parce qu’elle vient d’être cueillie la nuit ou le matin avant le marché et qu’elle est si fraîche. ”

Le Woodstock Farmers Market offre le même type de programme de jumelage de cartes LINK que celui d’Elgin. Les clients détenteurs de cartes LINK peuvent obtenir des aliments frais chez certains vendeurs du marché, ce qui leur permet d’augmenter leur budget alimentaire, a déclaré Kempf. Le programme Woodstock est financé par des fonds privés.

Le marché propose également de la musique live et une activité «Sprout Club» comme le yoga familial, des cours de hula hoop, des arts et métiers gratuits et des heures de contes sur chaque marché.

« Même si les prix des denrées alimentaires peuvent augmenter partout, lorsque vous achetez des produits frais sur un marché de producteurs, cela dure plus longtemps et vous ne finissez pas par jeter les choses parce qu’elles se gâtent », a déclaré Kempf. « Si vous pouvez acheter des aliments produits localement, cela devrait toujours être votre premier choix. »

